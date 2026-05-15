Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Город Культура Общество

В Новосибирске к 100-летию кинотеатра «Победа» создали его миниатюрную копию

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Она стала частью экспозиции нового музея

В Новосибирске завершили работу над макетом одного из самых узнаваемых зданий города — кинотеатра «Победа». Эта миниатюрная копия стала частью экспозиции нового музея «Новосибирь в миниатюре».

Зданию кинотеатра в 2026 году исполнилось 100 лет. Жители города привыкли воспринимать его с фасада, который оформлен восьмиколонным портиком. Однако макет открыл неожиданный ракурс.

— Самую последнюю мы «Победу» поставили. Причём её никто не узнаёт. Когда мы мимо неё ходим, мы же видим только колонны и полукруглые элементы. А макет показал её с неожиданного ракурса — сверху. Та часть, которую мы воспринимаем как чёрную надстройку, обычно остаётся за кадром. И теперь все спрашивают: «А что это такое?» И удивляются, что это «Победа», — рассказала Infopro54 директор некоммерческой организации «Живая земля» Алла Канаева.

«Победа» — не единственное знаковое здание, представленное в экспозиции. Среди уже готовых объектов — макет Новосибирского театра оперы и балета, цирк, здание железнодорожного вокзала, Госбанк и другие архитектурные достопримечательности центра города. Сейчас команда проекта работает над левобережной частью Новосибирской области.

— Работа эта долгая, процесс трудоёмкий и очень сложный. Каждое здание, которым мы гордимся, делается по два-три месяца. Это такая же стройка, как обычная, только маленькая. А сейчас мы собираем левобережную часть города. Под нее готовится вторая часть нашего помещения. Также постепенно готовятся макеты районов области, — пояснила Алла Канаева.

Экспозиция работает в формате строящегося макета. Экскурсии уже идут несколько месяцев, но пока только по записи и в сопровождении гида. Полноценное открытие экспозиции планируется к Новому году.

Ранее редакция сообщала, что в новосибирских торговых центрах предлагают разместить музей науки.

 

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы

Рубрики : Город Культура Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : музеи Новосибирска макет кинотеатр Победа

298
0
0
Предыдущая статья
Юрист из Новосибирска объяснила, как признать себя банкротом и не получить срок
Следующая статья
Застройщики Новосибирска лоббируют создание регионального инфраструктурного фонда

Серийный поджигатель мусорных контейнеров работает в Искитиме

Автор: Юлия Данилова

В ночь с 11 на 12 мая на контейнерной площадке около домов на улице Украинской в Искитиме вспыхнули мусорные контейнеры. Как рассказали Infopro54 местные жители, обратившиеся в редакцию, по записям камеры видно, что около контейнеров покрутился мужчина в капюшоне, а потом вспышка и сильный пожар. Для того, чтобы его потушить людям пришлось вызывать пожарную машину.

Один из трех контейнеров сгорел полностью, второй покорежило так, что использовать его больше невозможно.

Читать полностью

Академик РАН Онищенко рассказал, чем закончилась его попытка сдать ЕГЭ

Автор: Артем Рязанов

Геннадий Онищенко, заслуженный врач России, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования, признался, что не сумел сдать ЕГЭ. Он отметил, что пошел на этот шаг по просьбе министра просвещения, но, получив свой вариант, понял, что не понимает в нем ничего.

— Это была акция. Мы не готовились. Сдавать ЕГЭ — это надо сначала выучить технологию сдачи. Когда мы сели, нам зачитали инструкцию. Конечно, слёту это нельзя было поймать. Я сам процесс не понял... Это было больше пяти лет назад, — пояснил Онищенко.

Читать полностью

Известный тревел-блогер оценила туристическую инфраструктуру Листвянки на Байкале

Автор: Артем Рязанов

Популярная путешественница Елена Лисейкина в своем блоге поделилась впечатлениями от посещения знаменитого байкальского посёлка Листвянка.

Главные впечатления блогера оказались противоречивыми. По её словам, Листвянка, будучи самым доступным местом для знакомства с Байкалом из Иркутска, оказалась слишком оживлённой для спокойного отдыха.

Читать полностью

В Новосибирске из-за роста госпошлин сократилось число исков до 100 тысяч рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Кратное повышение судебных госпошлин, произошедшее в сентябре 2024 года, к 2026 году существенно сократило количество «мелких» исков. Такой результат был ожидаемым и предсказуемым. Сейчас, подведя годовые итоги, суды это подтверждают.

Арбитражный суд Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54 сообщил, что в 2025 году в связи с увеличением размеров государственных пошлин значительно уменьшилось количество исков с суммой требований до 100 тысяч рублей.

Читать полностью

Томский политех – вновь лучший вуз России по химическим технологиям

Томский политехнический университет остается лучшим вузом страны по химическим технологиям, а также входит в топ-10 в России еще по девяти направлениям.
Так, обновленные списки лучших университетов охватывают 35 направлений – это математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальные и гуманитарные направления, а также педагогика, медицина, фармация, сельское хозяйство и ветеринария.
Томский политехнический университет представлен в десяти направлениях рейтинга. По «Химическим технологиям» ТПУ в пятый раз подряд остался на первой строчке списка, обойдя университеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, еще по трем направлениям – «Энергетике, энергетическому машиностроению и электротехнике», «Нефтегазовому делу» и «Ядерной энергетике и технологиям» – Томский политех входит в топ-3 лучших вузов России. А по «Машиностроению и робототехнике», «Биотехнологиям и биоинженерии», «Технологиям материалов», «Физике», «Электронике, радиотехнике и системам связи» и «Экологии» – в топ-10 вузов в стране.
Всего в обновленные рейтинги вошли 167 вузов из 45 регионов страны.

«В инженерном блоке иной расклад: региональные вузы всерьез соперничают со столичными университетами, а по ряду специальностей рейтинги имеют ярко выраженный региональный уклон», – отмечают составители рейтингов.

Читать полностью

Спрос на подержанные автомобили вырос в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Продажи б/у автомобилей в Новосибирской области показали рост в апреле: объём реализации увеличился на 7% по сравнению с мартом.

Как сообщает Дром, ценовой анализ рынка демонстрирует следующую структуру продаж:

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Власть Недвижимость

Застройщики Новосибирска лоббируют создание регионального инфраструктурного фонда

Город Культура Общество

В Новосибирске к 100-летию кинотеатра «Победа» создали его миниатюрную копию

Бизнес

Энергетики направят основные средства по замене коммуникаций в Новосибирск

Общество Право&Порядок

Серийный поджигатель мусорных контейнеров работает в Искитиме

Власть

Губернатор Травников представил концепцию «Технопрома» в Москве

Бизнес

Игорь Диденко: Не хочу, чтобы НКБК ассоциировалось у жителей области с экологическими проблемами

Общество

Академик РАН Онищенко рассказал, чем закончилась его попытка сдать ЕГЭ

Общество

Известный тревел-блогер оценила туристическую инфраструктуру Листвянки на Байкале

Бизнес

Бердский санаторий внедряет бережливые технологии

Бизнес Власть Недвижимость

Контроль за выдачей разрешений на строительство в Новосибирске передают региону

Власть Отставки и назначения

Борис Безденежный возглавил Искитимский район

Общество Право&Порядок

В Новосибирске из-за роста госпошлин сократилось число исков до 100 тысяч рублей

Бизнес

Томский политех – вновь лучший вуз России по химическим технологиям

Право&Порядок

Начался суд над экс-главой Минпромторга Новосибирской области Андреем Гончаровым

Бизнес Власть

Для подрядчиков по госконтрактам в Новосибирске предлагают ввести аккредитацию

Авто Общество

Спрос на подержанные автомобили вырос в Новосибирской области

Власть

Охватит 600 км магистралей: мэр Кудрявцев оценил возможности передвижной лаборатории

Авто Бизнес Общество

О ситуации с АИ-95 в Новосибирской области рассказал эксперт Сергей Лацких

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности