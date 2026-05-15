В Новосибирске к 100-летию кинотеатра «Победа» создали его миниатюрную копию

В Новосибирске завершили работу над макетом одного из самых узнаваемых зданий города — кинотеатра «Победа». Эта миниатюрная копия стала частью экспозиции нового музея «Новосибирь в миниатюре».

Зданию кинотеатра в 2026 году исполнилось 100 лет. Жители города привыкли воспринимать его с фасада, который оформлен восьмиколонным портиком. Однако макет открыл неожиданный ракурс.

— Самую последнюю мы «Победу» поставили. Причём её никто не узнаёт. Когда мы мимо неё ходим, мы же видим только колонны и полукруглые элементы. А макет показал её с неожиданного ракурса — сверху. Та часть, которую мы воспринимаем как чёрную надстройку, обычно остаётся за кадром. И теперь все спрашивают: «А что это такое?» И удивляются, что это «Победа», — рассказала Infopro54 директор некоммерческой организации «Живая земля» Алла Канаева.

«Победа» — не единственное знаковое здание, представленное в экспозиции. Среди уже готовых объектов — макет Новосибирского театра оперы и балета, цирк, здание железнодорожного вокзала, Госбанк и другие архитектурные достопримечательности центра города. Сейчас команда проекта работает над левобережной частью Новосибирской области.

— Работа эта долгая, процесс трудоёмкий и очень сложный. Каждое здание, которым мы гордимся, делается по два-три месяца. Это такая же стройка, как обычная, только маленькая. А сейчас мы собираем левобережную часть города. Под нее готовится вторая часть нашего помещения. Также постепенно готовятся макеты районов области, — пояснила Алла Канаева.

Экспозиция работает в формате строящегося макета. Экскурсии уже идут несколько месяцев, но пока только по записи и в сопровождении гида. Полноценное открытие экспозиции планируется к Новому году.

