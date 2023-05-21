Песков назвал тяжелым демографическое положение в стране

По словам пресс-секретаря президента РФ, для увеличения рождаемости применяется целый ряд мер, однако безрезультатно. Страна все равно находится «в очень тяжелом положении с точки зрения демографии».
Именно поэтому вопрос демографии в настоящее время является одним из приоритетных для правительства.
Песков назвал проблемы «непреодолимого характера», среди которых «демографические ямы».
— Это демографическая яма, связанная с Великой Отечественной войной, демографическая яма, связанная с 1990-ми годами, когда рушилась страна, и когда рождаемость упала, и то падение было спровоцировано продолжающейся ямой от войны, — пояснил он.
По мнению Пескова, помимо уже принятых мер поддержки семей, требуются новые меры, которыми уже занимается кабинет министров, уточнил он.
Ранее редакция сообщала, что маткапитал смогут получить больше россиян.
Фото с сайта президента России
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