Песков назвал тяжелым демографическое положение в стране

По словам пресс-секретаря президента РФ, для увеличения рождаемости применяется целый ряд мер, однако безрезультатно. Страна все равно находится «в очень тяжелом положении с точки зрения демографии».

Именно поэтому вопрос демографии в настоящее время является одним из приоритетных для правительства.

Песков назвал проблемы «непреодолимого характера», среди которых «демографические ямы».

— Это демографическая яма, связанная с Великой Отечественной войной, демографическая яма, связанная с 1990-ми годами, когда рушилась страна, и когда рождаемость упала, и то падение было спровоцировано продолжающейся ямой от войны, — пояснил он.

По мнению Пескова, помимо уже принятых мер поддержки семей, требуются новые меры, которыми уже занимается кабинет министров, уточнил он.

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