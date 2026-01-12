Поиск здесь...
Население Новосибирской области сократилось почти на 15 тысяч за четыре года

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В регионе снижается количество женщин репродуктивного возраста и растет смертность

Рождаемость падает, в том числе в селе

Демографические показатели в Новосибирской области за период с 2023 года по август 2025-го по коэффициенту рождаемости на тысячу населения имеют тенденцию к снижению с 9,3 (2023 год) до 8,9 (2024 год). За 8 месяцев 2025 года — 8,5. Для сравнения, в 2020-м коэффициент рождаемости в области составлял 10,3. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона.

Судя по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, суммарный коэффициент рождаемости (СКР — показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. — Ред.) в регионе снижается.

— Сокращение рождаемости наблюдается и среди сельского населения. По итогам 2024-го СКР на селе в среднем составляет 1,8, тогда как ранее показатель держался на уровне 2. Тем не менее рождаемость в сельской местности по-прежнему выше, чем в городах региона, — отмечается в документе.

С 2020 года в абсолютных цифрах количество родов в области снизилось на 4039, — до 23 733 в 2024 году (-15%).

Население региона сокращается

При этом общий коэффициент смертности на тысячу населения в Новосибирской области увеличился с 12,8 (2023 год) до 13,4 (2024 год). За 8 месяцев 2025-го приростная динамика сохранилась и составила 13,6.

— Коэффициент естественного прироста населения имеет нарастающую отрицательную динамику с -3,5 (2023 год) до -4,5 (2024 год). За 8 месяцев 2025-го, по сравнению с предыдущим годом, он увеличился до -5,1, — отмечается в документе.

Для сравнения, естественная убыль населения по Сибирскому федеральному округу в 2024 году оказалась выше, чем в Новосибирской области (-5,9%), а среднероссийский показатель лучше, чем в нашем регионе (-4,1%).

В результате за последние 4 года численность населения Новосибирской области сократилась на 14 887 человек — до 2 786 540 на 1 января 2025-го (-0,5%). В основном уменьшение идет за счет сокращения сельского населения.

— Городское население стабильно, численность детского населения в городах незначительно увеличилась — с 77,8% в 2021 году до 78,3% в 2025 году, — поясняется в постановлении.

Перспективы нерадужные

54,3% жителей региона на начало 2025 года составляли женщины. При этом с 2021-го снижается количество женщин репродуктивного возраста (15–49 лет) — до 670 504 в 2024-м (- 2%).

— Данное обстоятельство связано с общероссийскими трендами вступления в детородный возраст малочисленного поколения девочек, рожденных в 1990-е, — отмечается в документе, опубликованном правительством.

Общая численность детского населения (0–17 лет) в области относительно стабильна и составила в 2025 году 591 348 человек. В динамике с 2021 года растет детское население подросткового возраста: девочек на 9%, мальчиков — на 11%.

— Вместе с тем в связи со снижением рождаемости численность детей до года сократилась с 2021 года к началу 2025-го до 24 765 (-14%), — подчеркивается в документе.

Стоит отметить, что на сайте управления ЗАГС Новосибирской области последний раз статистика о рождаемости и смертности в области публиковалась в апреле 2025 года. Сейчас эта информация закрыта.

Ранее редакция сообщала о том, что количество школьников в Новосибирске пока еще растет за счет миграции.  При этом в 2026 году мэрия планирует переформатирование еще 4-5 детсадов из-за отсутствия необходимого количества детей.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

