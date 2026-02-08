Новосибирцы смогут сохранить доход на период лечения

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий новый подход к временной нетрудоспособности — «временный адаптивный режим труда». Эта инициатива призвана легализовать уже существующую во многих компаниях практику, когда сотрудник с легким недомоганием продолжает работать удаленно, не оформляя классический больничный лист.

Суть нововведения заключается в возможности для работника по собственному желанию и на основании медицинского заключения перейти на особые условия труда на период болезни. Режим предполагает дистанционную работу или облегченные условия в офисе. Ключевое отличие от обычного больничного — сохранение полного среднего заработка, а не выплата пособия. Сам листок нетрудоспособности в этом случае не оформляется.

Инициатива направлена на отход от традиционной системы, которая рассматривает состояние работника лишь в двух категориях: полностью здоров или полностью нетрудоспособен. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующее законодательство использует устаревший «бинарный» подход, в то время как современные реалии часто требуют более гибких решений.

Переход на адаптивный режим является строго добровольным. Сотрудник может в любой момент от него отказаться и оформить обычный больничный, например, при ухудшении самочувствия. Работодатель также вправе отказать в таком режиме, если не имеет технической или организационной возможности его обеспечить. Режим оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору.

Обсуждение законопроекта выявило разные мнения. С одной стороны, такая мера может быть выгодна для сотрудников, чьи доходы существенно превышают размер пособия по больничному, а также для работодателей в таких сферах, как IT, финансы и консалтинг. Она помогает сохранить доход сотрудника и снизить нагрузку на коллектив.

С другой стороны, звучат опасения, что новая норма может подтолкнуть людей переносить болезни «на ногах», избегая полноценного лечения, что в перспективе способно привести к осложнениям. Эксперты подчеркивают, что ключевую роль в принятии решения должен играть врач, а сам механизм требует четкой регламентации.

Законопроект планируется ввести в действие с 1 января 2027 года, и перед этим ему предстоит проработка и обсуждение.

