Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Бизнес Общество

Новосибирцы смогут сохранить доход на период лечения

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Новая инициатива предлагает альтернативу классическому больничному с потерей в заработке

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий новый подход к временной нетрудоспособности — «временный адаптивный режим труда». Эта инициатива призвана легализовать уже существующую во многих компаниях практику, когда сотрудник с легким недомоганием продолжает работать удаленно, не оформляя классический больничный лист.

Суть нововведения заключается в возможности для работника по собственному желанию и на основании медицинского заключения перейти на особые условия труда на период болезни. Режим предполагает дистанционную работу или облегченные условия в офисе. Ключевое отличие от обычного больничного — сохранение полного среднего заработка, а не выплата пособия. Сам листок нетрудоспособности в этом случае не оформляется.

Инициатива направлена на отход от традиционной системы, которая рассматривает состояние работника лишь в двух категориях: полностью здоров или полностью нетрудоспособен. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующее законодательство использует устаревший «бинарный» подход, в то время как современные реалии часто требуют более гибких решений.

Переход на адаптивный режим является строго добровольным. Сотрудник может в любой момент от него отказаться и оформить обычный больничный, например, при ухудшении самочувствия. Работодатель также вправе отказать в таком режиме, если не имеет технической или организационной возможности его обеспечить. Режим оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору.

Обсуждение законопроекта выявило разные мнения. С одной стороны, такая мера может быть выгодна для сотрудников, чьи доходы существенно превышают размер пособия по больничному, а также для работодателей в таких сферах, как IT, финансы и консалтинг. Она помогает сохранить доход сотрудника и снизить нагрузку на коллектив.

С другой стороны, звучат опасения, что новая норма может подтолкнуть людей переносить болезни «на ногах», избегая полноценного лечения, что в перспективе способно привести к осложнениям. Эксперты подчеркивают, что ключевую роль в принятии решения должен играть врач, а сам механизм требует четкой регламентации.

Законопроект планируется ввести в действие с 1 января 2027 года, и перед этим ему предстоит проработка и обсуждение.

Ранее редакция сообщала, что с начала 2025 года пособия по временной нетрудоспособности и беременности в Новосибирской области получили 2,5 тысячи предпринимателей. Общая сумма выплат превысила 54 млн рублей.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : законопроект больничный лист

29
0
0
Предыдущая статья
Любители компьютерных игр из Новосибирска попали в группу риска

Любители компьютерных игр из Новосибирска попали в группу риска

Автор: Оксана Мочалова

Эксперты по кибербезопасности зафиксировали активность вируса RenEngine loader, который заразил свыше 400 тысяч компьютеров с Windows по всему миру. Вирус распространяется через пиратские копии популярных игр.

Вредоносная программа маскируется под легитимный установщик игрового движка Ren’Py. Её активность отслеживается с апреля прошлого года, а в октябре злоумышленники выпустили обновление с модулем телеметрии.

Читать полностью

Пожар вспыхнул на Гусинобродском полигоне в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В ночь на 8 февраля в Новосибирске произошло возгорание на Гусинобродском полигоне твердых бытовых отходов. Пожар продолжался несколько часов.

Очаг возгорания был обнаружен около шести утра водителем бульдозера, который заметил тление с северной стороны полигона. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Для тушения был применен специальный метод — засыпка горящей площади снежно-грунтовой смесью. Спасателям удалось локализовать огонь.

Читать полностью

Погода готовит сюрпризы новосибирцам на предстоящей неделе

Автор: Оксана Мочалова

Наступающая неделя в Новосибирске станет примером классической февральской неустойчивости. С 9 по 15 февраля погода продемонстрирует весь спектр зимних сюрпризов: от кратковременной оттепели до возвращения серьезных морозов.

Согласно сводным данным метеосервисов, жителей города ждут резкие температурные колебания. Пик потепления ожидается в середине недели: во вторник и среду столбики термометров могут показать днем 0…+1°C. В эти же дни вероятны осадки в виде мокрого снега с дождем.

Читать полностью

Мессенджер MAX станет официальным для новосибирского ЖКХ с 1 сентября

Автор: Оксана Мочалова

С 1 сентября 2026 года управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и фонды капремонта в Новосибирске начнут официальное взаимодействие с жителями через национальный мессенджер MAX. Решение было принято на федеральном уровне, исключение составит только Москва с собственной платформой.

В декабре Госдума приняла федеральный закон, которым предусмотрено использование многофункционального сервиса обмена информацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В конце того же месяца его подписал президент Владимир Путин. В январе правительство утвердило дополнительные критерии для подобных платформ.

Читать полностью

Новосибирских застройщиков обяжут строже проверять мигрантов

Автор: Оксана Мочалова

МВД России предлагает существенно ужесточить ответственность генеральных подрядчиков в строительстве за нелегальный труд мигрантов. Законопроекты, разработанные ведомством, направлены на борьбу с «теневой» занятостью в этом секторе экономики, а также вводят прямые обязанности и крупные штрафы для руководителей юрлиц или ИП, являющихся генеральным подрядчиком.

Если поправки будут приняты,  компании будут обязаны проверять у мигрантов не только наличие патентов и соблюдение ограничений на виды деятельности, но и отсутствие в реестре контролируемых лиц.

Читать полностью

Банки предупредили новосибирцев о фальшивых звонках

Автор: Оксана Мочалова

Мошенники постоянно изобретают всё более изощрённые методы для доступа к чужим средствам. Новая волна атак добралась до российских регионов, включая Новосибирск: жителям стали поступать звонки с коротких номеров, визуально похожих от официальных контактов банков.

Технология атаки основана на подмене номера с помощью IP-телефонии и иностранных операторов. Это позволяет злоумышленникам отображать на экране жертвы любой набор цифр, включая номера служб поддержки кредитных организаций. Несмотря на работу антифрод-систем, часть таких вызовов достигает абонентов.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Общество

Новосибирцы смогут сохранить доход на период лечения

Общество

Любители компьютерных игр из Новосибирска попали в группу риска

Город

Пожар вспыхнул на Гусинобродском полигоне в Новосибирске

Общество

Погода готовит сюрпризы новосибирцам на предстоящей неделе

Власть Общество

Мессенджер MAX станет официальным для новосибирского ЖКХ с 1 сентября

Бизнес Власть Недвижимость

Новосибирских застройщиков обяжут строже проверять мигрантов

Общество

Банки предупредили новосибирцев о фальшивых звонках

Общество

Управление ветеринарии сообщило о вспышке пастереллёза в Новосибирской области

Общество

Агрессия у российских подростков показывает пробелы в их воспитании

Общество Спорт

Новосибирск вводит дополнительные электрички для «Лыжни России»

Общество

Ректор НГУ объяснил, зачем вузы увеличивают число иностранных студентов

Бизнес Общество Туризм

Новосибирцы стали чаще выбирать для отдыха зарубежные поездки

Авто

В Госдуме предложили увеличить штрафы за рекламу на транспорте

Общество

Новосибирские студенты сдают экзамены по игре в «умные» конструкторы

Общество

В Госдуме рассказали о скидках на оплату ЖКХ

Наука Общество

В Новосибирской области количество молодых учёных за год выросло на 0,4%

Власть

Губернатор Травников укрепляет позиции в рейтинге влияния

Власть

Андрей Травников и Александр Жуков обсудили реализацию федеральных проектов в НСО

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности