Рекламодателям

Почти половина мужского населения страны считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин

  • 15/01/2023, 10:00
Автор:
Почти половина мужского населения страны считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин
Чаще остальных такого мнения придерживаются мужчины моложе 34-х лет.

Согласно результатам опроса, проведённого аналитиками SuperJob, разный пенсионный возраст женщин и мужчин чаще возмущает последних. Граждане мужского пола считают дискриминацией тот факт, что на пенсию по возрасту они выходят на пять лет позднее женщин.

Чаще остальных такого мнения придерживаются представители сильного пола моложе 34-х лет (49%).

Исследователи отмечают, что, хотя большинство женщин отвергает мнение о возрастной дискриминации мужчин, наряду с этим представительницы слабого пола в возрасте до 34-х лет чуть более толерантны в вопросах гражданских прав, из них 29% — за одинаковый пенсионный возраст для представителей двух полов, тогда как среди женщин старше 45 лет — только 21%.

Ранее редакция сообщала, что россиянок привлекут в цифровую экономику и бизнес ради гендерного равноправия.

Фото: pixabay.com — AbsolutVision

226

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Пенсия опрос дискриминация по половому признаку


Спецоперация на Украине

Многодетные отцы больше не имеют права на отсрочку от мобилизации
13/01/23 17:41
Участников спецоперации выдвинут на выборы 2023 года
12/01/23 15:56
Господдержка участников спецоперации и членов их семей в 2023 году
9/01/23 16:41
расселение ветхого и аварийного жилья

В городе Обь стартует масштабный инвестиционный проект

Застройщик получит землю без торгов, а в обмен передаст муниципалитету квартиры для расселения жителей ветхих и аварийных домов.
Читать статью >>
животные белки

Личинки мух — новый источник пищевого белка

Этот белок по свойствам превосходит соевый. Пока им подкармливают рыб, хотя учёные говорят о его безопасности и для людей.
Читать статью >>
инновационные средства защиты растений

Новосибирские ученые разрабатывают инновационные средства защиты растений

Часть из них уже внедрены в производство на российских химических предприятиях.
Читать статью >>
Гастрономический фестиваль «Лучшее блюдо Сибири»

Итоги новогоднего гастрономического фестиваля «Лучшее блюдо Сибири»

Фестиваль был организован для популяризации сибирской кухни и развития внутреннего туризма.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александра Болотова, директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член комитета по партнерским системам

«Крупные бренды должны бороться с равными себе, а не заниматься мелким терроризмом»

Но предпринимателям также стоит позаботиться о снижении рисков.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске сократилось число желающих открыть свой бизнес

15/01/2023, 12:15

В городе Обь стартует масштабный инвестиционный проект

14/01/2023, 13:20

Новый рекорд у аэропорта Толмачево

13/01/2023, 18:15

Личинки мух — новый источник пищевого белка

13/01/2023, 17:46
Популярное

Уборка дома после праздников

14/01/2023, 11:00

В обход санкций новосибирские кинотеатры демонстрируют фильм «Аватар: Путь воды»

13/01/2023, 12:34

Бердчанам предложили совершить обряд крещенского омовения водой из-под крана

13/01/2023, 10:16
Новости компаний

ВТБ: в январе рыночные ставки по «длинным» депозитам могут скорректироваться

13/01/2023, 14:53

Банк Уралсиб предлагает ипотеку с отсрочкой первоначального взноса

13/01/2023, 10:41

Банк «Левобережный» предложил предпринимателям специальные условия расчетно-кассового обслуживания

12/01/2023, 15:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска