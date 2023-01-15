Почти половина мужского населения страны считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин

Согласно результатам опроса, проведённого аналитиками SuperJob, разный пенсионный возраст женщин и мужчин чаще возмущает последних. Граждане мужского пола считают дискриминацией тот факт, что на пенсию по возрасту они выходят на пять лет позднее женщин.

Чаще остальных такого мнения придерживаются представители сильного пола моложе 34-х лет (49%).

Исследователи отмечают, что, хотя большинство женщин отвергает мнение о возрастной дискриминации мужчин, наряду с этим представительницы слабого пола в возрасте до 34-х лет чуть более толерантны в вопросах гражданских прав, из них 29% — за одинаковый пенсионный возраст для представителей двух полов, тогда как среди женщин старше 45 лет — только 21%.

Ранее редакция сообщала, что россиянок привлекут в цифровую экономику и бизнес ради гендерного равноправия.

Фото: pixabay.com — AbsolutVision