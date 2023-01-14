В городе Обь стартует масштабный инвестиционный проект

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение рекомендовать администрации города Обь предоставить земельный участок с кадастровым номером 54:36:020117:10, расположенный на улице Калинина, дом 70, 68, 72, площадью 8 610,84 кв. м компании ООО МЖК «Энергетик. Специализированный застройщик» (входит в ГК «Первый строительный фонд») без торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта.

До конца 2028 года компания должна ввести в эксплуатацию не менее 10 074,20 кв. м жилья. Не менее 605,00 кв. м из них девелопер должен передать администрации города для расселения нанимателей и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В мае Минстрой Новосибирской области сообщал о реализации МИПа с участием ООО «Энергетик. Специализированный застройщик». По условиям инвестпроекта, компания также обязалась направить 30 млн рублей на завершение строительства долгостроя по ул. Есенина 12/1 стр. в Октябрьском районе Новосибирска, а также передать в собственность обманутых дольщиков более 1 000 кв.м. жилых помещений (но не менее 2, 5 % от возведенных площадей). Компания без торгов получила участок по ул. Проточная в Ленинском районе Новосибирска.

Напомним, в конце 2022 года Новосибирская область представила в Фонд ЖКХ заявку на получение дополнительной финансовой поддержки для компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилья в рамках этапа 2022-2023 годов программы переселения. Речь идет о домах, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. В соответствии с представленной заявкой регион для реализации этапа 2022-2023 годов программы переселения планирует дополнительно получить 334,53 млн. рублей из средств Фонда ЖКХ, в порядке софинансирования регион добавит 1,04 млрд. рублей, сообщала пресс-служба государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Новосибирская область участвует в федеральной программе по ускоренному расселению ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. По данным МинЖКХ, в целом по программе до 2023 года в регионе предстоит расселить 55 тысяч квадратных метров жилья или 3 тысячи жителей. Основной аварийный фонд расположен в Новосибирске (30 тысяч квадратных метров) и Искитиме. В среднем в год аварийными в области признаются от 20 до 45 тысяч «квадратов». На финансирование ускоренной программы в регионе всего заложены 4,4 млрд рублей, из них 491 млн (11%) — средства муниципальных образований. В перечне домов, попадающих под действие программы, были включены 208 домов в районах области и 44 — в Новосибирске. Ранее сообщалось, что всего предстоит расселить дома общей площадью 106,9 тысячи квадратных метров, где проживают около 7 тысяч человек.

Ранее редакция рассказывала о том, что мэрия ищет подрядчика для строительства дома и расселения ветхого и аварийного жилья.