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Недвижимость Общество

Доступность жилья для покупателей в Новосибирске падает

Автор: Артем Рязанов

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Для приобретения квартиры жителям региона теперь придётся копить на шесть месяцев дольше, чем в прошлом году

Новосибирская область оказалась на 58‑м месте в общероссийском рейтинге доступности жилья. По данным аналитического исследования Центра экономических исследований «РИА Рейтинг», среднестатистической семье из двух работающих взрослых и одного ребёнка в мае 2026 года требовалось 5,4 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 м² на вторичном рынке.

Год назад, в мае 2025 года, срок накопления составлял 4,8 года. Сейчас он увеличился на 0,6 года.

К маю 2026 года средняя стоимость квартиры такой площади в регионе составила 7,3 млн рублей.

Лидерами по доступности жилья в России стали Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ненецкий автономный округ. В этих регионах для покупки квартиры в среднем нужно 2 года и месяц. За последний год ситуация не изменилась. Цены на квартиры в этих региона составляют 4,9 млн рублей в Мурманской области, 5,8 млн рублей в Югре и 6,4 млн рублей в Ненецком автономном округе.

Методика расчета предполагала определение минимального числа лет, за которые семья из двух взрослых с медианной чистой зарплатой в регионе и одним ребенком сможет накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров на вторичном рынке. Учитывались все средства, оставшиеся после минимальных расходов на жизнь, рассчитанных на основе региональных прожиточных минимумов, а также банковские депозиты, средний размер которых на одного взрослого в регионе был известен. Предполагалось ежемесячное пополнение депозита по средней ставке федерального округа. Данные за 2025 год были приведены по аналогичной методике.

По данным ДОМ.РФ, более половины новостроек в Новосибирской области продаются в ценовом сегменте 150-175 тысяч рублей квадратный метр. За 4,5 года цена квадратного метра строящегося жилья в регионе выросла на 87,8%. По данным Новосибирскстата, в январе-апреле 2026 года среднемесячная номинальная зарплата работников организаций в регионе составила 91 553 рубля.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск попал в рейтинг регионов с высоким спросом на препараты от астмы.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Недвижимость Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : квартира доступность жилья

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В Бердске запускают производство легкомоторного самолёта «Танго»

В Новосибирске запускают штаб, отвечающий за архитектурный облик города

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске появится штаб по благоустройству, который займется формированием нового архитектурного облика города. Об этом в ходе оперативного совещания заявил мэр Максим Кудрявцев. Новую структуру возглавит сам глава города, а его заместителем станет заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры новосибирской администрации Евгений Улитко.

Главная задача штаба — системная работа с обликом улиц, от фасадов зданий до состояния тротуаров и малых архитектурных форм. В состав войдут все профильные департаменты, главы районов, а также представители ресурсоснабжающих и подрядных организаций. По словам Кудрявцева, работа начнется с пеших обходов центральной части города, чтобы затем масштабировать успешные практики на все районы.

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Пятилетнему ребенку с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Когда Максиму исполнился год, у него не было указательного жеста, кроме того, он был гиперактивным.

— Мы обратились к врачу, тот никаких отклонений не выявил. В два года сын начал ходить в детский сад, но адаптация проходила сложно: он плакал, не контактировал с детьми, в глаза не смотрел, просьбы не выполнял, в речи были только звуки. Мы снова пошли по врачам, и наконец врачи поставили диагноз – аутизм. Максим начал постоянно посещать курсы реабилитации, ходить на занятия по методу прикладного анализа поведения – ABA-терапию. Я вижу результаты: сын стал более контактным, начал выражать просьбы и говорить слова. Наконец-то я услышала от него долгожданное «мама»! — рассказывает мама Максима Дарья Креккер.

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Новосибирский эколог объяснил, как влияют на легкие смог и дым от лесных пожаров

Автор: Мария Гарифуллина

В середине июля Новосибирск вновь накрыла плотная дымка. Ее источником стали лесные пожары в Томской области. Жители практически всех районов города жаловались на запах гари.

Согласно, официальным данным Западно-Сибирского УГМС за 13 июля не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Однако есть сервисы мониторинга, которые рисуют иную картину. Так, по данным платформы AccuWeather, днем и в ночь с 13 на 14 июля качество воздуха в городе оценивалось как «плохое», а для людей с повышенной чувствительностью в таких условиях рекомендуется сократить время пребывания на улице. Сервис IQAir в ту же ночь зафиксировал индекс загрязнения 156, что соответствует статусу «нездоровый воздух». Концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 превышала норму в 12,4 раза.

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Около 3000 новосибирцев оказались под подозрением в сокрытии доходов

Автор: Юлия Данилова

Работа налоговых органов Новосибирской области ориентирована на выявление налогоплательщиков, которые используют различные схемы с целью ухода от налогообложения. Высокие риски сокрытия доходов в регионе выявлены в отношении 2900 человек. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— Установлено, что данные налогоплательщики при отсутствии доходов за последние три года имеют в собственности пять и более объектов недвижимости: квартир, комнат, жилых домов и (или) нежилых помещений (общее количество составляет 18 000), что, вероятнее всего, свидетельствует о неуплате ими еще и налогов с доходов от сдачи имущества в аренду, — пояснили в УФНС.

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Новосибирск попал в рейтинг регионов с высоким спросом на препараты от астмы

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области зафиксирован высокий спрос на противоастматические препараты. По данным аналитической компании RNC Pharma, регион вошел в топ-5 российских субъектов по объему потребления лекарств группы R03 (для лечения астмы и ХОБЛ) по итогам января-мая 2026 года.

Среднедушевой показатель в Новосибирской области составил 147,9 упаковок на 1 тысячу человек, что заметно выше общероссийского уровня (123 упаковки). В рейтинге регион уступил только Тюменской области (205,5 упаковок), Алтайскому краю (169,6 упаковок) и Республике Крым (161,2 упаковки), опередив Московскую область (139,9 упаковок). При этом в самой Москве показатель был ниже среднероссийского и не превысил 107 упаковок, а в Санкт-Петербурге достиг 145 упаковок. Аналитики RNC Pharma связывают высокий спрос в сибирских регионах с суровым климатом, а в Алтайском крае – еще и с высокой плотностью пыльцевых аллергенов.

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За минимальный набор продуктов питания в июне новосибирцы заплатили 8131 рубль

Автор: Артем Рязанов

Новосибирскстат представил данные о стоимости условного минимального набора продуктов питания в регионе за июнь 2026 года. Корзина из 33 самых востребованных товаров на месяц стоит 8131,41 рубля.

По сравнению с маем показатель вырос на 2%, а с начала года — на 7,5%. В структуре минимального набора наибольшую долю занимают хлеб, крупы и макаронные изделия — 27,6% общей стоимости. На втором месте — молочные продукты с 19,4%, далее идут мясо и мясопродукты (18,9%), плоды и овощи (17,5%), рыба (5,6%), жиры (4,8%). Меньше всего тратится на чай, соль и специи (2,4%), сахар и кондитерские изделия (2%), яйца (1,8%).

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