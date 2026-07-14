Доступность жилья для покупателей в Новосибирске падает

Новосибирская область оказалась на 58‑м месте в общероссийском рейтинге доступности жилья. По данным аналитического исследования Центра экономических исследований «РИА Рейтинг», среднестатистической семье из двух работающих взрослых и одного ребёнка в мае 2026 года требовалось 5,4 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 м² на вторичном рынке.

Год назад, в мае 2025 года, срок накопления составлял 4,8 года. Сейчас он увеличился на 0,6 года.

К маю 2026 года средняя стоимость квартиры такой площади в регионе составила 7,3 млн рублей.

Лидерами по доступности жилья в России стали Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ненецкий автономный округ. В этих регионах для покупки квартиры в среднем нужно 2 года и месяц. За последний год ситуация не изменилась. Цены на квартиры в этих региона составляют 4,9 млн рублей в Мурманской области, 5,8 млн рублей в Югре и 6,4 млн рублей в Ненецком автономном округе.

Методика расчета предполагала определение минимального числа лет, за которые семья из двух взрослых с медианной чистой зарплатой в регионе и одним ребенком сможет накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров на вторичном рынке. Учитывались все средства, оставшиеся после минимальных расходов на жизнь, рассчитанных на основе региональных прожиточных минимумов, а также банковские депозиты, средний размер которых на одного взрослого в регионе был известен. Предполагалось ежемесячное пополнение депозита по средней ставке федерального округа. Данные за 2025 год были приведены по аналогичной методике.

По данным ДОМ.РФ, более половины новостроек в Новосибирской области продаются в ценовом сегменте 150-175 тысяч рублей квадратный метр. За 4,5 года цена квадратного метра строящегося жилья в регионе выросла на 87,8%. По данным Новосибирскстата, в январе-апреле 2026 года среднемесячная номинальная зарплата работников организаций в регионе составила 91 553 рубля.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск попал в рейтинг регионов с высоким спросом на препараты от астмы.