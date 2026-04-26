Без переплат: Росреестр рекомендует новосибирцам проверить площадь квартир

Новосибирцы давно привыкли к регулярному повышению коммунальных платежей. С 1 октября 2026 года в регионе стоимость некоторых коммунальных услуг поднимется почти на 20%. Так, цена горячего водоснабжения, водоотведения и тепловой энергии станет выше на 19%, а электроэнергии на 11,1%. Для многих горожан такое подорожание очень больно бьет по бюджету.

Чтобы избежать переплат по коммунальным платежам, специалисты Росреестра советуют горожанам пересчитать площадь квартир. Дело в том, что до вступления в силу постановления правительства от 13 августа 2006 года площадь лоджий и балконов включалась в общую площадь квартир, хоть и с понижающим коэффициентом — 0,5. И только начиная с этой даты плиты балконов и лоджий, несущие стены, перильное ограждение лоджий перешли к общему имуществу многоквартирного дома.

— Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площадей всех частей такого помещения, за исключением балконов, лоджий. Определение общей площади жилого помещения изменилось с принятием Жилищного кодекса РФ в 2005 году. Учет площади балкона или лоджии в общей площади квартиры до 2005 года не является ошибкой, — рассказали в пресс-службе Росреестра.

В ведомстве напомнили, что уточнить количество квадратных метров можно в технических документах. Эти сведения отражаются в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Чтобы убедиться в отсутствии переплаты по коммуналке необходимо сверить сведения, указанные в технических документах с ЕГРН.

— Для этого можно воспользоваться сервисом «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме online» на официальном сайте Росреестра rosreestr.gov.ru или в личном профиле на портале Госуслуг, — уточнили специалисты.

Если выяснится, что в сведениях ЕГРН балкон или лоджия входят в общую площадь квартиры, то нужно обратиться в Росреестр. Информация о принятом решении будет направлена заявителю.

