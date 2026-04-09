В Новосибирске обрушились цены на съёмное жильё

В первом квартале 2026 года темпы падения арендных ставок в Новосибирске резко ускорились. Аренда однокомнатных квартир подешевела на 11,4 %, тогда как за предыдущие четыре квартала 2025 года снижение составило лишь 5,1 % — то есть темпы выросли в 8,9 раза. Об этом сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев со ссылкой на данные мониторинга портала «Мир квартир».

Динамика по другим типам жилья также демонстрирует ускорение. Например, аренда трёхкомнатных квартир упала на 3,7 % всего за три месяца, в то время как за весь 2025 год снижение составляло только 0,6 %. Таким образом, темпы падения выросли в 24,5 раза. Что касается двухкомнатных квартир, то их квартальное снижение оказалось чуть меньше годового, но общая тенденция к удешевлению сохраняется.

— Новосибирск — абсолютный лидер среди крупных городов РФ по динамике снижения арендных ставок на однокомнатные квартиры, — подчеркивает Сергей Николаев.

По его мнению, снижение произошло по нескольким причинам:

выход на рынок большого числа маленьких квартир, приобретённых по семейной ипотеке «про запас» и для обналичивания материнского капитала (их массовый ввод в аренду ожидается после снижения ключевой ставки);

рост числа апартаментов в городе. Согласно данным аналитика, в 2026 году в Новосибирске планируется ввести 3 890 апартаментов — это в полтора раза больше, чем было продано за предыдущие два года. Эксперт прогнозирует, что скачкообразный рост предложения готовых апартаментов к концу 2026 года практически неизбежен;

сезонный фактор: Новосибирск — студенческий город, и традиционно спрос на малогабаритное жильё растёт в конце лета, перед началом учебного года, а в первом квартале активность традиционно снижена из-за холодов.

— В целом в Новосибирске нет дефицита арендных квартир, — резюмирует Николаев.

