Право&Порядок

В Новосибирске раскрыли схему хищения квартир на 39 млн

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Злоумышленники подделывали документы на недвижимость умерших одиноких владельцев и перепродавали её

Завершено расследование громкого дела о крупном мошенничестве с недвижимостью в Новосибирске.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, группа из четырёх человек обвиняется в 29 эпизодах мошенничества и отмывании денег. Общий ущерб от их действий составил более 39 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2019 году 63-летний житель Новосибирска создал преступную группу.

— Мужчина подыскивал информацию о жилплощади, которая своевременно не была приватизирована, а собственники к настоящему моменту скончались, не оставив при этом наследников или завещания, — пояснили в полиции.

Он занимался подделкой документов на недвижимость, а его подельники подыскивали фиктивных владельцев, на которых эти квартиры регистрировались как законные.

Преступная группа незаконно присвоила права на 14 квартир в Новосибирске и Новосибирском районе. Из них 12 были перепроданы. Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области пресекли эту деятельность в 2024 году. Собранные доказательства уже переданы в Центральный районный суд Новосибирска для разбирательства.

Ранее редакция сообщала о том, что семь аферистов получили сроки за хищение более 20 млн рублей в Новосибирске.

Источник фото:Freepik / Автор — rawpixel.com

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : Мошенники квартира

От сумы и от тюрьмы: сотрудники налоговой попались на взятках в Новосибирске

Автор: Ольга Кирсанова

В Новосибирске оперативники УФСБ совместно с безопасниками регионального УФНС пресекли коррупционную деятельность сотрудников Межрайонной инспекции ФНС России № 20.

По данным УФСБ, руководящий работник МИФНС получал взятки в крупном размере через сотрудницу инспекции — посредницу, действовавшую в интересах коммерческих организаций. Деньги предназначались за общее покровительство и попустительство по службе, выраженные в невнесении в ЕГРЮЛ сведений о коммерческих организациях, фальсификации материалов мероприятий налогового контроля. В январе 2025 года алчный начальник уволился из инспекции.

Читать полностью

Семь аферистов получили сроки за хищение более 20 млн рублей в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске осудили семерых мошенников за хищение более 21,7 миллиона рублей у 55 человек. Суд признал их виновными в краже и мошенничестве, совершенных в период с июля 2021 года по сентябрь 2022 года в разных регионах России.

В соответствии с разработанным преступным планом «организатор» группы привлек нескольких лиц, которые создавали сайты интернет-магазинов, специализирующихся на продаже комплектующих к персональным компьютерам, бытовой техники и мобильных телефонов по заниженной цене, и размещали рекламу указанных сайтов на интернет-ресурсах с ложной информацией об их продаже.

Читать полностью

В Сибири раскрывают 100% дел, связанных с диверсиями на транспорте

Автор: Юлия Данилова

В производстве следователей Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР ежемесячно находятся 10−15 уголовных дел, связанных с диверсиями. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель управления Алексей Александров. Ведомство работает на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

— Самое резонансное уголовное дело, которое мы расследовали одним из первых, было совершенно на территории Сибирского и Дальневосточного округов, где к уголовной ответственности привлечены 13 лиц. На сегодняшний день им уже вынесен приговор, все получили суровое наказание, — отметил он.

Читать полностью

За мошенничество с «Пушкинской картой» осуждены трое новосибирцев

Автор: Артем Рязанов

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор трем местным жителям за мошенничество. Они организовали фиктивные культурные мероприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры региона во вторник. Обвиняемые получили условные сроки.

— Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 4 лет условно с испытательным сроком от 3 лет 6 месяцев до 4 лет соответственно, — говорится в сообщении.

Читать полностью

Самые «дорогие» бизнес-дела, которые возбудили в Новосибирской области 2025 году

Автор: Юлия Данилова

В сентябре 2025 года судебные приставы начали принудительное взыскание почти 27 миллиардов рублей с бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Он был осужден за создание преступного сообщества и мошенничество.

Основную сумму — почти 26 миллиардов рублей — взыщут в доход государства. Кроме того, с Абызова взыщут штраф и исполнительский сбор на сумму более 85 миллионов рублей, а также 864 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба.

Читать полностью

Самые громкие дела, возбужденные в отношении чиновников, в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Самым ярким делом, связанным с чиновниками, в 2025 году однозначно можно назвать арест имущества бывшего сотрудника региональных подразделений Росприроднадзора, МВД, МЧС и ФНС Андрея Фролова. На аресте настаивала Генпрокуратура РФ. По версии ведомства, с 2002 по 2024 годы экс-чиновник, работая на госслужбе, приобрел имущество на 347 млн рублей, что не соответствовало уровню его официальных доходов. В прокуратуре полагали, что у госслужащего были иные источники дохода, кроме тех, которые прописаны в законодательстве (преподавание, иная творческая деятельность). При этом подчеркивается, что Фролов до поступления на госслужбу и после увольнения с нее официально учредителем и руководителем коммерческих и некоммерческих организаций не являлся.

Арест на имущество, принадлежащее Андрею Фролову, его супруге, детям, родителям и иным лицам, был наложен судом сразу после поступления дела в марте 2025 года. В сентябре Заельцовский районный суд Новосибирска наложил арест на имущество еще 15 коммерческих организаций, хозяйственных лиц и иных соответчиков, связанных с Фроловым.

Читать полностью
Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

