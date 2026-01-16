В Новосибирске раскрыли схему хищения квартир на 39 млн

Завершено расследование громкого дела о крупном мошенничестве с недвижимостью в Новосибирске.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, группа из четырёх человек обвиняется в 29 эпизодах мошенничества и отмывании денег. Общий ущерб от их действий составил более 39 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2019 году 63-летний житель Новосибирска создал преступную группу.

— Мужчина подыскивал информацию о жилплощади, которая своевременно не была приватизирована, а собственники к настоящему моменту скончались, не оставив при этом наследников или завещания, — пояснили в полиции.

Он занимался подделкой документов на недвижимость, а его подельники подыскивали фиктивных владельцев, на которых эти квартиры регистрировались как законные.

Преступная группа незаконно присвоила права на 14 квартир в Новосибирске и Новосибирском районе. Из них 12 были перепроданы. Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области пресекли эту деятельность в 2024 году. Собранные доказательства уже переданы в Центральный районный суд Новосибирска для разбирательства.

