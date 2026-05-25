Какие подарки уместны и что запрещено дарить на Курбан-байрам, рассказал эксперт

27 мая мусульмане отметят Курбан-байрам — один из главных исламских праздников, символизирующий духовное очищение, милосердие и семейное единство. В этот день принято навещать родственников, устраивать застолья и обмениваться подарками. При этом в исламской традиции существуют как рекомендуемые, так и недопустимые варианты презентов.

Подарки как часть праздничной традиции

Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, связан с историей пророка Ибрахима (Авраама) и традицией жертвоприношения. После праздничной молитвы мусульмане собираются семьями и ходят в гости. По словам представителей духовенства, приходить с пустыми руками не принято.

Наиболее универсальными подарками считаются сладости, сухофрукты и домашние наборы угощений. Также востребованы предметы для дома, религиозные атрибуты и товары для здоровья.

Как отмечают представители мусульманского духовенства, подарок должен быть прежде всего полезным и не противоречить нормам ислама, пишет omsk.aif.ru.

Какие подарки считаются уместными

Среди популярных вариантов — Коран и религиозная литература, молитвенные коврики, компасы для определения киблы, исламские календари и сувениры.

Женщинам часто дарят платки, палантины и одежду для молитвы, мужчинам — тюбетейки и серебряные украшения. Востребованы также натуральные продукты — мед, масло черного тмина, оливковое масло, а также косметика без содержания спирта.

Отдельную категорию занимают детские подарки: обучающие книги, пазлы и игры с арабским алфавитом.

Что находится под запретом

В исламской традиции существует ряд ограничений, которые важно учитывать при выборе подарка. Под запретом находятся алкоголь и продукты со свининой, включая десерты с алкоголем или желатином животного происхождения.

Мужчинам не рекомендуется дарить изделия из золота и шелка. Также нежелательны статуэтки, талисманы и изображения живых существ — считается, что подобные предметы противоречат религиозным нормам.

Этикет дарения

В исламе большое значение придается справедливости и уважению в вопросах дарения. Например, детям рекомендуется дарить равноценные подарки, чтобы избежать обид внутри семьи.

При этом в мусульманской традиции допускается передаривание вещей: после вручения подарок полностью переходит в распоряжение нового владельца.

Эксперты отмечают, что главной ценностью праздника остаются не материальные подарки, а внимание к близким, забота и поддержка семьи.

