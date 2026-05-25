Какие подарки уместны и что запрещено дарить на Курбан-байрам, рассказал эксперт

Автор: Юлия Данилова

В исламе большое значение придается справедливости и уважению в вопросах дарения

27 мая мусульмане отметят Курбан-байрам — один из главных исламских праздников, символизирующий духовное очищение, милосердие и семейное единство. В этот день принято навещать родственников, устраивать застолья и обмениваться подарками. При этом в исламской традиции существуют как рекомендуемые, так и недопустимые варианты презентов.

Подарки как часть праздничной традиции

Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, связан с историей пророка Ибрахима (Авраама) и традицией жертвоприношения. После праздничной молитвы мусульмане собираются семьями и ходят в гости. По словам представителей духовенства, приходить с пустыми руками не принято.

Наиболее универсальными подарками считаются сладости, сухофрукты и домашние наборы угощений. Также востребованы предметы для дома, религиозные атрибуты и товары для здоровья.

Как отмечают представители мусульманского духовенства, подарок должен быть прежде всего полезным и не противоречить нормам ислама, пишет omsk.aif.ru.

Какие подарки считаются уместными

Среди популярных вариантов — Коран и религиозная литература, молитвенные коврики, компасы для определения киблы, исламские календари и сувениры.

Женщинам часто дарят платки, палантины и одежду для молитвы, мужчинам — тюбетейки и серебряные украшения. Востребованы также натуральные продукты — мед, масло черного тмина, оливковое масло, а также косметика без содержания спирта.

Отдельную категорию занимают детские подарки: обучающие книги, пазлы и игры с арабским алфавитом.

Что находится под запретом

В исламской традиции существует ряд ограничений, которые важно учитывать при выборе подарка. Под запретом находятся алкоголь и продукты со свининой, включая десерты с алкоголем или желатином животного происхождения.

Мужчинам не рекомендуется дарить изделия из золота и шелка. Также нежелательны статуэтки, талисманы и изображения живых существ — считается, что подобные предметы противоречат религиозным нормам.

Этикет дарения

В исламе большое значение придается справедливости и уважению в вопросах дарения. Например, детям рекомендуется дарить равноценные подарки, чтобы избежать обид внутри семьи.

При этом в мусульманской традиции допускается передаривание вещей: после вручения подарок полностью переходит в распоряжение нового владельца.

Эксперты отмечают, что главной ценностью праздника остаются не материальные подарки, а внимание к близким, забота и поддержка семьи.

Ранее новосибирский имам рассказал о традициях Курбан‑байрама. Это один из главных исламских праздников, который отмечают в конце мая. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Новосибирских выпускников предостерегли от дорогих подарков учителям

Автор: Юлия Данилова

Подарок школьному учителю в России на последний звонок или выпускной не может быть дороже трех тысяч рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на эксперта Минпросвещения РФ, заместителя председателя Общероссийского профсоюза образования Михаила Авдеенко. По закону подарки стоимостью выше этой суммы могут расцениваться как взятка. Он также рекомендовал сохранять чеки на подарки и передавать их педагогам, чтобы те, при необходимости, могли доказать их стоимость при проверке.

— Общегражданских ограничений по стоимости подарков вне исполнения трудовых обязанностей законодательством РФ не установлено, — добавил Авдеенко.

Роскачество предложило больницам адаптироваться под нормы ислама. В СПЧ назвали это сегрегацией

В ведомстве настаивают: нововведение не меняет светского характера российского здравоохранения и остаётся сугубо маркетинговым инструментом. Однако уже сами требования стандарта вызвали резонанс в обществе и привели к обвинениям в адрес Роскачества в попытке «халялизации» государственной инфраструктуры.

Новый добровольный стандарт сертификации «Muslim Friendly*» направлен на медицинские учреждения, включая клиники, санатории и даже массажные салоны. Он призван официально подтвердить, что заведение готово принимать пациентов, исповедующих ислам, с учётом их религиозных потребностей.

Новосибирцы предпочитают дарить гастрономические подарки

Автор: Оксана Мочалова

Выбор презента часто становится задачей со звездочкой: хочется одновременно удивить, проявить внимание и не ошибиться. Традиционные подходы, когда подарок ассоциировался исключительно с материальным предметом, постепенно уходят в прошлое.

Сегодня все большее значение приобретает эмоциональная составляющая — впечатления, забота о близких, возможность подарить время для себя. Этот тренд особенно заметен в крупных городах, где ритм жизни делает личное время главной ценностью. Об этом редакции рассказали в финтех-компании ЮMoney, которая совместно с маркетплейсом цветов и подарков Flowwow провела исследование предпочтений россиян в период весенних праздников.

Самые дорогие подарки новосибирцы отправляют в Москву

В преддверии праздников жители Новосибирска чаще всего отправляют подарки в Красноярск, за ним следуют Омск, Санкт-Петербург и Москва. Замыкает пятерку лидеров Кемерово.  Об этом Infopro54 рассказали аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

— Самые дорогие подарки отправляются москвичам. Так, новосибирцы выбирают для них презенты в среднем за 4 600 рублей. Средний чек для петербуржцев составляет 3 700 рублей, для жителей Красноярска — 3 200 рублей, Омска — 3 100 рублей, Кемерово — 3 000 рублей, — подсчитали специалисты маркетплейса.

Снегоход и джинсы за 100 тысяч: самые дорогие подарки на гендерные праздники нашли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Аналитики Контур.Маркета провели исследование чеков за покупки, сделанные в Новосибирской области во время гендерных праздников: с 19 по 23 февраля и с 5 по 8 марта. Комментируя результаты исследования в запрос Infopro54, в компании не исключили, что это могли быть подарки, купленные к 23 февраля и 8 марта.

Напомним, большинство новосибирских женщин на мужской праздник в подарок чаще всего покупают носки, кружки и сладкие презенты. Антирейтинг подарков на 8 Марта возглавили сувениры и сковородки.

Антирейтинг подарков на 8 Марта возглавили сувениры и сковородки

Автор: Оксана Мочалова

Отношение россиян к выбору презентов на Международный женский день изменилось. Традиционные наборы из конфет и цветов перестали быть универсальным решением. К таким выводам пришли аналитики сервиса ЮMoney на основе опроса, организованного в преддверии праздника.

Исследование показало, что современные женщины все чаще отказываются от бесполезных сувениров. Почти половина опрошенных дам (49%) назвали такие презенты нежелательными. Статуэтки и прочие «пылесборники» больше не вызывают былого умиления, уступая место практичности. В список неоднозначных сюрпризов попала и бытовая техника: 23% мужчин уже осознали, что кухонная утварь — не лучший способ поздравить с праздником весны, и 20% женщин с ними в этом солидарны.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

