Общество

В движении пригородных поездов под Новосибирском снова произошел крупный сбой

Дата:

Время задержки электричек доходит до двух часов

25 января на южном направлении существенно задержалось движение шесть пригородных поездов. Как пояснили в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги», сбой в движении электричек произошел из-за поломки пути.

— На однопутном перегоне блок-пост 50 км – Искитим движение было закрыто почти на 2,5 часа. Сейчас неисправность устранена, — пояснили в канале.

Электропоезд №6605 Новосибирск – Черепаново простоял на станции в Морозово с 8–00  до 10–03. В Черепаново он прибыл в 11:43 с опозданием на 2 часа 5 минут.

— Стыковочный с ним пригородный поезд №6007 Черепаново – Барнаул не стал дожидаться пассажиров и отправился по графику в 11:00, — добавили в сообщении.

Более полутора часа простоял в Искитиме электропоезд №6614 Черепаново – Новосибирск. В результате состав прибыл на вокзал «Новосибирск-Главный» в 11-57 с опозданием на 1,5 часа.

Общая задержка электрички №6609/6610 Новосибирск – Искитим – Новосибирск составила 40 минут, а экспресс №7104 Черепаново – Новосибирск опоздал всего на 2 минуты.

— Электропоезд №6606 Черепаново – Новосибирск отправился в 12:13 (опоздание 50 минут). На Новосибирск-Главный его прибытие можно ожидать не ранее 14:30, — уточнили в телеграм-канале.

В связи с крупным сбоем движения поездов Алтайские железнодорожники продлили пригородный поезд №6011 Красный Боец – Барнаул до Черепаново. Состав взял пассажиров с опоздавшей новосибирской электрички №6605 и уже следует по маршруту. В Барнаул он должен прибыть в 15:22 (на 1 час 51 минуту позже поезда №6007).

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня утром температура в районах области опускалась ниже -30 градусов. В ночь на 26 января ожидается похолодание местами до -38 градусов.

Ранее редакция уже сообщала, что пригородная электричка под Новосибирском опоздала на два с половиной часа. Это произошло в 40-градусный мороз 17 января. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : Пригородная электричка

