На улице почти -40: пригородная электричка под Новосибирском опоздала на два с половиной часа

Электропоезд №6614 Черепаново – Новосибирск следует с опозданием 2 часа 27 минут. Экспресс №7104 Черепаново – Новосибирск опаздывает на 8 минут.

— На Сеятель для сокращения опоздания его подали на второй путь, что для некоторых пассажиров оказалось сюрпризом, — говорится в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги».

Электропоезд №6605 Новосибирск – Черепаново простоял в Ложке на 2 часа. Стыковочный с ним поезд №6007 Черепаново – Барнаул также задержан.

Электропоезд №6606 Черепаново – Новосибирск тоже опаздывает.

По предварительной информации сбой произошёл из-за поломки токоприёмников на перегоне Линёво – Евсино. Дальше поезда планируется тянуть электровозом.

В чате информацию комментируют подписчики:

— Говорят, на этот раз причина внешняя. «Синара» пантограф сломала, а уже потом ЭД4М за него зацепилась на скорости, положив свои.

Комментаторы не исключают, что пантограф сломался из-за сильного холода.

На однопутном перегоне Линёво – Евсино на данный момент задерживается не менее 5 пригородных поездов. Опоздание составляет от нескольких минут до почти 3 часов.

Судя по сообщению Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, проблемы возникли и на других направлениях.

— По предварительным данным, сегодня около 10 часов на участке железнодорожного пути между станциями Коченево и Дупленская Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области по причине неисправности опоры контактной сети произошла задержка в движении подвижного состава, — сообщили в транспортной прокуратуре.

Обстоятельства события устанавливаются. Движение осуществляется в реверсивном порядке, ведутся восстановительные работы, уточнили в ведомстве.

Напомним, сегодня температура в Новосибирской области опустится до -40 градусов. Судя по фото, которые новосибирцы публикуют в соцсетях, в некоторых районах области доходит до -50 градусов. В Искитимском направлении столбик термометра сегодня утром находился на уровне -45 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что в начале этой недели утренняя электричка Новосибирск-Сокур опоздала на час из-за поломки. По словам очевидцев, электропоезд продолжил путь с помощью грузового электровоза 2ЭС6 «Синара».