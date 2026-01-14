Утренняя электричка Новосибирск-Сокур опоздала на час из-за поломки

Утром, 14 января, около 8:10 пригородный поезд №6501/6502 Новосибирск-Главный — Сокур (состав из шести вагонов) сломался на станции Инская.

По словам очевидцев, электропоезд продолжил путь с помощью грузового электровоза 2ЭС6 «Синара». Поезд отправился с Инской в 9:00, задержавшись на 54 минуты. К Жеребцово он опоздал на 1 час 10 минут, а в Сокур прибыл в 10:15, пропустив расписание на 1 час 9 минут.

— Следует отдать должное железнодорожникам: обратно из Сокура в Новосибирск электричка отправилась по графику в 9:26. Видимо, депо смогло оперативно выдать резервный состав. Обошлось без значительных задержек и других поездов, — говорится в сообщении Новосибирских железных дорог.

Следует отметить, что это уже второй случай с начала года. 3 января электропоезд ЭП2Д вышел из строя на перегоне между Черепаново и Посевной. До Новосибирска его пришлось буксировать пассажирским составом ЭП2К.

Напомним, сегодня в Новосибирской области резко похолодало. В районах температура воздуха уже опустилась ниже 30 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что самый длинный пригородный поезд в стране запустили в Новосибирске.