В Новосибирске задержали электрички из-за таяния снега

Утром 6 апреля в Новосибирской области на перегоне между станциями Издревая и Жеребцово из-за активного таяния снега произошел сплыв откоса железнодорожной насыпи, сообщили в пресс-службе ЗСЖД. Инцидент случился на участке Сокур – Инская.

В результате происшествия движение электричек временно организовано по одному из двух путей в реверсивном режиме. Для ликвидации последствий задействованы противоразмывные поезда и тяжелая техника.

Пассажирам советуют учитывать, что из-за случившегося задержки пригородных поездов №6502 (Сокур – Новосибирск-Главный) и №6501 (Новосибирск-Главный – Сокур) могут достигать до 30 минут.

