Прокуратура возбудила дело против «Экспресс-пригород» из-за опоздания поездов в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В сильные морозы пассажиры были вынуждены часами стоять на остановках

Новосибирская транспортная прокуратура проверила, как соблюдаются законы о безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта у компании «Экспресс-пригород» и в Западно-Сибирской дирекции управления движением, которая входит в структуру ОАО «РЖД».

В ходе проверки были выявлены случаи использования подвижного состава АО «Экспресс-Пригород» с неисправным техническим оборудованием. Это привело к задержкам пригородных поездов в январе 2026 года по маршрутам Новосибирск-Главный — Сокур и Новосибирск-Главный — Курундус. Также в январе-феврале 2026 года в поезде, следовавшем по маршруту Новосибирск-Главный — Черепаново и обратно, вышла из строя тепловая система вагонов.

Пассажиров несвоевременно проинформировали о прибытии пригородного поезда сообщением Мошково — Новосибирск-Главный на станцию Сокур Западно-Сибирской железной дороги.

— Транспортный прокурор внес представления руководителям организаций об устранении нарушений закона, в отношении АО «Экспресс-пригород» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией), — говорится в сообщении.

Прокурорские акты находятся на контроле.

Напомним, 3 января электропоезд ЭП2Д вышел из строя на перегоне между Черепаново и Посевной. До Новосибирска его пришлось буксировать пассажирским составом ЭП2К.

Ранее редакция сообщала о том, что в начале января пригородная электричка в Новосибирске опоздала на два часа. Температура в это время доходила до -40 градусов. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

