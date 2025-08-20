Новосибирский миколог объяснила, почему лето 2025 не радует урожаем грибов

Грибники жалуются на отсутствие грибов летом 2025 года. Они находят только лисички, причем в меньшем количестве, чем в 2024-м году.

— Год неурожайный. 2024-й — более-менее хороший был. Природа бунтует: то жара стоит неимоверная, как весь июнь, — я вообще переживала, что вся грибница высохнет под землёй, — рассказала жительница Новосибирска Елена.

Учёный-миколог Татьяна Бульонкова подтверждает эти слова.

— В конце июня — начале июля был фальш-старт грибного сезона, но его сгубила жара. Выдержали только лисички, и те в небольших количествах, а также отдельные сыроежки и шампиньоны, — сообщила миколог Татьяна Бульонкова Горсайту.

Эксперт отметил, что волны болетовых грибов, таких как белые, подберёзовики, подосиновики и маслята, новосибирцы так и не увидели.

Высокая температура без прохладных ночей препятствует росту грибов, поэтому их отсутствие в первой половине лета было вполне объяснимо. Сейчас, когда похолодало и стало влажно, есть надежда, что грибницы начнут плодоносить.

