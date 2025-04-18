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На Data Fusion обсудили развитие нейроинтерфейсов

  • 18/04/2025, 12:20
На Data Fusion обсудили развитие нейроинтерфейсов
Эксперты считают, что оно будет обусловлено не только технологическим прогрессом, но и международной конкуренцией

На сессии «Нейротехнологии: гонка за будущим», прошедшей в рамках московской конференции Data Fusion, участники обсудили перспективы использования нейроинтерфейсов для контроля над психоэмоциональным состоянием, улучшения когнитивных функций и разработки новых способов общения. Организатором мероприятия выступил банк ВТБ.

Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ, заявил, что управление эмоциями и улучшение интуиции – это уже не научная фантастика, а реальность ближайшего будущего. Он подчеркнул, что нейроинтерфейсы способны кардинально преобразить медицину, повседневную жизнь, бизнес и принципы взаимодействия человека и технологий.

Эксперты считают, что развитие нейроинтерфейсов будет обусловлено не только технологическим прогрессом, но и международной конкуренцией. Василий Попков, руководитель лаборатории инвазивных нейроинтерфейсов Института искусственного интеллекта МГУ, отметил, что нейротехнологии становятся новой ареной глобальной технологической гонки.

По его словам, конкуренция между США и Китаем в сфере нейротехнологий неизбежна и может стать стимулом для развития отрасли во всем мире. Главный вопрос – создание массовых продуктов. Несмотря на то, что технологии позволяют создавать имплантируемые устройства, для достижения качества уровня современных смартфонов потребуются значительные инвестиции.

Александр Панов, генеральный директор группы компаний Neiry, подчеркнул, что нейроинтерфейсы выходят за рамки медицины и могут стать привычным инструментом для улучшения когнитивных способностей и управления устройствами. В будущем они могут даже усилить интуицию.

В России уже проводятся исследования по применению нейротехнологий. Например, нейростимуляторы используются для снижения фантомной боли у пациентов. Андрей Давидюк, генеральный директор компании «Моторика», считает, что для масштабирования подобных решений необходима системная поддержка и международное сотрудничество, в частности, с университетами стран БРИКС.

Data Fusion – это платформа для диалога между бизнесом, наукой и государством. Программа конференции включает более 70 сессий, посвященных различным аспектам экономики данных, технологического лидерства и внедрения искусственного интеллекта.

Фото: freepik.com/Автор: kjpargeter 

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Рубрики : Финансы Технологии

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : технологии искусственный интеллект ИИ ВТБ


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