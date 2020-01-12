Правительство предложило создать единый реестр турагентов

Правительство России подготовило законопроект о введении единого федерального реестра турагентов и штрафах за ведение турагентской деятельности лицами, которые не числятся в реестре, сообщили в пресс-службе Государственной Думы.

Отмечается, что предлагаемые изменения в Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» направлены на совершенствование отношений, связанных с турагентской деятельностью, на повышение защиты интересов потребителей туристских услуг, создание прозрачного и контролируемого рынка турагентской деятельности.

Как ожидается, внесение сведений о турагенте в реестр будет осуществляться туроператором путем заполнения электронных форм или размещения информации в личном кабинете туроператора в системе Единого федерального реестра туроператоров или автоматизированного взаимодействия информационной системы туроператора с реестром турагентов.

Предполагается, что в реестре также будет отражена информация о субагентах турагента, в случае если возможность реализации и продвижения туристского продукта посредством субагентов предусмотрена договором, заключенным между туроператором и турагентом.

Туроператор в случае принятия поправок будет обязан внести и сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом, а также о прекращении полномочий турагента на передачу исполнения поручения субагентам, путем внесения соответствующей отметки в личном кабинете туроператора в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента наступления указанных событий.

— Наличие в реестре записи о турагенте с информацией о конкретном туроператоре является подтверждением того, что между турагентом и данным туроператором заключен договор о реализации и продвижении турпродукта. Турист сможет получить достоверную информацию о праве турагента на продажу турпродукта конкретного туроператора, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Для туроператоров вводится административная ответственность за невнесение сведений о турагентах, осуществляющих продвижение и реализацию их туристского продукта в реестр, либо внесение таких сведений с нарушением установленного законодательством порядка, а равно предоставление в реестр турагентов недостоверных сведений. Размер штрафа для должностных лиц составит 10 до 30 тыс. рублей, для юрлиц – от 50 до 100 тыс. рублей. Если турагентство, сведения о котором отсутствуют в реестре, будет продавать туры, это влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на юрлиц – от 20 до 30 тыс. рублей.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года. После этой даты у туроператоров будет 180 дней на внесение сведений о своих партнерах в реестр, затем турагентская деятельность без членства в реестре станет незаконной.

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