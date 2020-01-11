В область пришли большие деньги из федерального бюджета

— В экономике РФ происходит много интересного, но я бы хотел прокомментировать ситуацию более точечно, на примере Новосибирской области. Очень важным событием 2019 года я считаю тот факт, что к нам зашли крупные проекты федерального масштаба. Я говорю о начале строительства огромного сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Это 20 млрд рублей инвестиций — фантастика! Вместе с тем это совершенно реальный проект! К нам зашла крупная международная компания PepsiCo. Она планирует построить в Новосибирске завод по производству чипсов, намерена заниматься закупом картофеля у местных хозяйств. Общая стоимость проекта — около 10 млрд рублей.

Безусловно, положительное влияние на экономику региона окажет старт крупных спортивных проектов, связанных с проведением международных событий: ледового дворца спорта к Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023, волейбольного центра. Разморожено строительство перинатального центра, возобновлены работы на Восточном обходе. Начались работы на площадке четвертого моста через Обь.

В Новосибирскую область пришли большие деньги из федерального бюджета, основанные на серьезном доверии к губернатору региона. Для нас они очень значимы.

К наиболее интересным бизнес-проектам я бы также отнес тепличный комплекс ГК «Горкунов», где планируется выращивать цветы. Кроме того, компания анонсировала реализацию еще одного проекта — создание в регионе селекционного центра под нужды АПК. На мой взгляд, это интересные, прорывные вещи, которые могут дать серьезный эффект для экономики области.

Если говорить о нашей компании, то в 2019 году мы вышли на рынки Турции, начали работать с Мозамбиком. В этой стране у нас находится фабрика по производству ореха кешью, который мы импортируем в Россию. Недавно осуществили первую поставку на фабрику в Томске. Из-за границы в Россию мы также поставляем сухофрукты. На экспорт начали продавать лен — в КНР, горох — в Германию. Намеченные нами планы выполнены на 70%, несмотря на ситуацию на рынке и конъюнктуру цен.

В 2020 году планируем дальнейшее расширение присутствия в Сибирском федеральном округе, увеличение объема производства, переработки и экспорта зерновых культур. Для нас это определенный профессиональный вызов.

Фото: из личных архивов