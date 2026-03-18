Новосибирская область вошла в число лидеров Сибири по числу лесных беспилотников

Автор: Оксана Мочалова

Ожидается, что пожары в округе начнутся после 10 апреля с южных территорий

Новосибирская область вошла в число первых регионов Сибирского федерального округа, полностью заключивших контракты на авиационный мониторинг лесных пожаров в предстоящем сезоне. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по СФО Юрий Иванько. По его словам, всего в Сибири планируется заключить 90 таких контрактов на привлечение воздушных судов.

Кроме того, регион входит в тройку лидеров округа по оснащению специализированных учреждений беспилотной техникой. На сегодняшний день в распоряжении новосибирских служб находится 57 беспилотных авиационных систем отечественного производства, большинство из которых — квадрокоптеры. Все они включены в сводные планы тушения и будут задействованы для мониторинга уже в предстоящем сезоне.

Предварительный прогноз специалистов показывает, что пожароопасный сезон в этом году начнется чуть позже обычного — ориентировочно после 10 апреля (в 2025 году пожароопасный сезон в Новосибирской области начался с 15 апреля). Причиной стали обильные снегопады и большое влагонакопление. Однако, как отметил начальник отдела контроля и анализа охраны и защиты лесов Геннадий Лагушин, вход в сезон будет неравномерным. Первыми в зону риска попадают южные территории, где снег сходит раньше.

— Это Алтайский край, юг, то, что примыкает к Казахстану, это Новосибирская область, это те же самые приграничные территории с Казахстаном, где были ранние сходы снега, естественно, будет меньше влаги, и там мы можем отмечать уже ландшафтные пожары, — пояснил эксперт.

По словам Геннадия Лагушина, сама Новосибирская область также будет входить в пожароопасный сезон поэтапно. Если южные приграничные районы окажутся в зоне риска в первую очередь, то боровые зоны — Ордынское, Сузун, окрестности Черепаново — присоединятся к ним чуть позже. Центральные и северные территории региона войдут в пожароопасный период после 20 апреля.

В целом по Сибирскому федеральному округу подготовка к сезону идет активными темпами. Штатная численность парашютно-десантной пожарной службы укомплектована на 89% и составит 1890 человек, что на 7% больше, чем годом ранее. Лучшие показатели комплектования демонстрируют Омская, Томская области и Красноярский край. Готовность наземной лесопожарной техники в округе достигла 98%. Полностью подготовленной технику подтвердили в Республике Алтай, Тыве, Алтайском крае и Томской области.

Главным изменением 2026 года стал рост федеральных ассигнований. На меры пожарной безопасности и тушение лесных пожаров в этом году предусмотрено 6,3 млрд рублей, что на 27% превышает прошлогодние показатели. Юрий Иванько пояснил, что основной прирост средств (2,7 млрд рублей) связан с ликвидацией так называемых зон контроля — труднодоступных территорий, где пожары ранее не тушили активными методами. Теперь эти зоны переходят в зону авиационного тушения, что требует создания новых авиаотделений, набора людей и увеличения маршрутов патрулирования.

Активно развивается и система видеомониторинга. По словам Геннадия Лагушина, на территории округа функционирует 409 камер видеонаблюдения. Наибольшее их количество сосредоточено в Красноярском крае и Иркутской области. Несмотря на то, что камеры закрывают лишь 4,3% земель лесного фонда, именно с их помощью в прошлом году обнаружили 9,4% всех пожаров в округе. В 2026 году за счет федерального бюджета планируется дополнительно закупить 31 камеру для Республик Тыва, Хакасия и Алтайского края.

Ранее редакция сообщала, что беспилотники в Новосибирской области уже зарекомендовали себя в других сферах. Дроны  уже помогают бороться с браконьерами, нелегальными рубками леса и захватом земель, а теперь их подключают и к надзору за транспортной безопасностью.

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

В территориальную схему обращения с отходами Новосибирской области добавят мусора

Автор: Юлия Данилова

Министерство ЖКХ Новосибирской области приступило к корректировке территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в ведомстве.

В ходе работы планируется актуализировать следующие сведения:

Правительство региона продолжает оформление выплат после изъятия скота

В Новосибирской области сохраняется стабильная эпизоотическая ситуация по пастереллезу. По данным на сегодняшний день, на протяжении 15 дней новые случаи заболевания среди животных в регионе не регистрируются, сообщили в региональном Правительстве.

По словам заместителя руководителя администрации губернатора и Правительства Новосибирской области Сергея Нешумова, на территориях, где был выявлен пастереллез, проводится комплекс мероприятий: тестирование, введение карантина, изъятие животных, обеззараживание. Карантин снимается после получения отрицательных проб.

Дизайнеры из Новосибирска показали коллекцию одежды на Московской неделе моды

Автор: Артем Рязанов

Студентки Новосибирского технологического института РГУ им. А.Н. Косыгина: Анна Востокова, Анна Галактионова, Марина Рум и Елизавета Балышева представили регион на шестой Московской неделе моды. В течение шести дней состоялось свыше 80 модных показов.

Коллекция, подготовленная новосибирскими дизайнерами одежды, была посвящена безграничным просторам России. В ней сочетались мягкие футуристические образы со смелыми и провокационными решениями. Центральным элементом коллекции стала клетка, используемая в пальто, юбках и аксессуарах.

В Госдуме предложили привязать полис ОСАГО к водителю

Автор: Артем Рязанов

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой изменить принцип действия полиса ОСАГО. По его мнению, страховка должна быть персональной, а не привязанной к конкретному транспортному средству. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас полис оформляется на автомобиль: в него можно вписать несколько водителей, что позволяет пользоваться машиной разным людям. Депутат предлагает дать автовладельцам выбор.

Управляющие компании и магазины в Новосибирской области наказали за сугробы

Автор: Оксана Мочалова

Зима 2025-2026 запомнится новосибирцам сугробами и бесконечной уборкой снега. Нагрузка на крыши и дороги в Новосибирской области в этом году серьезно возросла, и прокуратура региона проводила проверки, как управляющие компании, владельцы магазинов и местные власти справляются с последствиями снегопадов. Под особый контроль попали крыши домов, дворы и территории возле торговых точек.

Как рассказали редакции Infopro54 в прокуратуре, надзорное ведомство отреагировало на многочисленные жалобы, касающиеся бездействия органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и управляющих компаний. Проверяли, чистят ли снег, убирают ли наледь и следят ли за состоянием зданий.

В Новосибирске остановка транспорта рухнула из-за снега

Автор: Артем Рязанов

В пятницу, 20 марта, прокуратура Заельцовского района Новосибирска начала проверку после обрушения крыши остановочного павильона «Метро Гагаринская». Об этом сообщило региональное надзорное ведомство.

— По предварительной информации, обрушение произошло под тяжестью неубранного снежного покрова, — говорится в сообщении.

