В Новосибирской области нашли 66 земельных участков для туристических проектов

В Новосибирской области выявлено 66 свободных земельных участков общей площадью почти 10 тысяч гектаров, которые могут быть использованы для развития туризма. География этих территорий охватывает 18 муниципальных образований региона. Такие данные озвучили в территориальном управлении Росреестра.

Поиск земель ведется в рамках проекта «Земля для туризма», который стартовал в регионе в 2023 году. Росреестр совместно с правительством Новосибирской области ищет свободные участки, которые одновременно не обременены правами третьих лиц и представляют интерес с точки зрения туристической привлекательности. Прежде всего речь идет о территориях вблизи природных достопримечательностей — озер, заказников, скальных массивов.

— Мы, конечно же, очень заинтересованы в том, чтобы действительно развитой туристической инфраструктуры было больше. Именно с этой целью Росреестр заключил с правительством региона соглашение об информационном взаимодействии для раскрытия земельного потенциала для туризма. Основная цель — поиск земельных участков, предназначенных для этих целей, в тех местах, которые действительно являются интересными природными магнитами региона. В настоящий момент у нас 66 свободных земельных участков. Это почти 10 тысяч гектаров земли — довольно большая площадь. Находится это преимущественно у озер, около 20 озер, и возле таких природных достопримечательностей, как заказники Легостаевский, Инской, Кирзинский, горнолыжные комплексы Юрманка, Ключи, уникальные ландшафты вроде Бердских скал. География охватывает 18 муниципальных образований области, — сообщила руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова

В масштабах Сибирского федерального округа Новосибирская область лидирует по количеству выявленных участков. В целом по России в рамках проекта обнаружено 32,5 тысячи гектаров земли, пригодной для туристического использования. Вся информация о свободных участках доступна на публичной кадастровой карте. Чтобы получить участок, потенциальному инвестору достаточно выбрать подходящий объект, сформировать комплект документов и подать заявление либо через саму систему, либо напрямую в орган местного самоуправления.

При этом реальный спрос на землю пока только начинает формироваться. На сегодняшний день в Новосибирской области предоставлен всего один участок из базы проекта — он передан Школе олимпийского резерва в Барышевском сельсовете. Что касается развития инфраструктуры, то этот вопрос, по словам представителей власти, будет прорабатываться совместно с инвесторами. Подъездные пути, возможность подключения к сетям и другие параметры закладываются в финансовую модель проекта на этапе его подготовки. Что касается критериев отбора самих участков, то приоритет отдается тем, которые расположены вблизи уже известных точек притяжения туристов, а сильно удаленные и малопосещаемые территории пока в базу не включаются — власти ориентируются на реальную востребованность.

