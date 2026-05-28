Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество Туризм

На туристическом рынке Новосибирска ходовыми товарами становятся сон и тишина

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Сон-туры пока остаются нишевым продуктом, но эксперты видят растущий спрос на такой вид отдыха

В Новосибирской области растет спрос на отдых, главными составляющими которого становятся не экскурсии и развлечения, а полноценный сон, тишина и возможность отключиться от информационного шума. В регионе есть проекты, для которых это основная услуга: в аэропорту Толмачево работает отель GettSleep с капсулами для сна, в пригороде Новосибирска — «Мира Силентиум» с турами «В тишину». Но и те участники рынка, кто изначально не строил бизнес вокруг сна и покоя, видят, что интерес клиентов смещается именно в эту сторону.

Infopro54 поговорил с теми, кто продает и покупает такой отдых. Популярным направлением для поездок, в которых люди планируют выспаться и на время притормозить темп жизни, становятся сёла и деревни. Руководитель проекта «Усадьба «Русский двор»» Ирина Кошелева подтверждает: многие гости целенаправленно едут к ним, чтобы отоспаться.

— Есть гости, которые приезжают к нам в Федосиху часто, и они говорят: «У вас так спится, вы нам до двенадцати, пожалуйста, не звоните,  не будите, мы хоть поспим у вас». Причем это семьи, родители и дети вместе. Некоторые не очень хорошую сотовую связь воспринимают как благо: говорят, как хорошо, дети будут меньше заглядывать в гаджеты. Одна семья приезжала тремя поколениями — бабушка, родители и ребенок лет пяти, так они просто выключили телефоны и убрали их вообще. А ребенок на второй день начал просто наблюдать за окружающим миром, для него это было открытие, — говорит Ирина Кошелева.

Есть более радикальные варианты: люди выбирают места, где сотовой связи и интернета вообще нет.

— У мужа очень напряженная работа, связанная с проектированием инженерных сооружений, он всегда на связи с заказчиками, подрядчиками. Неважно, выходной, отпуск, семейная поездка — ему всегда поступают рабочие звонки. При всей своей ответственности даже он признал, что это изнуряет. Но взять и выключить телефон — это не про него. И он записался в турклуб и стал ходить в походы туда, где связи нет. Мы с детьми потом присоединились. Дней пять такого цифрового детокса — и ты снова на нормального человека похож. Без постоянного пролистывания ленты новостей, просмотра чужих постов и видео в палатке засыпаешь быстро, спишь крепко. Денег сумасшедших не платишь при этом, — поделилась она.

Руководитель компании RSC Travel Степан Ханамирян, организующий вертолетные туры в труднодоступные районы Алтая, также фиксирует смену предпочтений клиентов: люди все чаще просят забросить их туда, где нет связи, чтобы побыть в тишине.

— Люди прямо просят: «Забросьте нас на вертолете туда, где связи нет, и заберите через пару дней». С палатками, со спальниками — сами подготовленные, трекинговые. Мы так на Каракольские озера летали, на Белуху. Ищут возможность подальше от всех, чтобы побыть в тишине, походить, подышать. И такие запросы действительно растут. Я всегда рекомендую для всех приезжающих в горы, даже для тех, кто хочет активностей: день-два — только акклиматизация, дневной сон, можно в гамаке у реки, это как белый шум. Через сон у воды, сон в горах люди восстанавливаются, — говорит Степан Ханамирян.

Сомнологи называют новый тренд закономерным, но при этом подчеркивают, что высыпаться только в отпуске, а все остальное время недосыпать — это неверная стратегия.

— Появление сон-туров в целом, конечно, не удивительно. Дефицит сна — серьезная проблема современного общества. Люди не высыпаются, и кто-то старается сделать это в отпуске. Отоспаться в отпускные дни, конечно, можно и нужно. Но все-таки лучше постараться наладить режим и ежедневно спать хотя бы по семь часов, — говорит сомнолог Екатерина Калинина.

Наблюдения участников рынка подтверждаются не только запросами на отдых, но и потребительским поведением новосибирцев в быту. В городе стабильно растет спрос на товары, напрямую связанные с качеством сна: блэкаут-шторы, обеспечивающие полную темноту в спальне, генераторы белого шума, подушки с различными, порой очень дорогими наполнителями, ортопедические матрасы. Люди пытаются наладить сон не только во время редких выездов на природу, но и в собственных квартирах, что подтверждает глубину и устойчивость тренда.

Ранее редакция рассказывала о популярных веломаршрутах по Новосибирской области.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики : Общество Туризм

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : цифровой детокс сон-туры внутренний туризм

1 426
0
0
Предыдущая статья
В мэрии Новосибирска рассказали о планах на Центральный пляж Академгородка
Следующая статья
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотеки по собственным программам в 1,8 раза

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Автор: Юлия Данилова

С 19 мая временно исполняющей обязанности директора Новосибирского государственного хореографического училища назначена народная артистка России, прима-балерина НОВАТа Анна Одинцова. Соответствующий приказ пописан Министерством культуры РФ. Ее кандидатуру предложил предыдущий руководитель училища Александр Василевский, который возглавлял школу сибирского балета 24 года. Анна Одинцова с декабря 2022 года занимала должность художественного руководителя училища.

— За время работы в должности художественного руководителя Анна Викторовна проявила себя как эффективный управленец и вдохновляющий лидер. Под ее руководством в училище внедрен ряд качественных изменений, направленных на улучшение условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, — сообщила пресс-служба НОВАТа.

Читать полностью

К цене кофе в Новосибирске добавится маркировка

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске, по данным статистики «СКБ Контур», насчитывается 129 предприятий с ОКВЭД в сфере производства и реализации кофе. Они попадают под новые требования маркировки кофе, цикория и заменителей кофе, которые вступают в силу с 1 июня 2026 года и распространяются на производителей и импортеров.

— В перечень маркируемых товаров вошли жареный кофе в зернах, молотый и растворимый кофе всех видов, кофе в капсулах, дрип-пакеты, кофейные смеси, а также напитки «3 в 1», если кофе является основным компонентом, — отметили в центре «Мой Бизнес» Новосибирска.

Читать полностью

Новосибирский рынок труда превращает подработку в стратегию

Автор: Оксана Мочалова

Жители Новосибирской области всё чаще перестают зависеть от одного рабочего места. За последние четыре года количество вакансий с проектной и частичной занятостью выросло в регионе в полтора раза. А число резюме, где соискатели готовы к нескольким форматам работы, увеличилось на 60%. Такие данные приводят аналитики hh.ru, фиксируя переход от модели «один человек — одна работа» к многопрофильной карьере.

На данный момент на платформе размещено более 170 тысяч предложений от работодателей с гибкими условиями. Четверть всех резюме в регионе показывает, что люди готовы дробить своё время между разными задачами. Тренд уже охватил 132 профессии — от рабочих специальностей до IT и аналитики.

Читать полностью

В трех компаниях Новосибирска, приглашавших на работу мигрантов, идут проверки

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области одной из компаний запретили привлекать иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов сроком на два года. Решение принято по итогам проверки, проведённой управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по региону.

Ведомство анализировало соблюдение работодателями и заказчиками работ требований законодательства при привлечении иностранных специалистов. В рамках проверки были изучены сведения о доходах сотрудников, а также данные о начислении и уплате НДФЛ за 2025 год.

Читать полностью

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

На сцене Государственного концертного зала имени А.М. Каца 1, 2 и 3 июня выступит один из лучших симфонических коллективов мира – Национальный филармонический оркестр России, который возглавляет всемирно известный скрипач и дирижёр Владимир Спиваков.

В первый вечер фестиваля маэстро представит яркую по силе эмоций концертную программу из симфонических произведений Шуберта и Грига. Знаменитый Фортепианный концерт Грига вместе с оркестром исполнит молодой одаренный пианист Владимир Вишневский, чьё имя стало музыкальным открытием прошлого года в России.

Читать полностью

Свыше 3000 лишних мест в детсадах нашли в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В дошкольные организации в Новосибирской области ходит почти 122 тысячи детей. Об этом сообщил Новосибирскстат. При этом количество мест в учреждения дошкольного образования, созданных в регионе, превышает 125 тысяч.

Общеразвивающие группы посещали 40,9% воспитанников, группы комбинированной направленности — 39,7% детей, 8,3% дошкольников вошли в состав оздоровительных групп, 4,6% — групп компенсирующей направленности. Из общей численности
296 воспитанников посещали группы кратковременного пребывания.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Культура Отставки и назначения

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Бизнес Общество

К цене кофе в Новосибирске добавится маркировка

Бизнес

Компания из Новосибирска проиграла суд на 300 млн

Финансы

ПСБ рассказал бизнесу, как организовать безналичные расчеты с физлицами

Бизнес Общество

Новосибирский рынок труда превращает подработку в стратегию

Бизнес Общество Право&Порядок

В трех компаниях Новосибирска, приглашавших на работу мигрантов, идут проверки

Финансы

Почти две трети россиян готовы открыть банковский счет ребёнку

Культура

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

Власть Общество

Свыше 3000 лишних мест в детсадах нашли в Новосибирской области

Промышленность

Новосибирский застройщик повышает эффективность с помощью нацпроекта

Бизнес

Новые кварталы Сибири получат больше тепла

Актуальный разговор Бизнес

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Власть Отставки и назначения

Совет муниципальных образований Новосибирской области возглавил Олег Орел

Бизнес

Новые кварталы Сибири получат больше тепла

Общество

В Новосибирске выбрали дизайн-проект пешеходного моста на улице Большевистской

Бизнес

«Сибантрацит» раскрыл школьникам секреты обогащения

Общество Туризм

На туристическом рынке Новосибирска ходовыми товарами становятся сон и тишина

Власть Недвижимость Общество

В мэрии Новосибирска рассказали о планах на Центральный пляж Академгородка

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности