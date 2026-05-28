На туристическом рынке Новосибирска ходовыми товарами становятся сон и тишина

В Новосибирской области растет спрос на отдых, главными составляющими которого становятся не экскурсии и развлечения, а полноценный сон, тишина и возможность отключиться от информационного шума. В регионе есть проекты, для которых это основная услуга: в аэропорту Толмачево работает отель GettSleep с капсулами для сна, в пригороде Новосибирска — «Мира Силентиум» с турами «В тишину». Но и те участники рынка, кто изначально не строил бизнес вокруг сна и покоя, видят, что интерес клиентов смещается именно в эту сторону.

Infopro54 поговорил с теми, кто продает и покупает такой отдых. Популярным направлением для поездок, в которых люди планируют выспаться и на время притормозить темп жизни, становятся сёла и деревни. Руководитель проекта «Усадьба «Русский двор»» Ирина Кошелева подтверждает: многие гости целенаправленно едут к ним, чтобы отоспаться.

— Есть гости, которые приезжают к нам в Федосиху часто, и они говорят: «У вас так спится, вы нам до двенадцати, пожалуйста, не звоните, не будите, мы хоть поспим у вас». Причем это семьи, родители и дети вместе. Некоторые не очень хорошую сотовую связь воспринимают как благо: говорят, как хорошо, дети будут меньше заглядывать в гаджеты. Одна семья приезжала тремя поколениями — бабушка, родители и ребенок лет пяти, так они просто выключили телефоны и убрали их вообще. А ребенок на второй день начал просто наблюдать за окружающим миром, для него это было открытие, — говорит Ирина Кошелева.

Есть более радикальные варианты: люди выбирают места, где сотовой связи и интернета вообще нет.

— У мужа очень напряженная работа, связанная с проектированием инженерных сооружений, он всегда на связи с заказчиками, подрядчиками. Неважно, выходной, отпуск, семейная поездка — ему всегда поступают рабочие звонки. При всей своей ответственности даже он признал, что это изнуряет. Но взять и выключить телефон — это не про него. И он записался в турклуб и стал ходить в походы туда, где связи нет. Мы с детьми потом присоединились. Дней пять такого цифрового детокса — и ты снова на нормального человека похож. Без постоянного пролистывания ленты новостей, просмотра чужих постов и видео в палатке засыпаешь быстро, спишь крепко. Денег сумасшедших не платишь при этом, — поделилась она.

Руководитель компании RSC Travel Степан Ханамирян, организующий вертолетные туры в труднодоступные районы Алтая, также фиксирует смену предпочтений клиентов: люди все чаще просят забросить их туда, где нет связи, чтобы побыть в тишине.

— Люди прямо просят: «Забросьте нас на вертолете туда, где связи нет, и заберите через пару дней». С палатками, со спальниками — сами подготовленные, трекинговые. Мы так на Каракольские озера летали, на Белуху. Ищут возможность подальше от всех, чтобы побыть в тишине, походить, подышать. И такие запросы действительно растут. Я всегда рекомендую для всех приезжающих в горы, даже для тех, кто хочет активностей: день-два — только акклиматизация, дневной сон, можно в гамаке у реки, это как белый шум. Через сон у воды, сон в горах люди восстанавливаются, — говорит Степан Ханамирян.

Сомнологи называют новый тренд закономерным, но при этом подчеркивают, что высыпаться только в отпуске, а все остальное время недосыпать — это неверная стратегия.

— Появление сон-туров в целом, конечно, не удивительно. Дефицит сна — серьезная проблема современного общества. Люди не высыпаются, и кто-то старается сделать это в отпуске. Отоспаться в отпускные дни, конечно, можно и нужно. Но все-таки лучше постараться наладить режим и ежедневно спать хотя бы по семь часов, — говорит сомнолог Екатерина Калинина.

Наблюдения участников рынка подтверждаются не только запросами на отдых, но и потребительским поведением новосибирцев в быту. В городе стабильно растет спрос на товары, напрямую связанные с качеством сна: блэкаут-шторы, обеспечивающие полную темноту в спальне, генераторы белого шума, подушки с различными, порой очень дорогими наполнителями, ортопедические матрасы. Люди пытаются наладить сон не только во время редких выездов на природу, но и в собственных квартирах, что подтверждает глубину и устойчивость тренда.

