В новосибирский санаторий «Речкуновский» планируют вложить 7,9 миллиарда рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Для региона это один из крупнейших проектов в сфере туризма

В министерстве экономического развития Новосибирской области перечислили ключевые инвестиционные проекты в сфере туризма, которые реализуются в области или планируются к реализации в краткосрочной перспективе.

Один из названных проектов — курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский». По нему актуализирована сумма инвестиций и озвучены сроки сдачи объекта.

— Данный инвестиционный проект реализуется в рамках национального проекта, который предполагает льготное финансирование. Его ввод в эксплуатацию ожидается до 2033 года. Объём финансирования — 7,9 миллиарда рублей. Номерной фонд — 270 номеров. И что важно, у него большое количество новых рабочих мест — 480. Конечно, это будет уникальный курортно-оздоровительный комплекс, — рассказала заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.

Среди других проектов, получивших поддержку, замминистра назвала реконструкцию делового центра «Гринвич». Там появятся деловой центр и гостиница с номерным фондом в 180 номеров, будет создано 153 новых рабочих места. Проект также поддержан льготным финансированием, его реализация рассчитана до 2029 года.

Ещё один проект — экопарк «Чкаловские дачи». Он стал единственным в регионе, выигравшим федеральную поддержку в размере 75 миллионов рублей на развитие номерного фонда. Общий объём финансирования — 450 миллионов рублей. Срок реализации — до конца 2027 года. Инвестор планирует ввести в эксплуатацию 100 номеров и создать 50 новых рабочих мест.

В числе новых проектов модернизация санатория «Озеро Карачи». Объём инвестиций до конца 2027 года составит 1,6 миллиарда рублей.

В Минэкономразвития Новосибирской области рассказали о проекте, который реализует ООО «Бердский залив», — это лыжная база с придорожным сервисом и номерным фондом на 250 мест. Базу будут строить в Новосибирском районе. Проект поддержан на Совете по инвестициям, завершение строительства намечено на 2029 год.

— Конечно, в Новосибирской области на текущий момент таких лыжных баз и комплексов нет, и мы очень ждём реализации этого проекта, — добавила замминистра.

Кроме того, продолжается работа над проектом «Динамо — Сила Сибири». Многофункциональный спортивно-туристический комплекс планируют построить к 2032 году, объём инвестиций оценивается в 1,7 миллиарда рублей. Проект также получил одобрение Совета по инвестициям Новосибирской области.

Фото Infopro54

В Новосибирске пройдет юбилейный всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

23 мая в Новосибирске, при поддержке ПСБ, состоится знаковое событие – десятый Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» с синхронным стартом. Ожидается, что в этом масштабном международном состязании примут участие около 4 000 жителей города, включая сотрудников банка и их близких.

Трассы для забегов в столице Сибири будут проложены в живописных местах у ледового дворца спорта «Сибирь-Арена». Любители бега смогут выбрать одну из трех дистанций в соответствии со своей физической подготовкой: 10 км стартуют в 11:30, 21,1 км – в 13:00, а 5-километровый забег начнется в 16:00 по местному времени. Специально для юных участников предусмотрен километр, старт которого назначен на 10:00.

В новосибирском дендропарке могут ввести режим повышенной готовности из-за ЛЭП

Автор: Мария Гарифуллина

На официальном сайте мэрии Новосибирска 19 мая 2026 года был опубликован проект постановления о введении режима повышенной готовности на особо охраняемой природной территории регионального значения — памятнике природы областного значения «Дендрологический парк».

Согласно документу, режим повышенной готовности предлагается ввести в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с риском повреждений кабельных эстакад и возможных аварий в электрических сетях потребителей и жителей Калининского района, а также Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города.

Только 5% новосибирцев застраховали машины по максимальному коэффициенту ОСАГО

Автор: Юлия Данилова

Страховщики в Новосибирской области активно используют индивидуальный тариф в границах установленного в ОСАГО тарифного коридора. Об этом на комитете по транспорту регионального парламента сообщил председатель Валерий Ильенко. По его словам, с 9 декабря 2025 года, то есть с момента введения повышенного тарифного коэффициента ОСАГО, в регионе было заключено 157 тысяч годовых договоров ОСАГО.

— Средний размер применяемой базовой ставки оказался на 40% ниже максимального размера базовой ставки страхового тарифа. В результате 58% полисов проданы по цене менее 10 тысяч рублей, 16% полисов стоили менее 5 тысяч рублей. Только 5% полисов стоили более 25 тысяч рублей, то есть их владельцев застраховали по максимальному коэффициенту, — констатировал Ильенко.

Сергей Лацких прогнозирует ухудшение ситуации с топливом на заправках Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Проблемы с топливом начались на АЗС в южных регионах и в европейской части страны. Об этом сообщил редакции Infopro54 руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких.

— Топливно-энергетический комплекс страны работает сбалансировано, имеет место взаимозаменяемость, перераспределение топлива, — добавил эксперт.

Прокуратура оспаривает дипломы Университета биотехнологий

Автор: Оксана Мочалова

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступили иски от прокуратуры, которая оспаривает дипломы об образовании, выданные ФГБОУ ВО «Университет биотехнологий». Надзорное ведомство действует в защиту интересов государства и неопределённого круга граждан, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Согласно материалам проверки, некоторые выпускники вуза не проходили обязательные этапы обучения. В иске говорится, что студенты не сдавали промежуточные аттестации и экзамены, а также не были на практике — хотя в зачётных книжках у них стоят отметки за эти работы.

В Заельцовском бору на берегу Оби строят базу отдыха

Автор: Юлия Данилова

В лесном массиве, рядом с домом отдыха «Мочище» в районе Лесного шоссе строится новая база отдыха. Как сообщили в Стройнадзоре Новосибирской области, на территории базы будут расположены 19 жилых корпусов, административный корпус и помещение контрольно-пропускного пункта.

Судя по информации, размещенной на паспорте объекта, застройщиком базы выступает ООО «Центр недвижимости». Собственником компании является Микрокредитная Компания «Новосибирское Областное Агентство Ипотечного Кредитования» (АО). До апреля 2022 года учредителями компании были Минстрой Новосибирской области и связанные с ним компании. С апреля данные о собственниках закрыты.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

