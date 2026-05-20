В новосибирский санаторий «Речкуновский» планируют вложить 7,9 миллиарда рублей

В министерстве экономического развития Новосибирской области перечислили ключевые инвестиционные проекты в сфере туризма, которые реализуются в области или планируются к реализации в краткосрочной перспективе.

Один из названных проектов — курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский». По нему актуализирована сумма инвестиций и озвучены сроки сдачи объекта.

— Данный инвестиционный проект реализуется в рамках национального проекта, который предполагает льготное финансирование. Его ввод в эксплуатацию ожидается до 2033 года. Объём финансирования — 7,9 миллиарда рублей. Номерной фонд — 270 номеров. И что важно, у него большое количество новых рабочих мест — 480. Конечно, это будет уникальный курортно-оздоровительный комплекс, — рассказала заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.

Среди других проектов, получивших поддержку, замминистра назвала реконструкцию делового центра «Гринвич». Там появятся деловой центр и гостиница с номерным фондом в 180 номеров, будет создано 153 новых рабочих места. Проект также поддержан льготным финансированием, его реализация рассчитана до 2029 года.

Ещё один проект — экопарк «Чкаловские дачи». Он стал единственным в регионе, выигравшим федеральную поддержку в размере 75 миллионов рублей на развитие номерного фонда. Общий объём финансирования — 450 миллионов рублей. Срок реализации — до конца 2027 года. Инвестор планирует ввести в эксплуатацию 100 номеров и создать 50 новых рабочих мест.

В числе новых проектов модернизация санатория «Озеро Карачи». Объём инвестиций до конца 2027 года составит 1,6 миллиарда рублей.

В Минэкономразвития Новосибирской области рассказали о проекте, который реализует ООО «Бердский залив», — это лыжная база с придорожным сервисом и номерным фондом на 250 мест. Базу будут строить в Новосибирском районе. Проект поддержан на Совете по инвестициям, завершение строительства намечено на 2029 год.

— Конечно, в Новосибирской области на текущий момент таких лыжных баз и комплексов нет, и мы очень ждём реализации этого проекта, — добавила замминистра.

Кроме того, продолжается работа над проектом «Динамо — Сила Сибири». Многофункциональный спортивно-туристический комплекс планируют построить к 2032 году, объём инвестиций оценивается в 1,7 миллиарда рублей. Проект также получил одобрение Совета по инвестициям Новосибирской области.

