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Туризм

Дмитрий Пингасов и Республика Коми: северные маршруты нового поколения

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Еще несколько лет назад Республика Коми редко появлялась в списках популярных туристических направлений России

Большинство путешественников ассоциировали этот регион прежде всего с суровым климатом, удаленностью и промышленным освоением северных территорий. Однако сегодня ситуация постепенно меняется. Республика Коми становится одним из самых интересных направлений для тех, кто ищет новые маршруты внутри страны и хочет увидеть настоящую северную природу вдали от массового туризма.

Главное преимущество региона заключается в его масштабах и разнообразии. Здесь путешественник может увидеть бескрайние леса, горные массивы Приполярного Урала, чистейшие реки, национальные парки и небольшие города, сохранившие особый северный характер. Именно сочетание природы и культурной самобытности постепенно привлекает в Коми все больше туристов.

Дмитрий Пингасов, который за последние годы посетил множество российских регионов, считает Коми одним из наиболее перспективных направлений для развития внутреннего туризма. По его словам, регион интересен не только природными достопримечательностями, но и возможностью построить путешествие, отличающееся от традиционных туристических маршрутов.

Для многих знакомство с республикой начинается с Сыктывкара. Столица региона становится отправной точкой для большинства поездок. Несмотря на относительно компактные размеры, город активно развивается как туристический центр. Здесь появляются новые объекты размещения, культурные пространства и экскурсионные программы, которые помогают гостям познакомиться с историей и традициями Коми.

Однако настоящие открытия начинаются за пределами города. Одним из самых известных природных объектов региона считается национальный парк «Югыд ва». Его название переводится как «чистая вода», и оно полностью отражает характер этих мест. Огромные природные территории, практически нетронутые цивилизацией, привлекают путешественников, которые ищут возможность увидеть дикую природу в ее естественном состоянии.

Особое место среди достопримечательностей занимают знаменитые Маньпупунёрские останцы. Эти гигантские каменные столбы считаются одним из символов российского Севера. Несмотря на удаленность объекта, интерес к нему постоянно растет. Развитие туристической инфраструктуры позволяет организовывать маршруты различной сложности, благодаря чему увидеть этот уникальный природный памятник могут не только опытные путешественники.

Дмитрий Пингасов вспоминает, что путь к Маньпупунёру оказался не менее впечатляющим, чем сами каменные останцы. По его мнению, именно дорога позволяет почувствовать настоящий масштаб северных территорий и понять, насколько разнообразной может быть природа России.

В последние годы в регионе заметно развивается экологический туризм. Многие путешественники выбирают маршруты вдоль рек Печора и Вычегда, посещают природные парки и знакомятся с культурой местных народов. Такой формат путешествий позволяет не только увидеть красивые места, но и лучше понять особенности жизни на Севере.

Важную роль в развитии туризма играют дороги. Для северных территорий транспортная доступность всегда была одним из ключевых факторов. По мере того, как улучшается дорожная инфраструктура, путешествия по республике становятся более удобными и предсказуемыми. Это открывает новые возможности для туристических маршрутов и делает регион доступнее для широкой аудитории.

Большое внимание уделяется развитию туристических сервисов. Местный бизнес строит новые гостиницы, гостевые дома и базы отдыха. Появляются проекты, ориентированные на экологический и активный туризм. Все это способствует формированию современной туристической среды.

Отдельного внимания заслуживают небольшие населенные пункты региона. Многие из них сохраняют традиционный уклад жизни и позволяют познакомиться с культурой Коми гораздо глубже, чем стандартные экскурсионные маршруты. Здесь путешественники могут увидеть традиционные ремесла, национальную кухню и уникальные культурные традиции.

Дмитрий Пингасов отмечает, что именно такие встречи часто становятся наиболее запоминающейся частью поездки. По его словам, внутренний туризм интересен не только природой или архитектурой, но и возможностью общаться с людьми, которые живут в разных уголках страны.

Сегодня Республика Коми постепенно формирует собственный туристический бренд. Регион не стремится конкурировать с массовыми направлениями, предлагая вместо этого уникальный опыт путешествий по северным территориям. Здесь нет многолюдных курортов или перегруженных туристических зон. Главной ценностью остается сама природа, пространство и возможность увидеть Россию с совершенно новой стороны.

По мнению Дмитрия Пингасова, именно такие направления будут играть все более важную роль в будущем внутреннего туризма. Современные путешественники все чаще выбирают аутентичные маршруты, где можно почувствовать настоящую атмосферу региона и открыть для себя места, которые еще не стали частью массового туристического рынка.

Республика Коми обладает всеми необходимыми условиями для такого развития. Ее природное богатство, культурное наследие и постепенное улучшение инфраструктуры создают прочную основу для дальнейшего роста туристической отрасли. И именно поэтому интерес к этому северному региону продолжает уверенно увеличиваться.

Иллюстрация создана с помощью нейросети  magnific.com

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Рубрики : Туризм

Регионы : Сибирь Россия республика Коми

Теги : Республика Коми внутренний туризм

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Автомобильный трафик продолжает снижаться в Новосибирске

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Автор: Мария Гарифуллина

На круглом столе «Тренды туризма 2026: автотуризм» в рамках форума «Дикоросы» представители отрасли обсудили перспективы развития автомобильного туризма в Сибири. Одним из главных трендов назвали аренду автомобилей и автодомов, а также развитие мультимодальных путешествий — когда турист прилетает на самолете или приезжает на поезде, а затем берет машину в аренду для дальнейшего передвижения. Infopro54 приводит экспертные оценки перспектив автотуризма.

Для развития автотуризма необходим системный подход к придорожному сервису. Сейчас в России пытаются выстроить сеть стандартизированных точек обслуживания вдоль федеральных и региональных трасс. Проект объединяет владельцев земель, производителей туристической продукции и операторов готового бизнеса, а также помогает предпринимателям получать государственную поддержку.

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Автор: Юлия Данилова

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—  Может пока до нас не доходят пациенты. Или наше медицинское сообщество не может их выявить, — добавила она.

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Прирост иностранцев, поставленных на учет в Новосибирск, обеспечил туризм

Автор: Юлия Данилова

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— Небольшая положительная динамика связана с тем, что в регион стало приезжать больше туристов. Речь идет как о визовых странах, так и о тех, где визу оформлять не нужно. Наш регион достаточно привлекателен для тех, кто хочет познакомиться с нашими достопримечательностями, либо приезжает к нам к родственникам, — пояснила Фоменко.

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В июле 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 235-ФЗ, внёсший поправки в закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Основные изменения произошли в организации экскурсий для туристов с нарушениями слуха. Теперь экскурсоводы с хорошим слухом тоже могут стать гидами-переводчиками. Но для этого им придется освоить жестовый язык и пройти специальную аттестацию. После экзамена информация о том, что специалист проводит такие экскурсии, появится в реестре и на бейдже.

Профессионалам, желающим работать в инклюзивном туризме, необходимо подать соответствующее заявление. Удобнее всего сделать это через Госуслуги в разделе «Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков». Здесь же можно ознакомиться с требованиями к кандидатам, а также узнать о необходимых документах и порядке прохождения экзамена.

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В Заельцовском бору Новосибирска запустят курорт за пять миллиардов рублей

Автор: Юлия Данилова

Инвестор анонсировал старт проекта по развитию оздоровительного туризма на территории свыше 25 га в Заельцовском бору. Соответствующее соглашение было подписано между ООО «Чкаловские Дачи», ООО «Альянс отель Менеджмент» и Корпорацией развития Новосибирской области на форуме «Дикоросы». Его реализация рассчитана на 2026-2032 годы. Компания планирует вложить в него более 5 млрд рублей.

Основатель Эко-парка «Чкаловские Дачи» Геннадий Побижан сообщил, что сейчас идет подготовка к строительству санаторно-курортного комплекса, который будет включать 4-х и 5-ти звёздочные отели, термальный комплекс, конгресс-холл, спортивный центр, дом русской истории, а также тропы здоровья, уличные зоны отдыха и многое другое. Концепцию проекта разработает «Альянс отель Менеджмент», которая также поможет пройти федеральную классификацию гостиниц («звёздность»).

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«Раньше недооценивали себя»: в Новосибирске открылся форум сибирского гостеприимства «Дикоросы»

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 9 июля стартовал форум сибирского гостеприимства «Дикоросы». В этом году мероприятие впервые проходит в центре города, чтобы стать максимально открытым для жителей, гостей и профессионалов отрасли. Форум, который продлится до 12 июля, объединил представителей субъектов РФ, отраслевых ассоциаций и ведущих экспертов сферы туризма.

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