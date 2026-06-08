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Власть Отставки и назначения

Юрий Петухов уволен из правительства Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

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Об этом заявил губернатор Андрей Травников

Юрий Федорович Петухов уволен со своего поста первого заместителя губернатора Новосибирской области. Эту информацию на оперативном совещании озвучил глава региона Андрей Травников.

— Попрошу обязанности, закрепленные за ним, исполнять в соответствии с временным перераспределением. В течении июня будут внесены изменения в структуру правительства и структуру администрации губернатора. Обязанности первого заместителя будут перераспределены между остальными заместителями. Прошу учитывать это в своей работе, — подчеркнул Травников.

Причины увольнения он не прокомментировал.

Напомним, на минувшей неделе появилась информация о задержании Юрия Петухова в Москве. На следующий день на сайте правительства Новосибирской области были внесены изменения в «состав правительства региона». Из списка исчез первый заместитель губернатора Юрий Петухов. Кроме того, его фамилия исчезла из раздела «Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области».

— При Травникове членов правительства арестовывали не раз и не два. Но не было случая, чтобы попавших под обвинения чиновников «кэнселили» столь молниеносно. Резкая реакция губернатора дала понять, что случай Петухова особый, требующий незамедлительной и показательной реакции, — отмечает «Центр деловой жизни» (ЦДЖ).

Издание сообщает, что в истеблишменте весьма обеспокоены происходящим.

— Юрий Фёдорович был одним из трёх самых влиятельных чиновников региона. Не будем сравнивать аппаратный вес его и первого заместителя председателя правительства Владимира Знаткова. Но между ними есть ключевое отличие, которое на языке бизнеса можно сформулировать так: Владимир Михайлович ведает в большей степени бэк-офисом, а Юрий Фёдорович занимался фронт-офисом, вёл публичную деятельность, — комментируют эксперты ЦДЖ.

В местных элитах вспоминают события весны 2014 года, когда внезапная отставка губернатора Василия Юрченко повлекла за собой проигрыш кандидата от партии власти на выборах мэра Новосибирска.

— Сейчас, за 4 месяца до выборов в Государственную Думу, увольнение одного из ключевых политических администраторов региона (да ещё в уголовном контексте) выглядит скандалом, способным негативно повлиять на позиции «Единой России», — не исключает ЦДЖ.

Напомним, осенью 2026 года в России пройдут выборы в Государственную Думу девятого созыва.

Юрий Петухов был назначен на должность первого заместителя губернатора Новосибирской области в 2015 году. Согласно информации на сайте правительства региона, в сферу его ответственности входили государственное строительство и кадровая политика, противодействие коррупции, организационно-политические вопросы, государственная гражданская служба, наградная политика, информационная политика, развитие международных связей, взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, работа с общественными организациями, молодежная политика, организация работы по рассмотрению обращений граждан, а также документационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности губернатора. Кроме того, Петухов курировал взаимодействие с федеральными органами власти.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : Юрий Петухов отставка

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