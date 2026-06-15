Должность одного из вице-губернаторов упразднили в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил на оперативном совещании 15 июня о перераспределении обязанностей, ранее возложенных на Юрия Петухова, который занимал должность первого вице-губернатора и был уволен на прошлой неделе.

Глава региона объявил, что должность первого заместителя исключена из структуры правительства области. Контроль за действиями всех заместителей теперь будет осуществлять Владимир Знатков, который также имеет статус первого вице-губернатора.

Прочие полномочия перераспределены между вице-губернаторами и заместителями председателя правительства.

Валентина Дудникова будет отвечать за вопросы информатизации и работу Минцифры региона.

Ирина Мануйлова получила дополнительные обязанности. Теперь она будет отвечать за работу Министерства культуры и Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.

На Константина Хальзова переключен контроль за деятельностью органов ЗАГС.

Евгений Прохоренко будет координировать деятельность всех подразделений администрации, включая управление делами.

Роман Бурдин займётся контролем вопросов информационной политики и взаимодействием со СМИ. Он также будет курировать деятельность управления информационных проектов региона.

В ведение министра юстиции региона Татьяна Деркач передано управление по обеспечению деятельности мировых судей и управление государственной архивной службы

Ранее редакция сообщала о том, что 8 июня губернатор Андрей Травников объявил об увольнении Юрия Петухова на оперативном совещании в правительстве. Заместитель был отправлен в отставку по инициативе работодателя.