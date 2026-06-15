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Власть

Должность одного из вице-губернаторов упразднили в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

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Контроль за действиями всех заместителей глава региона возложил на Владимира Знаткова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил на оперативном совещании 15 июня о перераспределении обязанностей, ранее возложенных на Юрия Петухова, который занимал должность первого вице-губернатора и был уволен на прошлой неделе.

Глава региона объявил, что должность первого заместителя исключена из структуры правительства области. Контроль за действиями всех заместителей теперь будет осуществлять Владимир Знатков, который также имеет статус первого вице-губернатора.

Прочие полномочия перераспределены между вице-губернаторами и заместителями председателя правительства.

Валентина Дудникова будет отвечать за вопросы информатизации и работу Минцифры региона.

Ирина Мануйлова получила дополнительные обязанности. Теперь она будет отвечать за работу Министерства культуры и Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.

На Константина Хальзова переключен контроль за деятельностью органов ЗАГС.

Евгений Прохоренко будет координировать деятельность всех подразделений администрации, включая управление делами.

Роман Бурдин займётся контролем вопросов информационной политики и взаимодействием со СМИ. Он также будет курировать деятельность управления информационных проектов региона.

В ведение министра юстиции региона Татьяна Деркач передано управление по обеспечению деятельности мировых судей и управление государственной архивной службы

Ранее редакция сообщала о том, что 8 июня губернатор Андрей Травников объявил об увольнении Юрия Петухова на оперативном совещании в правительстве. Заместитель был отправлен в отставку по инициативе работодателя.

Источник фото: пресс-служба правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : Юрий Петухов правительство

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Закон, разрешающий изымать землю у собственников, принимают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области вносит изменения в закон о регулировании земельных отношений на территории региона.

В частности, в рамках поправок, в соответствии с пятьдесят первой статьёй Земельного кодекса РФ, в случаях военного положения, стихийных бедствий, аварий, эпидемии, эпизотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, предлагается разрешить уполномоченным исполнительным органам государственной власти временно изымать земельный участок у собственников. Для урегулирования процедуры реквизиции проектом закона предлагается правительству Новосибирской области закрепить полномочия по установлению понятного порядка принятия решения о реквизиции земельного участка, а за департаментом имущества закрепить полномочия по принятию решения о его реквизиции.

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В июле ожидается запуск завода «ЭкоНивы» под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Депутаты регионального парламента вновь подняли вопрос о необходимости развития в области предприятий по переработке сельхозпродукции.

— У нас малейшая проблема, связанная с регионализацией, и мы не можем из области вывезти то миллион литров молока, то тысячи тонн мяса. Вроде в июле в Маслянино планируют запустить завод по переработке молока и где-то мы найдем баланс. В крайнем случае, они будут что-то ввозить на переработку с Алтая, мы что-то вывозить в Омск, но объем производства молока будет примерно равен переработке. А вот с мясом у нас катастрофа, — констатировал председатель комитета по АПК регионального парламента Денис Субботин.

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Блокировка сайтов по продаже табака в России пока не эффективна

Автор: Юлия Данилова

Общественники лоббируют ужесточение требований по продаже табачной продукции. В частности, речь идет о блокировке сайтов с дистанционной продажей без решения суда. С таким письмом общественное движение «Здоровое Отечество» обратилось к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Дмитрий Терентьев, эксперт московского отделения «Опоры России» по алкогольному праву пояснил редакции Infopro54, что на сегодняшний момент дистанционная продажа табачной продукции запрещена согласно ч. 3 ст. 19 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ. Он также напомнил, что производство, поставка, розничная продажа табака и никотиносодержащей продукции проходит этап введения лицензирования.

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У Новосибирской области и Чувашии появятся общие туристические маршруты

Министры Новосибирской области и Чувашии подписали соглашение, согласно которому будут совместно разрабатывать туристические маршруты, проводить информационные кампании и организовывать взаимные ознакомительные поездки для представителей туристического бизнеса.

По новому соглашению будет создана единая информационная среда. Также документ предусматривает обмен опытом и совместное продвижение туристического потенциала двух регионов как на внутреннем, так и на международном рынках.

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Назначен новый начальник Новосибирского управления Судебного департамента

Начальником управления Судебного департамента в Новосибирской области назначили Станислава Овчинникова. Нового руководителя представил коллективу глава Судебного департамента при Верховном суде РФ Геннадий Лопатин. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 8 июня 2026 г. на должность начальника Управления Судебного департамента в Новосибирской области с 9 июня 2026 года назначен Овчинников Станислав Александрович, — уточнили в пресс-службе.

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Система управления парковками в Новосибирске стала муниципальной

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске преобразуют автоматизированную информационную систему управления платными парковочными местами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Новосибирска в муниципальную систему «АИСП». Такое решение принято в мэрии города.

В задачи «АИСП» входит:

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