Правительство России поддержало призыв резервистов в мирное время

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минобороны РФ. Документ предлагает привлекать граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве на добровольной основе, к выполнению задач в области обороны в мирное время. Об этом Интерфакс сообщил источник, знакомый с решением комиссии.

Законопроект направлен на улучшение правового регулирования в этой сфере. Он устанавливает порядок привлечения резервистов к выполнению задач в области обороны в мирное время.

Сейчас резервистов призывают только в военное время или во время мобилизации. В мирное время их привлечение не предусмотрено.

Законопроект предлагает изменить закон «Об обороне». Это позволит призывать резервистов на специальные сборы для выполнения задач в области обороны в случае вооруженных конфликтов, контртеррористических операций или использования Вооруженных сил России за границей.

Проект предлагает внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Эти изменения определят новый вид военных сборов – специальные сборы и порядок их проведения. Также законопроект предлагает внести изменения в закон «О статусе военнослужащих». Они установят возможность дополнительных выплат резервистам, которых призовут на специальные сборы.

