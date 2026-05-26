Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Отставки и назначения

Алексей Кондратьев возглавит правительство Томской области

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ранее он в течение 10 лет курировал развитие строительной отрасли в Новосибирске

Губернатор Томской области Владимир Мазур внес на согласование Законодательной Думы региона кандидатуру председателя правительства области. На этот пост выдвинут заместитель губернатора по строительству и архитектуре Алексей Кондратьев.

— В декабре прошлого года на 49-м собрании Законодательной думы депутаты приняли пакет законов, обеспечивающих правовую основу для формирования правительства региона. Были внесены изменения в устав Томской области и принят закон «О правительстве Томской области», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что после преобразования администрации области в правительство действующие вице-губернаторы перейдут в статус заместителей председателя правительства. Сейчас у Владимира Мазура 15 замов.

Правительство должно появиться в регионе до 1 июня 2026 года.

— С 1 июня 2026 года правительство становится высшим коллегиальным исполнительным органом в регионе и, наравне с губернатором, наделено правом законодательной инициативы, — говорится в сообщении.

Напомним, Алексей Кондратьев родом из Новосибирска. Окончил Новосибирский государственный технический университет по специальностям «инженер-электроник» в 1994 году и «экономист» в 1999 году. С 2014 по 2024 год работал заместителем мера города и возглавлял департамент строительства. В феврале 2025 года стало известно о его назначении на должность министра строительства – заместителя губернатора Томской области.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты согласовали Андрея Михайлова на должность министра сельского хозяйства Новосибирской области. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы

Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы : Томск Новосибирск

Теги : правительство назначение

501
0
0
Предыдущая статья
Режим повышенной готовности ввели в двух районах Новосибирска
Следующая статья
Торги по КРТ в Ленинском районе Новосибирска провалились второй раз

Режим повышенной готовности ввели в двух районах Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В двух районах Новосибирска — Калининском и Заельцовском — объявлен режим повышенной готовности. Соответствующие документы появились на портале городской мэрии.

В Калининском районе причиной стала вода, скопившаяся на перекрёстке улиц Писемского и Кайтымовской. Там талые воды затопили проезжую часть. Мэр Максим Кудрявцев дал поручение предупредить водителей об аварийно опасном участке дороги.

Читать полностью

Планировку и межевание территории в 480 га проведут в левобережье Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Мэр Новосибирска утвердил задание на разработку документации по планировке и межеванию территории, ограниченной улицами Титова, Станиславского, перспективной магистралью Южный транзит, а также улицей Связистов, в Ленинском районе. Общая площадь территории: 480,69 га.

В ходе работы планируется:

Читать полностью

Новосибирцам простят часть задолженности по налогам

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске дополнят список оснований для признания налоговой задолженности физлиц безнадежной. Соответствующие поправки вынесены на рассмотрение майской сессии горсовета.

Документ устанавливает два дополнительных основания для признания безнадёжным взыскания налоговой задолженности.

Читать полностью

Предварительное голосование ЕР стартовало в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

С 25 мая началось электронное голосование партии «Единая Россия». Процесс продлится в течение недели — до 31 мая включительно. При этом зарегистрироваться в качестве кандидата можно только до 29 мая.

Губернатор Андрей Травников пояснил, что для голосования нужно авторизоваться на портале праймериз, найти кнопку «Хочу проголосовать» и выбрать понравившихся претендентов.

Читать полностью

Налог на квартиры в строящихся домах пересматривают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В мэрии Новосибирска решили внести корректировки в налогообложение имущества физических лиц. Эта работа ведется для приведения нормативно-правовой базы города в соответствии с 425-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2026 года.

— Для находящегося в собственности физических лиц объекта незавершенного строительства с проектируемым назначением — многоквартирный дом, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн рублей, вводится исключение из предельной налоговой ставки в размере 2,5%. С 2026 года такие объекты облагаются налогом на имущество по пониженной ставке, — пояснял начальник департамента финансов мэрии Александр Веселков на заседании комиссии горсовета по бюджету.

Читать полностью

«Партия пенсионеров» заменит депутата в парламенте Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Руководитель фракции «Партии пенсионеров» в Законодательном собрании Владимир Ворожцов сдаст мандат депутата на майской сессии регионального парламента. Этот вопрос внесен в повестку дня. Как сообщил «Центр деловой жизни» (ЦДЖ), Ворожцов планирует пойти на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года.

По данным издания, мандат пенсионеров будет передан гендиректору АО «Механический завод Искра» (входит в «Ростех») Сергею Кондратьеву. Он был в списке партийных кандидатов и финансировал кампанию «Партии пенсионеров» на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области в 2025 году.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес

Энергетики из Новосибирска встроили ИИ в тройную защиту датчиков на ТЭЦ

Бизнес Недвижимость

Торги по КРТ в Ленинском районе Новосибирска провалились второй раз

Власть Отставки и назначения

Алексей Кондратьев возглавит правительство Томской области

Власть Общество

Режим повышенной готовности ввели в двух районах Новосибирска

Общество

Для выпускников новосибирских школ 26 мая прозвенели последние звонки

Бизнес Недвижимость Общество

У новосибирцев растет интерес к недвижимости в Хургаде

Промышленность

Новосибирская строительная компания ускорит исполнение контрактов в нацпроекте

Власть Город

Планировку и межевание территории в 480 га проведут в левобережье Новосибирска

Власть Общество

Новосибирцам простят часть задолженности по налогам

Медицина Общество

Число абортов в Новосибирской области снизилось почти в два раза

Общество

Ремонт кровли новосибирского краеведческого музея оценили в 14,5 млн рублей

Общество

Россельхозцентр выявил в новосибирском картофеле семь инфекций

Бизнес Право&Порядок ПроБизнес

Мошенники списывают деньги со счетов новосибирских компаний

Бизнес Экономика

Новосибирск не попал в топ самых экономически привлекательных регионов России

Недвижимость Общество

Академик Асеев пытается оспорить выселение из коттеджа в Академгородке

Власть

Предварительное голосование ЕР стартовало в Новосибирской области

Общество

90 лет «Союзмультфильму»: в Новосибирске состоится благотворительный показ мультфильмов в честь юбилея

Общество

«Всем всё равно стало»: архитекторы и жители оценили критику Калининского района певцом Митей Фоминым

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности