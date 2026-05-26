Алексей Кондратьев возглавит правительство Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур внес на согласование Законодательной Думы региона кандидатуру председателя правительства области. На этот пост выдвинут заместитель губернатора по строительству и архитектуре Алексей Кондратьев.

— В декабре прошлого года на 49-м собрании Законодательной думы депутаты приняли пакет законов, обеспечивающих правовую основу для формирования правительства региона. Были внесены изменения в устав Томской области и принят закон «О правительстве Томской области», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что после преобразования администрации области в правительство действующие вице-губернаторы перейдут в статус заместителей председателя правительства. Сейчас у Владимира Мазура 15 замов.

Правительство должно появиться в регионе до 1 июня 2026 года.

— С 1 июня 2026 года правительство становится высшим коллегиальным исполнительным органом в регионе и, наравне с губернатором, наделено правом законодательной инициативы, — говорится в сообщении.

Напомним, Алексей Кондратьев родом из Новосибирска. Окончил Новосибирский государственный технический университет по специальностям «инженер-электроник» в 1994 году и «экономист» в 1999 году. С 2014 по 2024 год работал заместителем мера города и возглавлял департамент строительства. В феврале 2025 года стало известно о его назначении на должность министра строительства – заместителя губернатора Томской области.

