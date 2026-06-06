Новосибирцам с тревожностью закроют путь на контрактную службу

Министерство обороны РФ внесло изменения в перечень заболеваний, препятствующих заключению контракта с военнослужащими в период мобилизации, военного положения и боевых действий. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая редакция документа существенно расширяет и детализирует перечень психических нарушений, с которыми претендент на службу не может быть принят в Вооруженные силы. В отличие от предыдущей версии, где пункт о психологии был сформулирован обтекаемо, теперь он содержит конкретные диагнозы.

Согласно обновленному списку, в отказе будет тем, у кого диагностированы органические расстройства, включая тревожные и бредовые состояния, а также легкие когнитивные нарушения. В документ включены такие пункты, как шизофрения, хронические бредовые расстройства, аффективные и шизотипические расстройства.

Особое внимание уделено тревожно-фобическим расстройствам, обсессивно-компульсивному (ОКР) и посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР), а также диссоциативным (конверсионным) расстройствам. В перечень также вошли расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, проблемы психического развития, расстройства поведения, начинающиеся в детском возрасте, и умственная отсталость.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские призывники смогут проходить срочную службу в балете цирка.