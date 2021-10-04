Придется ли «Экологии-Новосибирск» пересматривать тариф на утилизацию ТКО?

Арбитражный суд Московского округа в кассации отменил решение суда первой инстанции в части удовлетворения требования департамента по тарифам Новосибирской области о признании незаконным решения Федеральной антимонопольной службы от 7 октября 2020 года. Речь идет о повышении тарифов на утилизацию ТКО до 83 рублей с человека. Августовское повышение кассация оставила в силе. Информации о дальнейших решениях сторон пока нет.

На заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента в середине сентября, отвечая на вопрос депутата Заксобрания Вадима Агеенко, можно ли его поздравить с победой в кассации, глава департамента по тарифам Гарей Асмодьяров отметил, что решение кассации пока не вступило в законную силу.

— Поздравлять пока не с чем. Признано незаконным предписание ФАС России от 07.10.2020 об установлении нового срока исполнения предписания от 09.07.2020. Само решение ФАС по неисполнению департаментом предписания оставлено в силе, и за это я, как должностное лицо, был оштрафован, хотя в суде мы говорили, что все предписания службы департамент выполнил, — пояснил чиновник.

Напомним, департамент обратился в арбитражный суд Москвы в октябре 2020 года с иском к ФАС о признании незаконным решения антимонопольного органа, разрешившего резкое повышение тарифов на утилизацию ТКО в Новосибирской области.

Как следует из материалов дела, по результатам мониторинга тарифов для ООО «Экология-Новосибирск» на 2020 год 9 июля 2020 года ФАС выдала департаменту предписание об устранении нарушений законодательства в сфере ценообразования. В частности, госструктуру обязали произвести перерасчет расходов регоператора на транспортирование ТКО, на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание, а также иных затрат, напрямую зависящих от размера расходов, учтенных в составе необходимой валовой выручки ООО «Экология-Новосибирск» на 2020 год. По результатам указанных перерасчетов департамент должен был определить размер необходимой валовой выручки регоператора и принять решение об установлении предельного единого тарифа на утилизацию ТКО.

В конце августа департамент исполнил это предписание и утвердил новый единый тариф на ТКО в размере 301,97 руб./куб.м (повысив его на 0,06 руб./куб.м).

Однако ФАС России пришла к выводу, что предписание департаментом исполнено не в полном объеме и 7 октября приняла решение об установлении нового срока его исполнения. До 1 ноября департамент обязали: принять и ввести в действие решение об установлении единого тарифа на ТКО в соответствии с мотивировочной частью решения; учесть при корректировке тарифов на 2020-2021 годы равными долями на 14 месяцев недополученные доходы (экономически обоснованные расходы), возникшие в результате установления единого тарифа на ТКО с 01.01.2020 по 31.10.2020.

В соответствии с этим предписанием департамент в конце октября принял новый единый тариф на ТКО на 2020 год в размере 420,29 руб./куб. м, а тариф в размере 301,97 руб./куб. м, утвержденный в августе, был отменен. Исполнение предписания и решения ФАС России привело к росту единого тарифа на утилизацию ТКО для новосибирцев на 39,18% и, соответственно, к увеличению размера ежемесячного платежа за коммунальную услугу по обращению с ТКО с 59,89 до 83,35 рублей (на 1 гражданина, зарегистрированного в квартире). В результате индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Новосибирской области за 2020 год составил 5,3%, что превысило установленный распоряжением правительства РФ индекс (4,9%) на 0,4%. В ряде городов региона индекс изменения оказался еще больше. В Новосибирске — 6,13%, в Куйбышеве — 5,91%.

Это вызвало негативную реакцию как со стороны жителей региона, так и со стороны депутатов. В ходе судебных разбирательств Арбитражный суд Москвы в апреле 2021 года вынес решение признать предписание ФАС России от 07.10.2020 об установлении нового срока исполнения предписания от 09.07.2020 незаконным.

После этого все участники процесса — ФАС, департамент по тарифам и «Экология-Новосибирск» — подали на апелляцию, где решение Арбитражного суда города Москвы от 16.04.2021 по делу № А40-199861/20 судья оставил без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

После этого все участники пошли в кассационный суд.

Напомним, летом 2021 года ситуация вокруг «Экологии-Новосибирск» вновь начала накаляться. Регоператора неоднократно обвиняли в неисполнении обязанностей по вывозу мусора, в итоге в августе глава региона Андрей Травников публично заявил о возможном расторжении контракта и выборе нового регоператора. Много замечаний к работе компании предъявили и аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области. На сентябрьском заседании комитета по строительству регионального парламента министр ЖКХ Денис Архипов отмечал, что в начале октября ведомство начнет проверку устранения этих замечаний.