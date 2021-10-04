Рекламодателям

Придется ли «Экологии-Новосибирск» пересматривать тариф на утилизацию ТКО?

  • 04/10/2021, 12:15
Автор:
Новости Новосибирской области
Кассация не поддержала предписание ФАС об индексации тарифа на 39%.

Арбитражный суд Московского округа в кассации отменил решение суда первой инстанции в части удовлетворения требования департамента по тарифам Новосибирской области о признании незаконным решения Федеральной антимонопольной службы от 7 октября 2020 года. Речь идет о повышении тарифов на утилизацию ТКО до 83 рублей с человека. Августовское повышение кассация оставила в силе. Информации о дальнейших решениях сторон пока нет.

На заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента в середине сентября, отвечая на вопрос депутата Заксобрания Вадима Агеенко, можно ли его поздравить с победой в кассации, глава департамента по тарифам Гарей Асмодьяров отметил, что решение кассации пока не вступило в законную силу.

— Поздравлять пока не с чем. Признано незаконным предписание ФАС России от 07.10.2020 об установлении нового срока исполнения предписания от 09.07.2020. Само решение ФАС по неисполнению департаментом предписания оставлено в силе, и за это я, как должностное лицо, был оштрафован, хотя в суде мы говорили, что все предписания службы департамент выполнил, — пояснил чиновник.

Напомним, департамент обратился в арбитражный суд Москвы в октябре 2020 года с иском к ФАС о признании незаконным решения антимонопольного органа, разрешившего резкое повышение тарифов на утилизацию ТКО в Новосибирской области.

Через ФАС и московские суды в области устанавливают тарифы на услуги монополистов

Как следует из материалов дела, по результатам мониторинга тарифов для ООО «Экология-Новосибирск» на 2020 год 9 июля 2020 года ФАС выдала департаменту предписание об устранении нарушений законодательства в сфере ценообразования. В частности, госструктуру обязали произвести перерасчет расходов регоператора на транспортирование ТКО, на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание, а также иных затрат, напрямую зависящих от размера расходов, учтенных в составе необходимой валовой выручки ООО «Экология-Новосибирск» на 2020 год. По результатам указанных перерасчетов департамент должен был определить размер необходимой валовой выручки регоператора и принять решение об установлении предельного единого тарифа на утилизацию ТКО.

В конце августа департамент исполнил это предписание и утвердил новый единый тариф на ТКО в размере 301,97 руб./куб.м (повысив его на 0,06 руб./куб.м).

Однако ФАС России пришла к выводу, что предписание департаментом исполнено не в полном объеме и 7 октября приняла решение об установлении нового срока его исполнения. До 1 ноября департамент обязали: принять и ввести в действие решение об установлении единого тарифа на ТКО в соответствии с мотивировочной частью решения; учесть при корректировке тарифов на 2020-2021 годы равными долями на 14 месяцев недополученные доходы (экономически обоснованные расходы), возникшие в результате установления единого тарифа на ТКО с 01.01.2020 по 31.10.2020.

В соответствии с этим предписанием департамент в конце октября принял новый единый тариф на ТКО на 2020 год в размере 420,29 руб./куб. м, а тариф в размере 301,97 руб./куб. м, утвержденный в августе, был отменен. Исполнение предписания и решения ФАС России привело к росту единого тарифа на утилизацию ТКО для новосибирцев на 39,18% и, соответственно, к увеличению размера ежемесячного платежа за коммунальную услугу по обращению с ТКО с 59,89 до 83,35 рублей (на 1 гражданина, зарегистрированного в квартире). В результате индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Новосибирской области за 2020 год составил 5,3%, что превысило установленный распоряжением правительства РФ индекс (4,9%) на 0,4%. В ряде городов региона индекс изменения оказался еще больше. В Новосибирске — 6,13%, в Куйбышеве — 5,91%.

За тариф мостом ответят

Это вызвало негативную реакцию как со стороны жителей региона, так и со стороны депутатов. В ходе судебных разбирательств Арбитражный суд Москвы в апреле 2021 года вынес решение признать предписание ФАС России от 07.10.2020 об установлении нового срока исполнения предписания от 09.07.2020 незаконным.

После этого все участники процесса — ФАС, департамент по тарифам и «Экология-Новосибирск» — подали на апелляцию, где решение Арбитражного суда города Москвы от 16.04.2021 по делу № А40-199861/20 судья оставил без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

После этого все участники пошли в кассационный суд.

Напомним, летом 2021 года ситуация вокруг «Экологии-Новосибирск» вновь начала накаляться. Регоператора неоднократно обвиняли в неисполнении обязанностей по вывозу мусора, в итоге в августе глава региона Андрей Травников публично заявил  о возможном расторжении контракта и выборе нового регоператора. Много замечаний к работе компании предъявили и аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области. На сентябрьском заседании комитета по строительству регионального парламента министр ЖКХ Денис Архипов отмечал, что в начале октября ведомство начнет проверку устранения этих замечаний.

Фото редакции

631

Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : ФАС тарифы на вывоз мусора суд бизнес


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Прокурорами Сибири выявлены факты теневой занятости

01/10/2021, 12:04

В Республике Бурятия построят первый all inclusive глэмпинг

01/10/2021, 11:15

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

30/09/2021, 16:57

В Сибири на старте продаж спрос на iPhone 13 в два раза выше, чем был на iPhone 12

29/09/2021, 15:48

Актуальный разговор

Актуальный разговор

«Всем активным политическим игрокам региона дана установка: надо в ближайшее время определиться — с кем вы»

Все материалы
Лента новостей

Экс-полицейского в Новосибирске приговорили к 8 годам колонии за взятку

04/10/2021, 14:58

Коронавирус на начальной стадии сегодня можно спутать с ОРВИ

04/10/2021, 14:55

Зимние аресты в ТУАД и Минтрансе привели к ужесточению контроля за дорожниками

04/10/2021, 14:48

Новосибирская область готовится к появлению «социального казначейства»

04/10/2021, 13:36
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Рестораторам Новосибирска не продлили «пандемийную» льготу на аренду летников
1/06/21, 14:36

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Открытие» запустил в банкоматах оплату по QR-кодам

04/10/2021, 11:03

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером промо-мероприятия «Испытай Зверя В Chery»

04/10/2021, 10:52

Дмитрий Брейтенбихер возглавил объединенный департамент Private Banking и «Привилегия» ВТБ

04/10/2021, 10:34

ВТБ отразил свыше 80 DDоS-атак в сентябре

01/10/2021, 16:36

Сбер приглашает предпринимателей Новосибирска на «СберБизнес | Live»

01/10/2021, 14:02

Как Вы считаете, прошедшие выборы были честными и справедливыми?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Зимние аресты в ТУАД и Минтрансе привели к ужесточению контроля за дорожниками

До 30 ноября власти региона продлили ограничительные меры, связанные с COVID-19

Цена на бензин в октябре может вырасти на 25-30 копеек

Цены на новый урожай поползли вверх

Резкого повышения тарифа на тепло не обещают

Финансы

Пандемия подкорректировала спрос на банковские гарантии

Новосибирцы жалуются на навязывание финансовых продуктов при автокредитовании

В России подорожают макаронные изделия

Почти половина богатых семей региона утратили свою финансовую состоятельность за год пандемии

Новосибирцам стали чаще навязывать паи ПИФов вместо открытия вклада

Политика

Новости Новосибирска

Губернатор определился с министром цифрового развития в Новосибирской области

В Новосибирском районе сменили председателя райсовета

Аграрный комитет регионального парламента подкорректировали

Справоросс Аксененко благодарен коллегам по Заксобранию за победу на выборах

В Новосибирске коммунисты «хоронят» выборы

Недвижимость

Новости Новосибирска

Готовность ледовой арены не дотягивает даже до 50%

ТУАД вложит в собственную инфраструктуру на Планетной 250 млн рублей

Для ремонта моста через Ипподромскую магистраль нашли подрядчика

Застройщика «Новомарусино» «отпустили» из-под стражи

Мэрия ищет инвесторов для «Сибирского кольца»

Технологии

Новости Новосибирска

OpenBio-2021: инновации в биотехнологиях

Новосибирские ученые разрабатывают новую методику выявления генетических отклонений

Суперактуальные темы OpenBio-2021

Противодействие эпидемии ВИЧ в России

Форум OpenBio-2021 стартует 5 октября

Телекоммуникации

Новости компаний

Сибирь, монамур: где отдохнули новосибирцы этим летом

Топ-менеджер МегаФона из Сибири возглавил Ucell

Красному морю – лайк, Адаманскому – отписка: куда летали новосибирцы этим летом

МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»

МегаФон отсеет телефонный спам

Агропром

Новости Новосибирской области

Цены на новый урожай поползли вверх

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Транспорт

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев считают, что одной скидки в 25% для повышения спроса на электрокары недостаточно

Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

В Новосибирске обсудили перспективы создания Юго-Западного транзита

Новосибирское метро опять в пролете

Просто так убрать маршрутки городу не позволяет законодательство

Медицина

Новости Новосибирска

Какова вероятность умереть от внезапной сердечной смерти?

Новосибирские ученые разрабатывают новую методику выявления генетических отклонений

В Октябрьском районе планируют построить центр генетических исследований

Ксенон-терапия: спасение от депрессии и панических атак

Новосибирский санаторий получил две награды федерального уровня

Авто

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирска

Коронавирус на начальной стадии сегодня можно спутать с ОРВИ

Новосибирская область готовится к появлению «социального казначейства»

Жители Оби объявили голодовку против будущих высоток

Ученые подозревают, что коронавирус может изменять иммунную систему человека

В Новосибирске разрабатывают IT-платформу по благоустройству города

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Регистрация на конференцию закончена

×
Наверх в Новости Новосибирска