Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Новосибирский проект «От сердца к сердцу» раскрыл потенциал 500 женщин

Дата:

В нем приняли участие жительницы всех районов области

В Новосибирской области подвели итоги социального проекта «От сердца к сердцу». Инициативу запускали при поддержке министерства региональной политики и Ассамблеи женского движения. Её задача — помочь местным жительницам найти себя в профессии, бизнесе, семье и общественной деятельности. Участие принимали женщины самой разной жизненной ситуации: жёны бойцов СВО, мамы в декрете, многодетные, безработные и те, кто давно хотел сменить сферу, но не знал, с чего начать.

География проекта

Проект развернулся на территории 32 муниципальных образований. В списке не только областной центр и Бердск, но и десятки районов — от Доволенского и Баганского до Кыштовского и Северного. Чтобы попасть в отдалённые сёла, организаторы выстроили мобильную систему: в каждой территории работали локальные клубы с очными встречами. Формат оказался удобным для сельских жительниц, которым не нужно было ехать за знаниями за сотни километров.

Не просто курсы, а система

Вместо разовых лекций организаторы выстроили обучение вокруг четырёх сфер: личностный рост, семья, дело и общество. Такой подход помог участницам не только получить советы, но и увидеть, как разные части жизни влияют друг на друга.

Эксперты разбирали с женщинами актуальную ситуацию в экономике и на рынке вакансий. Затем все знания закрепили на практике: учились упаковывать опыт в сильное резюме, правильно вести себя на собеседовании и выстраивать профессиональный имидж. Отдельный разговор был посвящён тому, как внешний вид и внутренняя уверенность влияют на уровень дохода и карьерный рост.

Новосибирский проект «От сердца к сердцу» раскрыл потенциал 500 женщин

Штатные психологи провели серию тренингов, на которых обсуждали, как сохранить семью в кризис, не выгореть на работе и справляться со стрессом в условиях многозадачности. А для мягкой проработки тревожности использовали арт-терапию — метод, который помогает через творчество вернуть внутренний ресурс.

Тем, кто задумывался о самостоятельном заработке, организовали вебинары по основам предпринимательства. Участницы разобрали юридические и финансовые вопросы, без которых невозможно легально стартовать — от регистрации до первых налогов.

Кроме того, успешные женщины-лидеры Новосибирской области, которые уже построили карьеру в социальной и политической сфере, поделились личными историями. Они показали на своём примере, как из обычной активности вырастают реальные изменения вокруг.

Индивидуальный подход

Формат групп хорошо даёт теорию, но каждая жизненная ситуация уникальна. Поэтому в проекте предусмотрели персональные консультации с экспертами. Любая участница могла прийти со своей непростой ситуацией — поиск работы, конфликт в семье, страх открыть бизнес — и получить адресный разбор без общей воды. Такой подход оказался востребованным: женщины уходили не с абстрактными рекомендациями, а с пошаговым планом именно для себя.

Новосибирский проект «От сердца к сердцу» раскрыл потенциал 500 женщин

Взгляд на будущее

Больше 500 женщин из разных районов области стали увереннее в себе и получили понятные схемы и советы, которые работают на практике. Кто-то вышел на новую работу, кто-то запустил своё дело, а кто-то включился в общественные инициативы у себя в районе. Организаторы констатируют: главная задача выполнена. Дело не только в знаниях — ключевой результат в том, что участницы обрели уверенность в завтрашнем дне.

Команда «От сердца к сердцу» поблагодарила партнёров, глав районов и самих участниц за доверие.

— Проект окончен, но его жизнь продолжается в тех переменах, которые уже начали происходить в судьбах наших участниц. Мы видим, как жёны и матери героев, многодетные женщины и те, кто долго не мог найти работу, обрели новую мотивацию и точки опоры, — отмечают организаторы проекта.

 

Фото предоставлены АНО ДПО «Учебно-консультационный центр «Алгоритм-С». Автор Татьяна Санникова

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : социальные проекты проект От сердца к сердцу

724
0
0
Предыдущая статья
НГУ открывает третий совместный институт в Китае
Следующая статья
В Новосибирске на улице Якушева памятники восстановят за 160 миллионов рублей

Штормовое предупреждение передали службы в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 29 мая в Новосибирской области и городе ожидаются дожди, местами грозы. При грозах синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, крупный град, а также усиление ветра до 17-22 м/с. При этом температура будет колебаться от +15 до +25 градусов.

В связи с резким ухудшением погоды энергетики уже перешли на работу в режиме повышенной готовности. В «Россети Новосибирск» пояснили, что режим будет действовать до утра 30 мая.

Читать полностью

Вандалы испортили лавочки и трибуны в новосибирском парке «Арена»

Автор: Оксана Мочалова

В новосибирском парке «Арена» неизвестные изуродовали свежевыкрашенные лавочки и трибуны. Рабочие только на прошлой неделе отшлифовали и покрасили их, чтобы людям было комфортно отдыхать. Спустя несколько дней покрытие уже испорчено.

— Не будем скрывать: это неприятно и обидно. Парки создаются для людей, и мы стараемся делать их уютнее, чище, красивее, — отметили в «Дирекции городских парков».

Читать полностью

Убежища Новосибирска появились на публичной карте

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске приводят в порядок подвалы и защитные сооружения гражданской обороны, где можно спрятаться при ЧС, сообщили в мэрии. Один из таких объектов находится на улице Русской. Подвал жилого дома готов принять 700 человек. Внутри оборудовали места для размещения людей, есть санитарная зона и запасы воды.

Еще одно укрытие обустроили в молодежном центре Советского района. Оно рассчитано на 150 человек и имеет автономную систему фильтрации воздуха. При необходимости объект начнет принимать людей уже через сутки.

Читать полностью

В Новосибирске на улице Якушева памятники восстановят за 160 миллионов рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске два кирпичных дома-памятника на улице Якушева, проданных на аукционе по программе «дом за рубль», будут отреставрированы. Инвестор вложит в работы около 160 млн рублей и разместит в зданиях собственное архитектурное бюро.

Два объекта культурного наследия — дома №142 и №144, построенные в 1912 году для железнодорожников Западно-Сибирской железной дороги, — обрели нового собственника в начале этого года. Здания, признанные аварийными еще в 2015 году, были проданы городом через механизм, позволяющий выставлять памятники в неудовлетворительном состоянии на торги со стартовой ценой один рубль. Покупателем выступила группа компаний «Ар. Тэго», в которую входит застройщик «Загорские кварталы». За два дома инвестор заплатил в общей сложности 40 миллионов рублей, которые поступили в доход городского бюджета.

Читать полностью

НГУ открывает третий совместный институт в Китае

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский государственный университет (НГУ) открывает третий совместный институт в Китае. Минобразования КНР одобрило проект с Цзянсийским педагогическим университетом. Новое учреждение назвали Новосибирским институтом математики и искусственного интеллекта.

Первый набор студентов пройдет в 2026–2027 учебном году. В институте будет три направления: прикладная математика и информатика, информатика и вычислительная техника, мехатроника и робототехника. На первый курс возьмут 360 человек (по 120 на каждое направление). Всего на четырех курсах будут учиться 1440 студентов.

Читать полностью

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Автор: Юлия Данилова

С 19 мая временно исполняющей обязанности директора Новосибирского государственного хореографического училища назначена народная артистка России, прима-балерина НОВАТа Анна Одинцова. Соответствующий приказ пописан Министерством культуры РФ. Ее кандидатуру предложил предыдущий руководитель училища Александр Василевский, который возглавлял школу сибирского балета 24 года. Анна Одинцова с декабря 2022 года занимала должность художественного руководителя училища.

— За время работы в должности художественного руководителя Анна Викторовна проявила себя как эффективный управленец и вдохновляющий лидер. Под ее руководством в училище внедрен ряд качественных изменений, направленных на улучшение условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, — сообщила пресс-служба НОВАТа.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Авто Город Общество

Штормовое предупреждение передали службы в Новосибирске

Бизнес Власть Промышленность

Индекс промышленного производства в Новосибирской области вышел «в плюс»

Финансы

Сибиряки хотят получать зарплату раз в неделю

Общество

Вандалы испортили лавочки и трибуны в новосибирском парке «Арена»

Власть Общество

Убежища Новосибирска появились на публичной карте

Недвижимость Общество

В Новосибирске на улице Якушева памятники восстановят за 160 миллионов рублей

Общество

Новосибирский проект «От сердца к сердцу» раскрыл потенциал 500 женщин

Общество

НГУ открывает третий совместный институт в Китае

Культура Отставки и назначения

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Бизнес Общество

К цене кофе в Новосибирске добавится маркировка

Бизнес

Компания из Новосибирска проиграла суд на 300 млн

Финансы

ПСБ рассказал бизнесу, как организовать безналичные расчеты с физлицами

Бизнес Общество

Новосибирский рынок труда превращает подработку в стратегию

Бизнес Общество Право&Порядок

В трех компаниях Новосибирска, приглашавших на работу мигрантов, идут проверки

Финансы

Почти две трети россиян готовы открыть банковский счет ребёнку

Культура

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

Власть Общество

Свыше 3000 лишних мест в детсадах нашли в Новосибирской области

Промышленность

Новосибирский застройщик повышает эффективность с помощью нацпроекта

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности