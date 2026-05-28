Новосибирский проект «От сердца к сердцу» раскрыл потенциал 500 женщин

В Новосибирской области подвели итоги социального проекта «От сердца к сердцу». Инициативу запускали при поддержке министерства региональной политики и Ассамблеи женского движения. Её задача — помочь местным жительницам найти себя в профессии, бизнесе, семье и общественной деятельности. Участие принимали женщины самой разной жизненной ситуации: жёны бойцов СВО, мамы в декрете, многодетные, безработные и те, кто давно хотел сменить сферу, но не знал, с чего начать.

География проекта

Проект развернулся на территории 32 муниципальных образований. В списке не только областной центр и Бердск, но и десятки районов — от Доволенского и Баганского до Кыштовского и Северного. Чтобы попасть в отдалённые сёла, организаторы выстроили мобильную систему: в каждой территории работали локальные клубы с очными встречами. Формат оказался удобным для сельских жительниц, которым не нужно было ехать за знаниями за сотни километров.

Не просто курсы, а система

Вместо разовых лекций организаторы выстроили обучение вокруг четырёх сфер: личностный рост, семья, дело и общество. Такой подход помог участницам не только получить советы, но и увидеть, как разные части жизни влияют друг на друга.

Эксперты разбирали с женщинами актуальную ситуацию в экономике и на рынке вакансий. Затем все знания закрепили на практике: учились упаковывать опыт в сильное резюме, правильно вести себя на собеседовании и выстраивать профессиональный имидж. Отдельный разговор был посвящён тому, как внешний вид и внутренняя уверенность влияют на уровень дохода и карьерный рост.

Штатные психологи провели серию тренингов, на которых обсуждали, как сохранить семью в кризис, не выгореть на работе и справляться со стрессом в условиях многозадачности. А для мягкой проработки тревожности использовали арт-терапию — метод, который помогает через творчество вернуть внутренний ресурс.

Тем, кто задумывался о самостоятельном заработке, организовали вебинары по основам предпринимательства. Участницы разобрали юридические и финансовые вопросы, без которых невозможно легально стартовать — от регистрации до первых налогов.

Кроме того, успешные женщины-лидеры Новосибирской области, которые уже построили карьеру в социальной и политической сфере, поделились личными историями. Они показали на своём примере, как из обычной активности вырастают реальные изменения вокруг.

Индивидуальный подход

Формат групп хорошо даёт теорию, но каждая жизненная ситуация уникальна. Поэтому в проекте предусмотрели персональные консультации с экспертами. Любая участница могла прийти со своей непростой ситуацией — поиск работы, конфликт в семье, страх открыть бизнес — и получить адресный разбор без общей воды. Такой подход оказался востребованным: женщины уходили не с абстрактными рекомендациями, а с пошаговым планом именно для себя.

Взгляд на будущее

Больше 500 женщин из разных районов области стали увереннее в себе и получили понятные схемы и советы, которые работают на практике. Кто-то вышел на новую работу, кто-то запустил своё дело, а кто-то включился в общественные инициативы у себя в районе. Организаторы констатируют: главная задача выполнена. Дело не только в знаниях — ключевой результат в том, что участницы обрели уверенность в завтрашнем дне.

Команда «От сердца к сердцу» поблагодарила партнёров, глав районов и самих участниц за доверие.

— Проект окончен, но его жизнь продолжается в тех переменах, которые уже начали происходить в судьбах наших участниц. Мы видим, как жёны и матери героев, многодетные женщины и те, кто долго не мог найти работу, обрели новую мотивацию и точки опоры, — отмечают организаторы проекта.