Уроженка Сербии рассказала о том, что ей нравится в Сибири

Катарина Искандаров-Крсманович переехала в Сибирь восемь лет назад. Она привезла с собой любовь к крепкому кофе и научилась готовить борщ, сырники и котлеты. До переезда девушка жила в Сербии, где окончила университет и встретила будущего мужа, который был родом из Новосибирска. В 2018 году пара переехала в Кемеровскую область, а через четыре года — в Новосибирск.

Решение Катарины переехать в Сибирь далось её семье тяжело. Она единственный ребёнок, и родители восприняли её отъезд с болью. В Сибири девушка сохранила сербскую традицию пить много кофе.

— Ещё в Сербии много курят, но я эту привычку не разделяю. А вот еду готовлю национальную: питу с сыром, мусаку. Найти продукты для этих блюд в Новосибирске несложно, — отметила собеседница Горсайта.

Девушка сделала свой дом в Сибири немного «сербским», добавив яркие краски и восточный ковёр. Она переняла русские привычки, полюбила чай со сладостями и адаптировалась к местному образу жизни, сохраняя свою философию «полако» (медленно, спокойно). Катарине нравится характер сибиряков: они отзывчивы, но закрыты, и ей пока трудно найти близких по духу людей.

— В Сербии всё иначе. Если ты сегодня с кем-то познакомился, то завтра этот человек уже может прийти к тебе домой на обед, и вы будете болтать весь день. Здесь такого нет. Пока все мои знакомые — это друзья мужа. Они замечательные и талантливые люди, но мне хотелось бы обрести своих собственных, — объяснила она.

Катарина с радостью встречает Новый год и Масленицу в России, самостоятельно готовит блины и салаты. Она также не пренебрегает религиозными праздниками своей родной страны.

— Сербия — более религиозная страна, где большое внимание уделяют православным событиям. В России же акцент смещён на государственные праздники, — пояснила собеседница.

К русской кухне Катарина относится с любовью, особенно к сырникам, борщу, пельменям и котлетам с пюре. Сельдь под шубой ей не нравится.

В Новосибирске она работает фрилансером, преподаёт сербский язык и редко посещает Сербию из-за дорогих билетов.

— Ко мне иногда приезжает мама. Ей здесь очень нравится, она осталась в восторге, но переезжать навсегда не хочет. Лично я хотела бы жить на две страны. Планирую поехать на родину в 2027 году, — поделилась планами Катарина.

Сейчас она активно развивает свою педагогическую карьеру и мечтает найти единомышленников в Новосибирске.

