Уроженка Сербии рассказала о том, что ей нравится в Сибири

Автор: Артем Рязанов

За восемь лет жизни в России женщина до сих пор не привыкла к селедке под шубой, но влюбилась в сырники и борщ

Катарина Искандаров-Крсманович переехала в Сибирь восемь лет назад. Она привезла с собой любовь к крепкому кофе и научилась готовить борщ, сырники и котлеты. До переезда девушка жила в Сербии, где окончила университет и встретила будущего мужа, который был родом из Новосибирска. В 2018 году пара переехала в Кемеровскую область, а через четыре года — в Новосибирск.

Решение Катарины переехать в Сибирь далось её семье тяжело. Она единственный ребёнок, и родители восприняли её отъезд с болью. В Сибири девушка сохранила сербскую традицию пить много кофе.

— Ещё в Сербии много курят, но я эту привычку не разделяю. А вот еду готовлю национальную: питу с сыром, мусаку. Найти продукты для этих блюд в Новосибирске несложно, — отметила собеседница Горсайта.

Девушка сделала свой дом в Сибири немного «сербским», добавив яркие краски и восточный ковёр. Она переняла русские привычки, полюбила чай со сладостями и адаптировалась к местному образу жизни, сохраняя свою философию «полако» (медленно, спокойно). Катарине нравится характер сибиряков: они отзывчивы, но закрыты, и ей пока трудно найти близких по духу людей.

— В Сербии всё иначе. Если ты сегодня с кем-то познакомился, то завтра этот человек уже может прийти к тебе домой на обед, и вы будете болтать весь день. Здесь такого нет. Пока все мои знакомые — это друзья мужа. Они замечательные и талантливые люди, но мне хотелось бы обрести своих собственных, — объяснила она.

Катарина с радостью встречает Новый год и Масленицу в России, самостоятельно готовит блины и салаты. Она также не пренебрегает религиозными праздниками своей родной страны.

— Сербия — более религиозная страна, где большое внимание уделяют православным событиям. В России же акцент смещён на государственные праздники, — пояснила собеседница.

К русской кухне Катарина относится с любовью, особенно к сырникам, борщу, пельменям и котлетам с пюре. Сельдь под шубой ей не нравится.

В Новосибирске она работает фрилансером, преподаёт сербский язык и редко посещает Сербию из-за дорогих билетов.

— Ко мне иногда приезжает мама. Ей здесь очень нравится, она осталась в восторге, но переезжать навсегда не хочет. Лично я хотела бы жить на две страны. Планирую поехать на родину в 2027 году, — поделилась планами Катарина.

Сейчас она активно развивает свою педагогическую карьеру и мечтает найти единомышленников в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, как учитель физкультуры из Новосибирской области стала моделью.

Источник фото: предоставлено героиней публикации изданию Горсайт.

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Инвесторов для обустройства конечных остановок хотят привлечь в Новосибирске
Клиентские дни в ГК «Расцветай»: выгода при покупке квартиры — до 900 000 рублей

Прокуратура настояла на ремонте 9 железнодорожных переездов в Новосибирской области

Автор: Алёна Пятенок

Новосибирская транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства при эксплуатации железнодорожных переездов на территории региона.

Таким образом выяснилось, что на 9 железнодорожных переездах есть нарушения. Там не обеспечено наличие дорожной разметки, предупреждающих знаков, а междурельсовое пространство содержалось в неудовлетворительном состоянии.

Читать полностью

Жители региона рассказали, почему хотят покинуть Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

По данным hh.ru, 93% респондентов из Новосибирской области и готовы поменять место жительства ради более высокого дохода. Особенно остро этот вопрос стоит для юристов, IT-специалистов и строителей.

74% новосибирцев назвали желание улучшить качество городской среды второй по значимости причиной для переезда. Они хотят видеть изменения в инфраструктуре, повышение уровня безопасности и больше зелени в городе.

Читать полностью

Более половины новосибирцев хотят покинуть город ради карьерного роста и зарплаты

Автор: Артем Рязанов

Исследования HH.ru показали, что 67% новосибирцев могут переехать в другой регион ради большей зарплаты и карьерного роста.

Только 23% опрошенных отказались от переезда. Это самый высокий показатель среди сибирских регионов. Также он оказался выше и общероссийского.

Читать полностью

5% соискателей из Сибири готовы переехать в Новосибирск

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск вошел в топ городов, куда сибиряки готовы переехать для трудоустройства. К таким выводам пришли эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru.

Исследование показало, что самыми популярными регионами для переезда с целью трудоустройства среди сибиряков остаются Москва и Санкт-Петербург. Эти города выбрали 15% и 12% соискателей. Тройку лидеров замыкает Новосибирск. Сюда готовы переехать 5% соискателей из Сибири.

Читать полностью

Ж/д переезды оказались опасными в Новосибирске

Автор: Алёна Пятенок

Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку двух переездов в Ленинском районе города. В процессе обследования выяснилось, что техническое состояние объектов не в полной мере отвечает требованиям безопасности.

― На проезжей части отсутствует дорожная разметка, есть выбоины, возвышения и неровности в межрельсовом пространстве, отмечено разрушение бортовых камней, ― рассказали в ведомстве.

Читать полностью

Жители Новосибирска требуют решить проблему с заторами на переездах Транссиба

Автор: Юлия Данилова

Петицию на сайте онлайн-голосования разместила Татьяны Киричек. Она требует от органов власти заняться решением проблемы по обеспечению комфортного проезда через железнодорожные переезды «Бетонка» и «Ипподром».

— Люди часами стоят в пробках, которые возникают на переездах через Транссиб. Эти пробки становятся местом концентрации ДТП, — пишет автор петиции. — Дорога до моей работы занимает 7 км, но я трачу на нее до 1,5 часов в одну сторону.

Читать полностью
