Корейский студент выбрал Новосибирск ради изучения русского языка

23‑летний Дохан Ким переехал в Новосибирск в апреле 2026 года, чтобы выучить русский язык. Молодой человек сознательно выбрал не Москву и не Санкт‑Петербург, а Сибирь: хотел оказаться в среде, где придётся постоянно говорить по‑русски.

Первые недели дались нелегко. Главная сложность — поиск жилья: иностранцам неохотно сдают квартиры, к тому же нужна регистрация, которую арендодатели оформлять не хотят. После череды отказов Дохану всё же удалось найти подходящий вариант.

Как отметил Ким в беседе с изданием Горсайт, первое впечатление от города было неоднозначным: в апреле было холодно, состояние дорог показалось не самым лучшим, и Новосибирск поначалу виделся суровым местом. Но местные жители приятно удивили — многие были доброжелательными и старались помочь.

Сейчас Дохан понемногу осваивается в новой жизни. Ему нравится гулять по Академгородку, он уже может поддержать разговор на общие темы, хотя русский язык по‑прежнему даётся непросто — особенно грамматика. Одно из любимых выражений иностранца — «Сколько лет, сколько зим!»

Дохан отмечает и культурные различия: например, в России друзья часто обнимаются при встрече и прощании, а в Корее так не принято — к этому он до сих пор не может привыкнуть. Из русской еды ему больше всего понравились блины.

Главная цель Дохана — выучить русский язык, а затем поступить в университет. Переезжать или возвращаться на родину он пока не планирует.

Чтобы делиться впечатлениями, молодой человек ведёт блог под ником «Lost in Siberia» («потерянный в Сибири»). В своих видео он рассказывает о буднях в Новосибирске и пробует местную жизнь «на вкус» — например, снимает ролики о походах в бары или о том, как выглядит обычный день у новоприбывшего. Аудитория блога уже превысила 2,5 тысячи подписчиков.

Ранее редакция сообщала о том, что повар из Сербии 28 лет не меняет меню в новосибирском ресторане.