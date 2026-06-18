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Корейский студент выбрал Новосибирск ради изучения русского языка

Автор: Артем Рязанов

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Первое впечатление от города оказалось двойственным

23‑летний Дохан Ким переехал в Новосибирск в апреле 2026 года, чтобы выучить русский язык. Молодой человек сознательно выбрал не Москву и не Санкт‑Петербург, а Сибирь: хотел оказаться в среде, где придётся постоянно говорить по‑русски.

Первые недели дались нелегко. Главная сложность — поиск жилья: иностранцам неохотно сдают квартиры, к тому же нужна регистрация, которую арендодатели оформлять не хотят. После череды отказов Дохану всё же удалось найти подходящий вариант.

Как отметил Ким в беседе с изданием Горсайт, первое впечатление от города было неоднозначным: в апреле было холодно, состояние дорог показалось не самым лучшим, и Новосибирск поначалу виделся суровым местом. Но местные жители приятно удивили — многие были доброжелательными и старались помочь.

Сейчас Дохан понемногу осваивается в новой жизни. Ему нравится гулять по Академгородку, он уже может поддержать разговор на общие темы, хотя русский язык по‑прежнему даётся непросто — особенно грамматика. Одно из любимых выражений иностранца — «Сколько лет, сколько зим!»

Дохан отмечает и культурные различия: например, в России друзья часто обнимаются при встрече и прощании, а в Корее так не принято — к этому он до сих пор не может привыкнуть. Из русской еды ему больше всего понравились блины.

Главная цель Дохана — выучить русский язык, а затем поступить в университет. Переезжать или возвращаться на родину он пока не планирует.

Чтобы делиться впечатлениями, молодой человек ведёт блог под ником «Lost in Siberia» («потерянный в Сибири»). В своих видео он рассказывает о буднях в Новосибирске и пробует местную жизнь «на вкус» — например, снимает ролики о походах в бары или о том, как выглядит обычный день у новоприбывшего. Аудитория блога уже превысила 2,5 тысячи подписчиков.

Ранее редакция сообщала о том, что повар из Сербии 28 лет не меняет меню в новосибирском ресторане.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : переезд иностранец

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Уроженка Сербии рассказала о том, что ей нравится в Сибири

Автор: Артем Рязанов

Катарина Искандаров-Крсманович переехала в Сибирь восемь лет назад. Она привезла с собой любовь к крепкому кофе и научилась готовить борщ, сырники и котлеты. До переезда девушка жила в Сербии, где окончила университет и встретила будущего мужа, который был родом из Новосибирска. В 2018 году пара переехала в Кемеровскую область, а через четыре года — в Новосибирск.

Решение Катарины переехать в Сибирь далось её семье тяжело. Она единственный ребёнок, и родители восприняли её отъезд с болью. В Сибири девушка сохранила сербскую традицию пить много кофе.

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Повар из Сербии 28 лет не меняет меню в новосибирском ресторане

Автор: Артем Рязанов

Радован Симич из Сербии приехал в Новосибирск 29 лет назад и открыл ресторан европейской кухни. За это время он ни разу не менял состав блюд, корректируя только цены.

В 1997 году Симич с партнёрами запустил рестораны в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и других городах. А в 1998 году в Новосибирске открылось его заведение с мясом на открытом огне, включая жареного барана. Новосибирск стал для повара вторым домом.

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Нигериец угодил за решётку после того, как обманул приятеля на 300 тысяч

Автор: Ольга Кирсанова

Центральный суд Новосибирска вынес приговор 32-летнему гражданину Федеративной Республики Нигерия, обвиняемому в мошенничестве и присвоении чужих денег.

В суде было установлено, что в период с 3 января по 16 ноября прошлого года мужчина попросил денег у своего земляка якобы на оформление студенческого приглашения для обучения в вузе, получении визы, покупке авиабилетов, а также на аренду квартиры в сибирской столице. Приятель поверил аферисту и одолжил ему 300 тысяч рублей.

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19-летнего иностранца будут судить за торговлю наркотиками в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области 19-летний иностранный гражданин будет привлечён к ответственности за покушение на незаконный сбыт крупной партии наркотиков.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

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Прокуратура настояла на ремонте 9 железнодорожных переездов в Новосибирской области

Автор: Алёна Пятенок

Новосибирская транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства при эксплуатации железнодорожных переездов на территории региона.

Таким образом выяснилось, что на 9 железнодорожных переездах есть нарушения. Там не обеспечено наличие дорожной разметки, предупреждающих знаков, а междурельсовое пространство содержалось в неудовлетворительном состоянии.

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Жители региона рассказали, почему хотят покинуть Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

По данным hh.ru, 93% респондентов из Новосибирской области и готовы поменять место жительства ради более высокого дохода. Особенно остро этот вопрос стоит для юристов, IT-специалистов и строителей.

74% новосибирцев назвали желание улучшить качество городской среды второй по значимости причиной для переезда. Они хотят видеть изменения в инфраструктуре, повышение уровня безопасности и больше зелени в городе.

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