Новосибирских грузоперевозчиков отстранили от согласования маршрутов для фур

Проект постановления «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Новосибирска», в котором определены маршруты и территории запрета для движения грузового транспорта, находится на согласовании в правовом департаменте мэрии города Новосибирска. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса муниципалитета.

— В заседании рабочей группы по вопросу организации движения грузового транспорта на территории города Новосибирска принимали участие представители Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП). Возражений по предложениям рабочей группы от представителей перевозчиков не поступало, — заявили в мэрии.

Вячеслав Трунаев, президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков, в комментарии Infopro54 с сожалением сообщил о том, что в последнее время информацию по данному вопросу СААП узнает из открытых источников.

— Я вхожу в состав рабочей группы по движению грузовиков и участвовал в ее первом заседании в апреле 2025 года. Мэрией были представлены проекты перечня транспортных коридоров и мест, в которых планируется запретить движение грузовиков. Наша ассоциация тогда же внесла предложение по дополнению перечня маршрутов. Но с тех пор мы не получали информации о дальнейшей работе над проектами этих перечней, — констатировал собеседник редакции.

По его словам, больше заседаний рабочей группы не было.

— Летом была попытка собрать новое заседание, но в последний момент его отменили. Так что с нашим участием проект новых маршрутов для движения грузовиков на территории Новосибирска больше не обсуждался, — подчеркнул Вячеслав Трунаев.

Напомним, на ноябрьском заседании транспортного комитета регионального парламента заместитель начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска – начальник управления дорожного комплекса мэрии города Новосибирска Сергей Эпов сообщал, что в городе вводятся четыре маршрута, по которым будет разрешено движение грузовиков массой свыше 12 тонн. Кроме того, было принято решение о введении зон, где движение грузовиков массой свыше 12 тонн будет запрещено всегда. Это 14 локаций в каждом из районов города. О каких дорогах идет речь — он не уточнил.

Чиновник подчеркнул, что после принятия постановления все перевозчики будут осведомлены должным образом.

Ранее в мэрии сообщали, что определены четыре основных маршрута, соединяющие трассы с разных направлений, и установлены зоны полного запрета на движение грузового транспорта тяжелее 12 тонн. Назывались восемь таких зон, включая центр города и ряд улиц в различных районах.