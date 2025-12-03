С виновника ДТП на станции «Золотая Нива» в Новосибирске намерены взыскать ущерб

Новосибирский метрополитен хочет взыскать ущерб с виновника ДТП на станции «Золотая Нива».

— Заявление в полицию направлено. Ущерб метрополитен оценивает в 1,7 млн рублей, — сообщили в пресс-службе метро.

Напомним, вечером 22 ноября в Новосибирске легковой автомобиль въехал в двери пятого входа станции метро «Золотая Нива». Машина съехала в подземку и врезалась в гранитную стену у входа в вестибюль. Пострадавших нет, но входная группа получила значительные повреждения. Водитель скрылся. Через несколько дней его задержали. В отношении 20-летнего мужчины возбудили дело. Уже в суде его приговорили к 7 суткам ареста.

Вскоре пресс-служба метрополитена сообщила, что ремонт завершен, и станция работает в штатном режиме. В мэрии заговорили об установке ограждений у входов, расположенных рядом с дорогами. Это поможет защитить пешеходов.

