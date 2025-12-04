Рекламодателям

Для грузоперевозчиков в Новосибирске готовят новые штрафы

  • 04/12/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Для грузоперевозчиков в Новосибирске готовят штрафные санкции
Их движение по городу в запрещенных местах будут отслеживать фотовидеокамеры

Мэрия Новосибирска совместно с Госавтоинспекцией разрабатывает и вносит изменения в проекты организации дорожного движения, которые будут предусматривать изменение схем для грузового транспорта, установку дорожных знаков и камер фотовидеофиксации. Об этом на сессии горсовета сообщил заммэра Новосибирска Иосиф Кодалаев.

— На примере дамбы ГЭС можно сказать, что данный способ у нас эффективен. Там, где стоят камеры (учитывая, что с текущего года размер штрафа за нарушение правил проезда грузового транспортного средства вырос в 10 раз — до 5000 рублей), количество желающих проезжать через дамбу ГЭС значительно поубавилось. Полагаю, что совместными усилиями мы наведем порядок в ближайшее время и с проездом грузоперевозчиков по другим дорогам города, — заявил Кодалаев.

Он подчеркнул, что в новых правилах движения большегрузов в Новосибирске предусмотрены зоны, в которые заезд технике свыше 12 тонн будет полностью запрещен.

В новых правилах движения большегрузов в Новосибирске предусмотрены зоны, в которые заезд технике свыше 12 тонн будет полностью запрещен

— Мы нередко становимся свидетелями ситуации, когда фура заезжает во внутриквартальный проезд к магазину у дома, разгружается — и в это время никто не может мимо нее проехать. Это доставляет неудобства жителям, — подчеркнул чиновник.

Депутат Андрей Зайцев отметил, что для спальных районов Новосибирска проблема большегрузов актуальна еще и потому, что они превращаются в стоянки для фур.

— Водители, отработав рейс на большегрузах, на больших автобусах, возвращаются домой отдыхать и оставляют большегрузы на дорогах. В доме на 300 квартир по статистике проживают около 5 водителей большегрузов. В итоге вдоль обочины стоит вереница фур, которые мешают движению, уборке улицы, — заявил Зайцев.

Он поинтересовался, есть ли в городе механизм, позволяющий решить эту проблему.

Иосиф Кодалаев пояснил, что в правилах дорожного движения водителям транспортных средств тяжелее 3,5 тонн запрещено останавливаться вне специально отведенных мест для погрузки/разгрузки.

— Сейчас мы в ручном режиме проводим работу по выявлению этого транспорта совместно с сотрудниками ГАИ. Выпуск постановления, регулирующего порядок движения большегрузных транспортных средств, полностью исключит возможность для фур доехать до спальных районов без штрафа, — заявил заммэра.

Он отметил, что эта проблема очень актуальна для Южно-Чемского жилмассива, где целые стоянки грузовых автомобилей.

— Мы знаем эту проблему и устанавливаем запрет проезда такой техники в определенные локации. Чтобы завезти товар в магазины, есть техника весом до 12 тонн. Фуры, длинномеры и т.д., будьте любезны, ставьте на автобазах или на перехватывающих парковках на въезде в город, — подчеркнул Иосиф Кодалаев.

Депутат Сергей Трубников также обратился к заммэра с просьбой проработать вопрос о движении транзитного транспорта по улице Петухова. По его словам, нужны дополнительные меры для регулирования большегрузов на этой трассе.

Стоит отметить, что Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков (СААП) призывала принять решение об ограничении проезда большегрузов через дамбу ГЭС еще в июне 2023 года. Как отмечали в ассоциации, за 5 месяцев 2023 года через плотину ГЭС незаконно проехали 34 363 грузовика. Именно столько штрафов были выписаны нарушителям на основании материалов фотовидеофиксации. Тогда же звучало предложение повысит штрафы для нарушителей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирских грузоперевозчиков отстранили от согласования маршрутов для фур. 

Фото базовое Infopro54, автор: Юлия Данилова, внутри текста – скрин с трансляции сессии горсовета.

449

Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : транспортный коридор перевозчики большегрузы


