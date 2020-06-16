Как скорректируется ключевая ставка ЦБ?

— Я полагаю, что на ближайшем заседании ЦБ будет выбирать между опцией снижения ставки на 50 бп или на 75 бп.

Опция снижения на 50 бп является стандартным шагом в условиях экономического спада, но поскольку ЦБ до этого предупреждал, что наибольшая поддержка экономике требуется в момент ее выхода из карантина, поэтому весьма вероятно, что 19 июня ЦБ пойдет на более значительное снижение. Усиление дефляционного давления в экономике, о котором говорит нулевая инфляция за первые 8 дней июня, также в пользу снижения на 75 бп.

При этом, ожидания рынка что ЦБ может пойти на снижение ставки на 100 бп кажутся нам избыточно радикальными. На наш взгляд задачей ЦБ является демонстрация того, что ситуация взята под контроль, в то время как движение ставки на 100бп. будет выглядеть форс-мажорным и может создать впечатления экономической катастрофы, которая требует такого ответа монетарных властей. Рост общей нервозности мировых рынков в последние дни также говорит в пользу того, что ЦБ еще может потребоваться арсенал снижения ставки в будущем и растрачивать его сейчас было бы неуместно.

После снижения на 75 бп 19 июня мы ожидаем еще минимум два снижения ставки в этом году — на 50 бп в июле и потом на 25 бп. в сентябре. В этом сценарии ставка составит 4% до конца года и этот сценарий предполагает, что второй волны пандемии не будет, а экономика перейдет к фазе устойчивого восстановления. Если ж окажется, что восстановление экономики идет медленнее, то мы не исключаем, что ставка к концу года может снизиться до значения 3,0-3,5%, то есть в этом сценарии ЦБ продолжит интенсивно снижать ключевую ставку и в 4 квартале 2020 года.

Фото: пресс-служба банка