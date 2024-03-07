ПСБ открыл девять новых офисов обслуживания клиентов

На сегодняшний день к обслуживанию клиентов приступили новые офисы в Горно-Алтайске, Анадыре, Кургане, Магадане, Назрани, Петропавловске-Камчатском, Саранске, Элисте и Южно-Сахалинске.

Клиенты — физлица могут воспользоваться следующими видами услуг: потребительское кредитование, открытие текущих и накопительных счетов и депозитов, оформление банковских карт, проведение оплаты услуг поставщиков, развитие ежедневного банкинга и др.

В настоящее время ПСБ – это единственный банк в России, офисы которого открыты в каждом субъекте страны, в том числе и в новых регионах.

По словам Айрата Гаскарова, заместителя председателя ПСБ, в Стратегию кредитной организации входит обеспечение удобства, доступности и качества предоставления финансовых услуг за счет сбалансированного развития территориальной представленности и внедрения передовых онлайн-технологий банковского обслуживания. В каждом отделении сотрудники банка предложат клиентам ведущие банковские продукты и продемонстрируют высокие стандарты обслуживания, а также помогут подобрать наилучшие финансовые решения, чтобы достичь самых разных целей.