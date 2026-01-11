Поиск здесь...
Укрепление рубля позволило россиянам сэкономить на отдыхе за границей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Новосибирский путешественник особой экономии не увидел

Отдых для россиян за границей на новогодних каникулах обошелся дешевле на 5-10% в годовом выражении. Об этом директор Ассоциации туристических агрегаторов России (АТАГ) Александр Брагин сообщил РИА Новости. Ключевая причина — укрепление рубля. По его словам, бронирование отелей и других средств размещения самостоятельными путешественниками за границей выросло в среднем на 40-45% по сравнению с прошлым годом.

Ранее РИА Новости сообщали, что рубль стал самой подорожавшей к доллару валютой по итогам 2025 года. По сравнению с декабрем 2024 года, курс рубля укрепился на 31%. По данным Центробанка, официальный курс доллара за 2025 год упал на 23,45 рубля.

По данным сайта banki.ru, в банках Новосибирска доллар сегодня можно купить по цене от 81,10 до 90 рублей.

Тройка самых востребованных стран для встречи 2026 года у новосибирцев осталась неизменной: Таиланд, Вьетнам и ОАЭ. Эксперты также отмечали рост интереса новосибирцев к морским круизам, особенно по маршрутам в Персидском заливе и Азии.

— Я бы не сказал, что в этом году отдых в Таиланде обошелся дешевле, чем в прошлом. Цены в стране в целом стали гораздо выше, чем раньше. Отели, самолет бронируются и оплачиваются заранее, то есть здесь сэкономить на разнице курса было невозможно. Расчет в ресторанах российскими картами практически невозможен. Только наличка, которую нужно было везти с собой, то есть покупать заранее. Либо карты иностранных банков, — пояснил редакции новосибирец Евгений, уже несколько лет встречающий Новый год в Таиланде.

При этом он подтвердил, что на курорте по-прежнему много россиян. В том числе из Новосибирска.

Напомним, азиатские страны стали главным двигателем роста зарубежных поездок из Новосибирска. Особенно заметный рост спроса наблюдался на билеты во Вьетнам (+245%), Японию (+182%), Китай (+33%) и Таиланд (+30%).

Большинство поездок на самолетах новосибирцы в 2025 году совершили внутри страны — 69% бронирований на платформе Авиасейлс пришлось на внутренние направления. Как и в прошлом году, лидерами внутреннего туризма стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Из Новосибирска поездки по России в среднем длились дольше, чем из других регионов: жители региона чаще выбирали маршруты от пяти дней и больше, особенно на юг и на Дальний Восток.

Ранее редакция сообщала о том, что для новогодних поездок внутри страны новосибирцы чаще всего выбирали Москву

Фото предоставлено читателем редакции Infopro54.

