Укрепление рубля привело к снижению цен на зарубежные туры

Стоимость недельного отдыха на зарубежном курорте вдвоем в недорогих отелях 3-4 звезды в среднем опустилась ниже 100 тысяч рублей. Об этом сообщил сервис бронирования туров и отелей Level.Travel. По наблюдению аналитиков сервиса, такая динамика наблюдается с 19 мая.

— Курс рубля поднял продажи туров на 30-90%, — констатируют эксперты.

Заметнее всего растет спрос на туры в наиболее популярные у российских туристов страны — в Турцию, Египет, Вьетнам и Китай. Больше всего вырос спрос на туры в Турцию — с 38% до 43% в общем объеме продаж.

По турам с размещением в отелях 5 звезд средний чек снизился в Египте.

Аналитики сервиса отмечают, что сейчас россияне чаще приобретают туры с вылетом в течение ближайшей недели, доля таких выросла с 11% до 15%. Основной объем приходится на глубину 15-30 дней до вылета, здесь практически без изменений — на уровне 26-27%.

По данным Центробанка, на 22 мая курс рубля к доллару составлял 70,79 руб. 21 мая внебиржевой курс опускался ниже 70 руб./$, впервые с января 2023 года. Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков не исключал, что к концу лета доллар рухнет до 65 рублей, если сохранится текущая динамика.

Стоит отметить, что по данным Новосибирскстата, в апреле цены на поездки в Турцию в регионе выросли на 4%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии снизились на 13,5%, в Китай — на 4%, в Египет — на 2%.

