Yandex Zen RuTube
Укрепление рубля привело к снижению цен на зарубежные туры

Автор: Юлия Данилова

Туроператоры говорят о резком росте спроса на отдых за границей

Стоимость недельного отдыха на зарубежном курорте вдвоем в недорогих отелях 3-4 звезды в среднем опустилась ниже 100 тысяч рублей. Об этом сообщил сервис бронирования туров и отелей Level.Travel. По наблюдению аналитиков сервиса, такая динамика наблюдается с 19 мая.

— Курс рубля поднял продажи туров на 30-90%, — констатируют эксперты.

Заметнее всего растет спрос на туры в наиболее популярные у российских туристов страны — в Турцию, Египет, Вьетнам и Китай. Больше всего вырос спрос на туры в Турцию — с 38% до 43% в общем объеме продаж.

По турам с размещением в отелях 5 звезд средний чек снизился в Египте.

Аналитики сервиса отмечают, что сейчас россияне чаще приобретают туры с вылетом в течение ближайшей недели, доля таких выросла с 11% до 15%. Основной объем приходится на глубину 15-30 дней до вылета, здесь практически без изменений — на уровне 26-27%.

По данным Центробанка, на 22 мая курс рубля к доллару составлял 70,79 руб. 21 мая внебиржевой курс опускался ниже 70 руб./$, впервые с января 2023 года. Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков не исключал, что к концу лета доллар рухнет до 65 рублей, если сохранится текущая динамика.

Стоит отметить, что по данным Новосибирскстата, в апреле цены на поездки в Турцию в регионе выросли на 4%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии снизились на 13,5%, в Китай — на 4%, в Египет — на 2%.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске вырос спрос на европейские ВНЖ и карты АТЭС в качестве замены виз. Те, кто привык относительно свободно перемещаться по миру, не готовы менять образ жизни. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

В Новосибирске всем детям со СМА заменили «Спинразу» на российский аналог

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 23 и 24 мая проходил «СМА‑Фест 2026». Это мероприятие для детей и взрослых со спинальной мышечной атрофией (СМА) — тяжёлым наследственным неврологическим заболеванием. Участниками «СМА‑Феста» стали жители регионов Сибири и Дальнего Востока. Infopro54 поговорил с ними о доступе к дорогостоящим препаратам, средствам реабилитации, диагностике и о судах.

Как правило, орфанные заболевания известны врачам, больным, их семьям и волонтёрам специализированных фондов. Но о СМА несколько лет назад узнали многие: о заболевании стала часто писать пресса в связи с созданием первого лекарства, одобренного для лечения СМА, которое на какое‑то время стало самым дорогим в мире. Речь идёт о препарате «Спинраза» (зарегистрирован фармпроизводителем из Нидерландов), появившемся в 2016 году. В России он был зарегистрирован в 2019 году. Одна инъекция «Спинразы» стоила порядка 8 миллионов рублей, годовой курс — более 40 миллионов рублей. Семьи детей со СМА и фонды объявляли сборы, родители больных детей проводили пикеты с требованием обеспечить их новым эффективным лекарством. Это были очень тяжёлые, драматические истории: собрать «с миру по нитке» 45 миллионов рублей — почти нереальная задача.

Крестный ход прошел по центральным улицам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске прошел праздничный крестный ход, посвященный Дню славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия). Он собрал тысячи новосибирцев, которые прошли по территории от Вознесенского Кафедрального собора к собору во имя Благоверного князя Александра Невского.

— Сегодня День памяти Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия тоже объединяющий, потому что этим святым благодарны не только русские, но и представители самых разных национальностей нашей большой страны. А в год, объявленный нашим Президентом Годом единства народов, этот праздник для многонациональной Сибири имеет особое значение, — отметил губернатор региона Андрей Травников.

Работодатели Новосибирска отправляют сотрудников на диспансеризацию

Автор: Юлия Данилова

Более 1700 предприятий региона заключили договоры на проведение выездных диспансеризаций и профосмотров. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», пояснили в Минздраве региона.

— На первом этапе проводится анкетирование, измерение артериального и внутриглазного давления, проведение флюорографии и маммографии, забор крови, ЭКГ и другие исследования. Он позволяет выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний и определить перечень дальнейших медицинских обследований, если это необходимо, — отметил министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий.

Списки животных для жителей «карантинных» сел составляют в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В связи со снятием карантинных мер ведется работа по приему заявлений от граждан, которые планируют восстановить поголовье. Об этом сообщил региональный минсельхоз по итогам встречи представителей правительства региона и управления ветеринарии с жителями, пострадавшими от потери сельскохозяйственных животных. Во встречах приняли участие жители сел Чернокурья, Гнедухино и Новоключи.

— Принято решение проанализировать потребности жителей и определить, какое количество и какую категорию животных необходимо приобрести. Это поможет выработать дальнейшие шаги по восстановлению личных подсобных хозяйств и поддержке местных жителей, — уточняется в сообщении.

«Советский запас прочности заканчивается»: Дамбы в районах Новосибирской области «свесили» на муниципалитеты

Автор: Юлия Данилова

Многие гидротехнические сооружения (ГТС) в районах находятся в критическом состоянии. Об этом заявил председатель комитета по АПК регионального парламента Денис Субботин.

— Советский запас прочности гидротехнических сооружений заканчивается, и нужно решать, что делать с этими объектами, чтобы не возникли чрезвычайные ситуации. Сегодня крайними сделали муниципалитеты, у которых нет специалистов, способных содержать ГТС, а также реальных средств на содержание таких объектов либо на их разбор, — заявил Субботин.

Новосибирец лишился прав за сокрытие номера машины

Автор: Юлия Данилова

В мировом суде Ленинского района Новосибирска было рассмотрено дело об административном правонарушении. Как говорится в материалах суда, житель района управлял автомобилем, передний госномер которого был оборудован устройством (металлической рамкой), отклоняющим номер автомобиля под различными углами. Рамка препятствовала идентификации государственного регистрационного знака автомобиля с помощью видеокамер. В феврале 2026 года его остановили сотрудники ДПС на улице Блюхера и выявили это нарушение.

На суде автовладелец отрицал свою вину и заявил, что без рамки госномер на его автомобиль установить невозможно. Однако, инспектор ДПС пояснил, что номер можно установить и без рамки: его необходимо прикрутить на болты либо получить в ГАИ знаки в виде прямоугольника.

