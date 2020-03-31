Росприроднадзор внепланово проверил станцию СГК

Росприроднадзор завершил внеплановую проверку Барабинской ТЭЦ — станции города Куйбышева Новосибирской области. Анализ промышленных выбросов показал, что превышения установленных нормативов нет.

Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора подвело итоги внеплановой проверки Барабинской ТЭЦ СГК. В качестве экспертов к проверке привлекали Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических изменений (ЦЛАТИ)».

Изучив пробы промышленных выбросов работающих котлов станции, эксперты не нашли отклонений от допустимых норм. «Превышений, установленных разрешением на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух, не выявлено», — говорится в акте проверки Росприроднадзора.

В документе уточняется, что у СГК, которой принадлежит Барабинская ТЭЦ, действуют все необходимые разрешительные документы, в частности разрешение на выбросы вредных веществ и приказ об утверждении нормативов выбросов.

Проверка проводилась по инициативе одного из депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. Поводом стали жалобы на «черное небо» жителей Барабинска, где за теплоснабжение отвечают котельные. И хотя ТЭЦ находится не в Барабинске, а в Куйбышеве — на расстоянии 12 км, тем не менее было решено проверить, как станция влияет на экологию Барабинска.

Сотрудники ЦЛАТИ изучили содержание промышленных выбросов: замерили уровень оксидов углерода, азота, диоксида серы, содержание банзапирена и других веществ.

Каждый из пяти котлов ТЭЦ оборудован газоулавливающими установками, на которых станция проводит регулярный ремонт. Для удаления дымовых газов используются две трубы высотой 100 метров каждая. В прошлом году они также прошли капитальный ремонт.

Барабинская ТЭЦ — одно из градообразующих предприятий Куйбышевского района Новосибирской области. Станция снабжает теплом и электроэнергией 44-тысячное население Куйбышева, а также ряд промышленных предприятий. Крупнейшие потребители — Федеральное казенное предприятие «Анозит» и большой участок Западно-Сибирской железной дороги. ТЭЦ работает на каменном угле Минусинского бассейна.

Название ТЭЦ связано с тем, что сначала ее планировали построить в Барабинске, но после геологических изысканий выбор был сделан в пользу Куйбышева.

Фото с сайта rpn.gov.ru