В Новосибирске 14% собиравшихся делать аборт женщин, отговорили от этого решения

В Новосибирске в 2025 году каждую седьмую женщину, планировавшую аборт, удалось убедить сохранить беременность. Эти данные на форуме «Здравоохранение Сибири» озвучила психотерапевт, член Российской ассоциации перинатальной психологии и медицины Елена Наку. Запись выступления и ответов на вопросы есть в распоряжении Infopro54.

В 2024 году психологи, работающие с женщинами на этапе репродуктивного выбора, говорили о том, отменить решение об аборте получилось в каждом десятом случае. В текущем году показатели удалось улучшить.

— Если взять нашу работу по городу, то за 9 месяцев 14% женщин, которые изменили решение, согласились, вынашивать и рожать ребёнка, и мы, соответственно, реализовали беременность. Если брать исключительно мой личный опыт, то беременности я сохраняю, как правило, все, за исключением случаев, когда есть медицинские показания к прерыванию. В принципе, если нет угрозы жизни женщины, то выход в этой ситуации всегда можно найти, — сообщила Елена Наку.

Проведя анализ случаев, когда женщина заявляла о намерении прервать беременность, психологи пришли к выводу, что основная причина это не финансовые трудности, а отношения в семье. По статистике, 75% женщин принимают решения об абортах по причинам внутреннего характера, связанным с отношениями в паре. Именно поэтому на ситуацию с рождаемостью нельзя повлиять только материальной поддержкой, говорят эксперты.

Озвученные данные перекликаются с общероссийской статистикой. Несмотря на то, что общее число абортов в России за последнее десятилетие сократилось почти в три раза, эта процедура по-прежнему остается распространенным явлением. При этом гинекологи и перинатальные психологи считают, запретами и штрафами ситуацию изменить не получится. Более действенный будет создание эффективной системы поддержки семьи.

Ранее редакция рассказывала о том, что за год в Новосибирской области было выполнено более девяти тысяч абортов.