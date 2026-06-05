О ситуации на поле боя и применении «Орешника»

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что российские подразделения ежедневно продвигаются вперёд по всей линии фронта. По его словам, под полным контролем Москвы находится территория Луганской Народной Республики, а также более 85% территории ДНР и 80% Запорожской области. Глава государства также обратил внимание на катастрофическую, по его оценке, нехватку личного состава в Вооружённых силах Украины.

Говоря о поставках западных беспилотников Киеву, Путин отметил, что часть этих аппаратов прорывается через границу, в связи с чем Россия планирует усиливать свою систему противовоздушной обороны. Он также допустил возможность полноформатного использования новой ударной системы «Орешник» по целям в городской застройке, подчеркнув, что ни одного боевого применения этого комплекса на Украине не было. Президент рассказал и о последнем испытании системы:

«Ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас туда потом залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали все до миллиметра».

О завершении конфликта и переговорном процессе

Российский лидер выразил готовность завершить конфликт мирным путём на основе договорённостей, которые обсуждались с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже в августе 2025 года. Он подчеркнул, что планы Москвы установить контроль над всем Донбассом не противоречат возможности заключения сделки.

При этом Путин констатировал, что киевское руководство не заинтересовано в реальном прекращении боевых действий, поскольку в таком случае удерживать власть для него будет сложно, и возникнут серьёзные экономические проблемы. Глава государства также опроверг утверждения о невозможности переговоров с украинской стороной из‑за истечения срока полномочий президента Украины: уполномоченных лиц для юридического подписания документов найти можно — «было бы желание». Выражая надежду на мирный исход, Путин заявил, что в случае окончания конфликта сторонам следовало бы сказать друг другу: «Слава Богу, что все закончилось».

О роли Европы как посредника

Президент обозначил позицию Кремля относительно посреднической миссии Брюсселя. По его мнению, европейские страны утратили нейтральный статус, а классическое посредничество требует беспристрастности, которой сейчас нет. Путин заявил, что не понимает, «как можно доверять людям, которые уже не один год твердят о необходимости нанесения России стратегического поражения».

Об отношениях с Китаем, Индией и Казахстаном

Значительная часть беседы была посвящена международной повестке. Путин отверг тезис о резком «развороте» России в сторону Азии, напомнив, что базовый договор о сотрудничестве с Китаем был подписан ещё в 2001 году. Товарооборот между странами приблизился к 250 млрд долларов, ведутся совместные военно-технические и энергетические проекты. Путин подчеркнул: «Мы естественные союзники и партнеры. Мы же соседи. У нас огромная общая граница. Соседей не выбирают».

Говоря об Индии, президент отметил, что объём двусторонней торговли планируется увеличить с нынешних 60,58 млрд до 100 млрд долларов в ближайшие годы, ожидаются решения по новым площадкам для АЭС «Куданкулам». Что касается Казахстана, дипломатический диалог развивается по восходящей линии.

Об Армении и возможном референдуме

Путин заявил, что у Москвы есть лишь одна просьба к Еревану: провести общенациональный референдум по вопросу возможного присоединения к Европейскому союзу «как можно быстрее», тем более что сам премьер-министр Никол Пашинян ранее высказывался о необходимости такого голосования. Президент напомнил, что именно по просьбе Армении Россия в своё время способствовала её вхождению в Евразийский экономический союз, и заверил, что отношения будут сохранены «по какому бы пути она ни приняла решение идти».

Об иранском кризисе и ближневосточной стабильности

Путин рассказал о российских инициативах по урегулированию иранской ядерной проблемы, в частности о разбавлении накопленного иранского урана для безопасного применения, направлении переработанного сырья на мирные атомные программы и обязательном верификационном контроле МАГАТЭ. Он подчеркнул, что Москва не навязывает посредничество, но поддержит любое решение, ведущее к разрядке. Президент также отверг утверждения о том, что Россия является главным выгодоприобретателем от затяжного ближневосточного кризиса, назвав это спекуляцией и пояснив, что любые дивиденды от нестабильности носят краткосрочный характер, тогда как долгосрочная стратегия Москвы ориентирована на стабильность евразийских торговых путей.

О германском векторе и «Северном потоке»

Президент подтвердил готовность России к сотрудничеству с любыми политическими силами ФРГ, нацеленными на восстановление диалога. Он напомнил, что, несмотря на подрывы газопроводов, одна нитка «Северного потока — 2» остаётся исправной и технически прокачка газа может начаться в любой момент: «Достаточно только нажать кнопку, и газ пошел». По словам Путина, магистраль находится под американскими санкциями, и вопрос её запуска является проверкой на суверенитет для правительства ФРГ. В качестве примера суверенной европейской политики он привёл экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, с которым Москва могла бы вести доверительный диалог.

О состоянии российской экономики

Глава государства иронично прокомментировал прогнозы западных аналитиков, процитировав Марка Твена: «Слухи о моей смерти крайне преувеличены». Он отметил устойчивость национальной экономической системы: уровень бедности в России удалось снизить до 6,7%. В качестве ключевого вызова назван рост инфляции, однако Путин выразил уверенность, что руководство Центрального банка полностью контролирует ситуацию. Госдолг России зафиксирован на уровне 15,6% (для сравнения: в ряде европейских стран он превышает 100%), а реальные доходы населения показали рост на 28%.

Источник фото roscongress.ru Автор фото Степан Пугачев