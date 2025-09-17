В Новосибирской области менее трех тысяч мигрантов легализовались по указу президента

Указ президента России Владимира Путина об установлении срока легализации мигрантов истек 10 сентября. В этот период иностранцы, находящиеся в России без разрешения, должны были уладить свои правовые вопросы или покинуть страну.

— В Новосибирской области более 2800 иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации незаконно, обратились за урегулированием своего правового положения, — рассказали редакции Infopro54 в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ №1126 в декабре 2024 года. Документ вступил в силу 1 января 2025 года и касался иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в стране нелегально. На легализацию иностранцам вначале отводился срок до 30 апреля, потом его продлили до 10 сентября. Иностранцев, желающих легализоваться, обещали не штрафовать и не применять к ним другие санкции, если они выполнят несколько условий: сдадут биометрические данные, пройдут тест на наркотики, инфекционные заболевания и ВИЧ, погасят все налоговые задолженности и другие обязательные платежи, а также предоставят справку о знании русского языка, истории и законодательства РФ. Чтобы оформить статус, мигранту нужно было подать заявление в МВД или миграционный центр.

Стоит отметить, что весной сотрудники УФСБ ликвидировали крупный канал незаконной миграции в Новосибирской области. Легализацией соотечественников в сибирском регионе занимались две уроженки Средней Азии, получившие российские паспорта. С 2023 года аферисткам удалось легализовать свыше 400 иностранцев.

По данным за второй квартал (на конец июня 2025 года), предоставленным редакции Infopro54 Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области, в регионе работало 58 312 иностранцев.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы предложили сформировать реестр незаконно легализовавшихся мигрантов.