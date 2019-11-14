Райффайзенбанк запускает дистанционное кредитование малого бизнеса

Теперь предприниматели в регионах присутствия банка могут не только оставить заявку на кредит, но и получить средства на развитие бизнеса, не выходя из дома.

Как работает онлайн-кредитование Райффайзенбанка

Удаленное получение кредита состоит из трех этапов: подачи заявки и предварительного одобрения, получения решения и предложения по кредиту и подписания кредитного договора с зачислением средств на счет. Благодаря цифровому процессу клиенты-индивидуальные предприниматели при наличии необходимых документов смогут получить средства на развитие бизнеса в течение часа.

Для этого необходимо:

заполнить заявку на получение кредита в приложении Райффайзен Бизнес Онлайн (RBO). Это занимает не более 8 минут – в 3 раза быстрее, чем ранее, в том числе благодаря предзаполняемым формам. Предварительное одобрение будет доступно в течение 5 минут.

загрузить необходимые документы – скан паспорта, а также данные об имуществе, которое используется в бизнесе, например, документы на недвижимость или ПТС

дождаться окончательного решения по кредиту, оно будет доступно в Райффайзен Бизнес Онлайн в течение часа. Предприниматель может выбрать удобную ему ставку и срок из нескольких предложенных вариантов.

Подписание кредитного договора для клиентов – индивидуальных предпринимателей (ИП) может происходить или непосредственно в Райффайзен Бизнес Онлайн с помощью смс-генератора одноразовых паролей (смс-OTP), или с помощью курьерского сервиса. Компаниям с юридическим статусом ООО документы для подписания доставляет курьер, в офис к клиенту в удобное для него время.

Максимальная сумма кредита – 2 млн руб. Кредиты доступны и действующим, и новым клиентам Райффайзенбанка. Новые клиенты могут подать анкету на кредит на сайте банка и после получения предварительного решения открыть счет и продолжить работу с заявкой в Райффайзен Бизнес Онлайн.

— Развитие цифровых процессов – неотъемлемая часть современного подхода к обслуживанию малого бизнеса. Предпринимателям важно, чтобы банк говорил на их языке – а это значит, чтобы решения принимались быстро и четко, а банковские сервисы были удобными и доступными в любой точке страны. Мы это понимаем, и с запуском полностью удаленного кредитования для малого бизнеса сделали еще один большой и значимый шаг в этом направлении, — пояснил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка (АО).

Планы по дальнейшему развитию

На данный момент подписание кредитных договоров онлайн для ИП доступно по всей России, а с курьерской доставкой для ИП и для юридических лиц действует в таких городах, как Санкт-Петербург, Калининград, Петрозаводск, Сыктывкар, Череповец, Казань, Киров, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Саранск, Саратов, Уфа, Курск и Сочи. В ближайших планах развития – расширить географию сервиса курьерской доставки и сделать сервис доступным предпринимателям и юридическим лицам по всей России.

— Совсем недавно цифровое кредитование с единственной встречей в офисе для подписания документов было для нас прорывом. Объемы заявок на кредиты уже тогда резко возросли. По предварительным данным за три квартала объем кредитования малого бизнеса в Сибири выросло на 30%. Но сегодня мы говорим о еще более значительном шаге – полностью дистанционном кредитовании бизнеса. Для предпринимателей возможность общаться с банком, не покидая рабочего места, получать средства буквально за несколько кликов особенно важна. Люди бизнеса ценят свое время. И цель цифровизации процесса кредитования именно в максимальном удобстве, технологичности и простоте, – отмечает Дмитрий Бойко, директор по малому бизнесу Сибирского и Уральского регионов Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк активно развивает дистанционные каналы продаж и обслуживания клиентов из малого бизнеса. С начала года в интернет-банке для малого бизнеса появилась бесплатная онлайн-бухгалтерия, интеграция с другими популярными сервисами бухгалтерии, возможность выставлять счета контрагентам прямо из интернет- и мобильного банка, сервис по проверке надежности контрагентов «Светофор», возможность подачи заявления на кредит и загрузки документов и многое другое.

Изучить личный кабинет и получить кредит онлайн предприниматели могут уже сейчас, зарегистрировавшись в онлайн-банке Райффайзен Бизнес Онлайн.

Фото предоставлено пресс-службой банка