20 новосибирских компаний МСБ вошли в рейтинг «Атланты1000»

20 представителей Новосибирской области вошли в рейтинг самых быстрорастущих компаний малого и среднего бизнеса, подготовленный агентством SmartRankings по заказу бизнес-сообщества «Атланты1000».

Участниками рейтинга стали компании с оборотом от 60 млн до 5 млрд, показавшие наибольший рост за 2016-2018 годы. Детальному анализу подверглись больше 2 тыс. компаний, рейтинг был составлен из первой тысячи.

В Новосибирской области ТОП-3 самых быстрорастущих компаний малого и среднего бизнеса: транспортная компания «Сибуглетранс» — занимает 56-е место в общем рейтинге, компания в отрасли обращений с отходами «Лом-сервис» — занимает 109-ю строчку и производственная компания НЛ «Континент» — 120 место в общем рейтинге компаний.

Отмечается, что в целом большинство компаний-участников рейтинга занимаются оптовой торговлей (46%), производством и строительством (по 13%) и транспортными услугами (8%). IT-бизнес составил только 2,2%. На столичный регион пришлось около 36% участников. Среди остальных регионов, где концентрация быстрорастущих компаний больше, — Санкт-Петербург (10,6%), Свердловская область (3,9%), Татарстан (2,9%) и Краснодарский край (2,8%).

Первое место в рейтинге заняла кировская компания «Заряд» (бренд «Юникс») – интернет-магазин автотоваров. Она увеличила оборот с 1,5 млн до 1,89 млрд.

Фото: скриншот результатов рейтинга