Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Ностальгия по несбывшемуся: 75,6% новосибирцев тоскуют по прошлому

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Музыка, старые фотографии и встречи с людьми из прошлого чаще всего вызывают воспоминания

Более 42% горожан признались, что регулярно возвращаются мыслями в прошлое, причём 19,8% делают это очень часто.

Главный парадокс: 61,8% опрошенных тоскуют даже по стрессовым событиям, а 75,6% — по тому, чего никогда не происходило: нереализованным планам и альтернативным жизненным сценариям.

Как сообщает Om1 Новосибирск, наиболее востребованные периоды для ностальгии:

  • Студенческие годы — 23,7%
  • Подростковый возраст — 19,8%
  • Юность — 17,6%
  • Детство — 16%

Горожане чаще всего испытывают тоску по:

  • Путешествиям — 41,2%
  • Первой любви — 39,7%
  • Семейным праздникам — 38,2%

Главный триггер ностальгии — музыка (53,4%). За ней следуют знакомые места (39,7%) и старые фотографии (38,9%). Интересно, что 45% опрошенных ценят в воспоминаниях именно людей, а не эмоции или достижения.

Хранение воспоминаний: большинство (52,7%) предпочитает бумажные фотоальбомы, 40,5% используют компьютеры, 33,6% — смартфоны. Лишь 3,8% признались, что никогда не испытывают ностальгию.

Ранее редакция сообщала о том, что агрессивная соседка терроризирует жителей дома в Новосибирске.

Источник фото: нейросеть Алиса

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : исследования

518
0
0
Предыдущая статья
Новую площадку для размещения машин-подснежников выбрали в Новосибирске
Следующая статья
Новосибирская область поднялась в рейтинге регионов с самым доступным бензином

Исследование: коты стали главными героями литературных предпочтений россиян

Онлайн-платформа Литрес, ВТБ и сервис рекомендаций LiveLib провели опрос среди читателей, чтобы определить, какие литературные животные им кажутся наиболее привлекательными.

По результатам проведенного исследования* первое место среди сказочных персонажей занял харизматичный Чеширский Кот (38%) из произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Второе и третье места также достались котам: ученому коту (24%) из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» и Коту в сапогах (23%) из сборника Шарля Перро «Сказки матушки Гусыни».

Читать полностью

Более половины новосибирцев хотят покинуть город ради карьерного роста и зарплаты

Автор: Артем Рязанов

Исследования HH.ru показали, что 67% новосибирцев могут переехать в другой регион ради большей зарплаты и карьерного роста.

Только 23% опрошенных отказались от переезда. Это самый высокий показатель среди сибирских регионов. Также он оказался выше и общероссийского.

Читать полностью

Ученые подвергли излучению кроликов в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Новосибирские ученые выяснили, как излучение влияет на ткани и органы.

Исследование было проведено НГУ совместно с Институтом ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.

Читать полностью

Опрос жителей о будущем Соснового бора проводят власти Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске департамент культуры спорта и молодёжной политики запустил опрос о будущем Соснового бора, сообщили в пресс-центре мэрии.

— Опрос проводится в рамках предпроектных исследований, — отметили в сообщении.

Читать полностью

Оснащение центра доклинических исследований рака будет стоить 250 млн рублей в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В НГУ создадут центр доклинических исследований на моделях крупных животных для лечения рака. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

― В целом на приобретение аппаратуры потребуется 200-250 миллионов рублей. Изыскать данные средства возможно при поддержке программы «Приоритет 2030», ― отметил Владимир Блинов, декан физического факультета НГУ.

Читать полностью

Сибирские ученые готовы предсказывать шизофрению

Исследовательский проект объединяет специалистов Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, а также Томского национального исследовательского медицинского центра РАН.

В исследованиях участвовали 217 человек с шизофренией и 90 человек с нормальной психикой. Тестирование показало, что новый алгоритм на основе глубокой нейронной сети даёт впечатляющие результаты.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Недвижимость

На продажу выставили заброшенный профилакторий «Нива» под Новосибирском

Отставки и назначения

Ректором университета водного транспорта в Новосибирске стал Сергей Мочалин

Власть Медицина Отставки и назначения

Госпиталь ветеранов в Новосибирске возглавила Анастасия Шуркевич

Общество

Новосибирская область поднялась в рейтинге регионов с самым доступным бензином

Авто Власть Город Общество

Новую площадку для размещения машин-подснежников выбрали в Новосибирске

Бизнес Недвижимость

Дом.рф опять ищет инвестора для КРТ в Верх-Туле

Общество

«Джермук», зелень, ягоды, рыба: что происходит с армянскими товарами в Новосибирске на фоне запретов

Бизнес

Налоговая банкротит часовой завод в Новосибирске

Общество

Нейросеть помогла найти 170 пропавших детей в Новосибирской области

Финансы

Как нефинансовые сервисы трансформируют мобильный банкинг в России

В Сибири выращивают более половины российского рапса

Общество

Дело о контрабанде 25 млн рублей поступило в суд Новосибирска

Финансы

Эксперты определили ключевые направления развития биометрии в ближайшие годы

Бизнес Власть Недвижимость Общество

Более 500 тысяч квадратных метров жилья разрешили построить в Новосибирске

Общество

Аномальная жара накроет западные районы Новосибирской области

Финансы

Деньги здесь и сейчас: как банки перестраивают зарплатные сервисы

Власть Общество Право&Порядок

Курьеры ломают газоны в парке Бугакова в Новосибирске

Культура

«Ревущие двадцатые» на сцене: премьера спектакля «Великий Гэтсби» состоится в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности