Ностальгия по несбывшемуся: 75,6% новосибирцев тоскуют по прошлому

Более 42% горожан признались, что регулярно возвращаются мыслями в прошлое, причём 19,8% делают это очень часто.

Главный парадокс: 61,8% опрошенных тоскуют даже по стрессовым событиям, а 75,6% — по тому, чего никогда не происходило: нереализованным планам и альтернативным жизненным сценариям.

Как сообщает Om1 Новосибирск, наиболее востребованные периоды для ностальгии:

Студенческие годы — 23,7%

Подростковый возраст — 19,8%

Юность — 17,6%

Детство — 16%

Горожане чаще всего испытывают тоску по:

Путешествиям — 41,2%

Первой любви — 39,7%

Семейным праздникам — 38,2%

Главный триггер ностальгии — музыка (53,4%). За ней следуют знакомые места (39,7%) и старые фотографии (38,9%). Интересно, что 45% опрошенных ценят в воспоминаниях именно людей, а не эмоции или достижения.

Хранение воспоминаний: большинство (52,7%) предпочитает бумажные фотоальбомы, 40,5% используют компьютеры, 33,6% — смартфоны. Лишь 3,8% признались, что никогда не испытывают ностальгию.

