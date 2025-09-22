В Новосибирске запустят цифровой проект по оценке нефтяных скважин

НГУ и компания «БурСервис» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры намерены работать над развитием и поддержкой цифровых технологий для нефтегазовой отрасли в рамках проекта Arkaim. Ранее вуз и компания взаимодействовали для создания нового программного комплекса для анализа данных о землетрясениях и геологических особенностях, которые помогают строить цифровые модели месторождений. Подписание соглашения прошло на Промышленно-энергетическом форуме TNF-2025.

Кроме того, стороны заключили агентский договор, согласно которому модули и разработки НГУ, не вошедшие в состав проекта Arkaim, будут эксклюзивно распространяться компанией. Сотрудничество действует в России и за ее пределами. Этот формат партнерства объединяет бизнес и науку, позволяя индустриальному партнеру эффективно продвигать и внедрять новые решения для нефтегазовых компаний региона.

— Создание наукоёмкого технологического продукта требует наличия, как минимум, двух компетенций: научной — для решения задач, лежащих в основе продукта, и прикладной — для правильного планирования развития продукта и его продвижения на рынке. Синергии именно этих двух частей мы собираемся достичь, заключив договор с компанией , по которому наш партнёр берет на себя функции продвижения и технической поддержки создаваемой нами программной платформы интерпретации сейсмических данных и построения цифровых моделей нефтегазовых месторождений, — прокомментировал Сергей Головин, директор Передовой инженерной школы НГУ.

Поставки продукта начнутся в январе 2026 года.

Напомним, в июне 2025 года Новосибирский госуниверситет получил грант в 210 миллионов рублей на разработку методик цифрового керна. Этот инновационный инструмент поможет нефтяной отрасли России более эффективно добывать трудноизвлекаемые запасы нефти и газа.

Ранее редакция сообщала о том, что государство стремиться наращивать финансирование науки в России руками бизнеса.