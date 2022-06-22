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В Новосибирске обсудят развитие производства в новых экономических условиях

  • 22/06/2022, 13:39
С 12 по 14 июля в регионе пройдет форум «Дни производительности в Новосибирской области» – масштабное мероприятие, посвященное реализации национального проекта «Производительность труда».

новости бизнесаОрганизатором выступает Агентство инвестиционного развития Новосибирской области при поддержке Правительства Новосибирской области.

В программе форума: пленарное заседание, работа информационных площадок, мастер-классы и экскурсии на предприятия, внедряющие технологии бережливого производства. Среди участников – представители власти, Федерального и региональных центров компетенций из разных регионов, руководители компаний-участников нацпроекта, представители бизнеса.

Спикеры расскажут о государственной поддержке участников нацпроекта, а компании поделятся своим опытом участия и результатами, достигнутыми по итогам обучения и внедрения бережливых технологий.

«Мы видим, что новосибирские компании, участвующие в национальном проекте и внедряющие у себя инструменты бережливого производства, улучшают свои показатели как производственные, так и финансовые – растет выручка, заработная плата сотрудников. Нацпроект дает возможность компаниям не снижать темпы развития в современных реалиях, а наоборот, наращивать объемы производства в целях импортозамещения и снижать себестоимость продукции», – говорит руководитель Регионального центра компетенций АИР Камилла Волосская.

Зарегистрироваться на форум можно на сайте.

Фото предоставлено пресс-службой АИР

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : производительность труда нацпроекты России АИР


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